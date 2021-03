Hamilton insiste: "Ahora no somos los más rápidos"

Lewis Hamilton insiste. Dos semanas después de unos test invernales aparentemente lejos de ser perfectos para Mercedes, el heptacampeón del mundo está convencido de que la temporada comenzará con una pelea mucho más reñida que en los últimos años.

Pese a que muchos creen que Mercedes está exagerando sus problemas y que van de farol (y no sería la primera vez), su piloto estrella mantiene la cautela sin esconder cierta emoción ante la idea de tener que pelear más en la pista y tener mayor competencia.

"Ahora no somos los más rápidos", dijo el jueves en el paddock de Bahrein. "Pero las incógnitas de cómo vamos a trabajar juntos y cómo vamos a unirnos para remontar, eso es todo lo que me emociona. No puedo deciros lo emocionado que estoy ante este desafío y viendo a los demás equipos más cerca. Será genial para los aficionados, pero me gusta esta colaboración con los hombres y mujeres de mi equipo para intentar conseguir un objetivo común".

Para el británico, es imposible cualquier pronóstico antes del primer momento de la verdad, el sábado con la primera sesión de clasificación de la temporada, la del GP de Bahrein. Lo que puede decir es que Mercedes está "en la mejor forma posible teniendo en cuenta solo tres días de test".

El trabajo de analizar y comprender los datos ha sido frenético en Brackley en los últimos días y, tras estudiar los números, Hamilton se declara optimista.

"Intentamos comprender, cuantificar cómo de pequeño o importante era un problema", explica. "Esto es solo el comienzo. Todos los ingenieros, y todos los aerodinámicos en particular, han estado trabajando muy duro en la fábrica para rectificar todas estas cosas normales que suceden en un coche nuevo ante un cambio de reglas".

"Estoy completamente convencido de que en muy poco tiempo han hecho todo lo posible, pero tendremos que seguir luchando para que el coche esté donde queremos que esté".

Bottas, también cauteloso, no ve "razón para entrar en pánico"

El compañero de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, también elogió el esfuerzo de Mercedes antes de la temporada 2021. El finlandés ya no mira de forma tan alarmante los test, aunque admite un grado evidente de incertidumbre sobre los beneficios del trabajo realizado en los últimos días.

"El equipo trató de maximizar el tiempo limitado que teníamos", dice. "En los test de invierno, el primer día no fue ideal, pero el segundo y el tercero fueron mucho más productivos. En el período entre las pruebas y el primer gran premio, todos estaban realmente interesados ​​en tratar de descubrir cómo hacer el paquete más rápido, en asegurarnos de aprender todo para este fin de semana".

"Por supuesto, el objetivo es seguir adelante, y comienza una temporada larga. En este momento, todos trabajaron lo más duro posible, incluidos los pilotos".

"Lo pasamos mal, sí, pero las condiciones durante los test también fueron bastante extremas en general. Hacía mucho viento, lo que hace que sea difícil entender los cambios que estamos haciendo y lo que compromete entender bien las tandas".

"Pero el caso es que sufrimos con el equilibrio del coche; siempre queremos más rendimiento del que tenemos actualmente, tanto en términos del coche como de la gente del equipo. Mercedes hizo todo lo posible para resolver todo después de los test y para asegurarse de que afrontamos este fin de semana, en teoría, en una mejor situación".

"No sabemos cuánto hemos subido el listón desde los test, o si hemos ganado mucho rendimiento con lo que hemos aprendido. Eso es algo que descubriremos en los entrenamientos libres, espero, y el sábado y el domingo a más tardar. Pero al menos agradezco al equipo que hizo todo lo que pudo en poco tiempo. Es una temporada larga y no hay por qué entrar en pánico, solo tenemos que trabajar".