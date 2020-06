Mercedes ha descartado a Vettel, asegura Bottas

Ferrari anunció el mes pasado el adiós del cuatro veces campeón el mundo alemán a finales de temporada, sustituyéndole con Carlos Sainz. Esto ha dejado a Vettel como agente libre en el mercado de pilotos para la F1 2021, lo que levantó los rumores sobre su posible llegada a Mercedes para conformar una alineación de estrellas junto a Lewis Hamilton.

Toto Wolff, jefe de Mercedes F1, dijo la semana pasada que el equipo no podía descartar el fichaje de Vettel, pero subrayó que su objetivo era seguir con Hamilton y Bottas, que acaban contrato a finales de 2020.

Bottas comentó que no está en absoluto preocupado sobre la presencia de Vettel en el mercado, asegurando que Mercedes le dijo que no están valorando contratar al de Ferrari para 2021.

"No, no me llegan esos rumores"dijo el finlandés en una entrevista con Sky Sports F1, "hemos sido muy sinceros con el equipo todo este tiempo, cuál es la situación y también el tipo de contrato",

"Recibí un mensaje muy directo de que no, que no están considerando a Seb, por lo que dije 'Perfecto, no me preocupo, entonces".

El futuro de Bottas ha estado en el candelero desde que entró en Mercedes, ya que ha ido renovando año a año desde 2017. El finlandés asegura que no se siente diferente en comparación con otros años, y que algunos rumores le hacen reír.

"Es lo mismo para mí todos los años. No es diferente a cualquier otra temporada. Siempre hay conversaciones y la situación ha sido igual. Lo encuentro bastante divertido porque no hemos hecho ni una sola carrera aún y ya hay gente que me ha quitado el asiento", dice.

"Me hizo reír un par de veces. No hay presión en ese sentido, porque todavía tengo claro mi objetivo para esta temporada. Las cosas se resolverán por sí mismas, de una manera o de otra, pase lo que pase. No me estreso en absoluto por ello".

Se espera que Mercedes firme un nuevo contrato con Hamilton pronto, antes de centrarse en resolver el futuro de Bottas. El equipo tiene jóvenes pilotos como Esteban Ocon y George Russell en su programa, y ambos han sido mencionados como candidatos para un potencial reemplazo de Bottas.

Ocon tiene contrato con Renault hasta finales de 2021, y parece que Mercedes no tiene una opción de repescarlo antes de que este expire. Russell impresionó con el lento Williams en su año de debut en 2019, y está altamente valorado por Mercedes.

Bottas aseguró ya en pretemporada que quería una resolución más rápida que el año pasado, cuando no renovó hasta finales de agosto.

"Hubo demasiada habladuría innecesaria fuera del equipo; todo debería haberse mantenido de manera interna", dijo en febrero. "Creo que eso facilita las cosas y, por supuesto, aprendimos que cuanto antes lleguen las decisiones, mejor".

"Si tienes que esperar hasta agosto o septiembre, entonces todo empieza a crecer y hay más distracciones".