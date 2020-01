Hamilton vs Leclerc y Verstappen: la batalla que quiere ver la F1

Charles Leclerc y Max Verstappen no pudieron impedir que Lewis Hamilton consiguiera su sexto título de F1 en 2019, pero dejaron una gran impresión y sus respectivos equipos se han apresurado este invierno en atarles con contratos a largo plazo. El monegasco se ha comprometido con Ferrari hasta el año 2024, mientras que el holandés seguirá en Red Bull hasta finales de 2023.

Aunque el equipo Mercedes de Hamilton ha dominado la era híbrida, Horner está convencido de que la próxima campaña se va a volver a la "clásica" lucha entre los tres equipos más grandes gracias a la continuidad en la normativa, antes de que entren en vigor la grandes novedades en 2021.

Con Leclerc y Verstappen –ambos de 22 años– como máximos representantes de la nueva generación, Horner espera que la batalla generacional represente una atracción importante en los próximos años.

"De vez en cuando, viene una oleada y creo que ya la tenemos en este momento", afirma Horner. "Creo que es especialmente emocionante el vigor de Max y Leclerc, cómo se va a desarrollar en los próximos años, y cómo puede seguir Lewis aún a la altura de ellos. Todavía tiene mecha y creo que está deseando medirse con la joven oleada que se avecina".

"Creo que para la Fórmula 1 es fantástico tener la energía de los jóvenes, los aspirantes que vienen de camino, pero también de algunos de los veteranos que son los perros viejos que se saben todos los trucos”.

Galería Lista Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing: 2020 1 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen - Haas F1: 2020 2 / 20 Foto de: Erik Junius Romain Grosjean - Haas F1: 2020 3 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell - Williams Racing: 2021* 4 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images *El propio George Russell anunció en 2019 que había firmado por tres temporadas con el equipo Williams, pero depende de Mercedes. Nicholas Latifi - Williams Racing: 2020 5 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton - Mercedes AMG F1 : 2020 6 / 20 Foto de: Monster Energy Valtteri Bottas - Mercedes AMG F1 : 2020 7 / 20 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Sebastian Vettel - Ferrari: 2020 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc - Ferrari: 2024 9 / 20 Foto de: Erik Junius Max Verstappen - Red Bull Racing: 2023 10 / 20 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images Alexander Albon - Red Bull Racing: 2020 11 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz - McLaren: 2020 12 / 20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris - McLaren: 2022 13 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo - Renault F1 Team: 2020 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon - Renault F1 Team: 2021* 15 / 20 Foto de: Renault F1 *Renault especificó que hay una opción sobre Esteban Ocon por un año adicional, es decir, hasta 2022. Pierre Gasly - Alpha Tauri: 2020 16 / 20 Foto de: Erik Junius Daniil Kvyat - Alpha Tauri: 2020 17 / 20 Foto de: Erik Junius Lance Stroll - Racing Point: 2020* 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images *No se han dado detalles sobre el contrato de Lance Stroll en Racing Point, pero lógicamente parece ligado a la presencia de su padre Lawrence en la mayoría de las acciones del equipo. Sergio Pérez - Racing Point: 2022 19 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Racing: 2020 20 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

A sus 35 años, se espera que Hamilton renueve el contrato con Mercedes que vence al finalizar esta temporada, especialmente tras las extensiones de Leclerc y Verstappen.

Hamilton ha dejado claro en repetidas ocasiones en 2019 que no se ve a sí mismo colgando el casco en un futuro próximo.

"La clave de lo que hago es que amo correr, me encantan los desafíos", dijo Hamilton. “Me encanta llegar sabiendo que tengo a estos jóvenes con un talento increíble que tratan de vencerme y superarme, de ser más listos que yo, y me encanta esa batalla en la que me meto cada año. Estoy trabajando al lado de estos chicos que son mucho más listos que yo y me hacen sentir más inteligente, [y] cuando los desafío y les demuestro que se equivocan tantas veces, ¡es como irreal!”.

"No tengo miedo [del día que me retire]. Va a ser un día triste, porque tendré que dejar de hacer algo que he amado toda la vida, pero por eso tengo todas estas otras cosas a las que puedo recurrir”.

"En el lado de la moda, por ejemplo, he encontrado otro negocio que podré hacer durante mucho tiempo si tengo éxito. Actualmente eso va muy, muy bien, pero no sé cuánto tiempo durará. Pero al menos tengo otros intereses”.

"Pero hay muchas cosas diferentes en las que puedo estar interesado. Sé que mi vida no se va a terminar cuando me retire y eso me consuela mucho, pero ahora mismo me siento lo suficientemente bien físicamente como para continuar, así que voy a tratar de mantenerme así todo el tiempo que pueda".