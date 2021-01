Hamilton: "Los ingenieros en McLaren no me escuchaban"

Ahora es el piloto más laureado de la historia, pero Lewis Hamilton ha ido adquiriendo ciertas cualidades a lo largo de los años. Entre ellas, inevitablemente unido a la llegada de Pirelli a la F1 en 2011, cuyas especificaciones provocaron la aparición de neumáticos de alto desgaste, la gestión de las gomas es una de las cosas en las que más brilla el inglés.

Hamilton es un maestro en el arte de ir rápido sin ejercer demasiada presión sobre sus neumáticos. ¿Último ejemplo hasta la fecha? El Gran Premio de Turquía, cuando se coronó en 2020, carrera en la que dio 50 vueltas con neumáticos medios, con una estrategia de una sola parada.

"Lo sé desde de la GP2", dijo en una entrevista con Motorsport.com. "Si repasas mi carrera en Estambul en la GP2, lo que apliqué en mi técnica de pilotaje lo usé también en la carrera de F1 de 2020. Pero ahora tienes que pilotar cuidando los neumáticos".

La cuestión de la gestión de neumáticos es en sí misma inseparable del trabajo realizado con los ingenieros para tratar de optimizar los ajustes.

Y en ese sentido, no siempre fue fácil para Hamilton imponer su punto de vista en el camino a seguir, ya fuera en McLaren o, al principio, en Mercedes.

"Cuando estaba en McLaren, cuando empecé, siempre estaba cuestionando todas las cosas. En McLaren, siempre estaba cuestionando la manera en que preparaban los neumáticos y su temperatura, todo eso".

"Y nunca me escucharon. Ellos estaban a lo suyo".

"Cuando me uní a este equipo [Mercedes], tuve muchas dificultades para intentar probar cosas diferentes y hablar... Puedes desarrollar una puesta a punto, pero los neumáticos son una gran parte del rendimiento, y ¿cómo sacar todo el potencial en una vuelta o en un stint largo?".

"Y luego hay cosas que el coche hace para cuidar mejor los neumáticos, ya sea en su puesta a punto o en términos del paquete aerodinámico".

"Puse mucha presión sobre el equipo respecto a lo que quería en términos de equilibrio aerodinámico, por ejemplo. Les he estado haciendo cambiar eso desde 2014. Fuimos evolucionando poco a poco. El equipo tendrá una simulación que te dirá cuál es el mejor coche, pero puede que ese setup no haga lo que yo quiero hacer, puede que no logre el feeling con él".

"Pero también tuve que aprender mucho . Cuestioné mucho a los ingenieros, y hubo momentos en los que me equivoqué. Pero no tengo ningún problema en equivocarme, es parte del aprendizaje".

"Les hice pensar en otras alternativas y probar cosas diferentes, y acabaron muchas veces moviéndose en esa dirección. Y cuando logras un buen resultado o tienes una buena carrera, piensas, 'Mira, si somos más abiertos a probar ciertas ideas, incluso las que parezcan alocadas, hagámoslo y sigamos adelante".

"Esa es una de las cosas que nos ha ayudado a subir de nivel continuamente, porque quizás tengamos un mejor enfoque que antes".

"Tienes que ser el timón", dice Hamilton sobre el equipo y los ingenieros en la F1

Hamilton destaca el papel de los pilotos en ayudar a tener un buen coche, algo que, dice, muchos no ven. "En cuanto a ayudar a desarrollar el coche, es difícil de entender. Es difícil para alguien nuevo en la F1, para un piloto joven, entender completamente lo que estaba haciendo Michael [Schumacher], o lo que yo hago en este equipo. Simplemente ven que tenemos un buen monoplaza, que Michael tenía un buen monoplaza".

"Ahora que estoy aquí, entiendo lo que Michael hizo con su equipo, o tal vez lo que podría haber hecho con su equipo. Estoy seguro de que es similar a lo que yo he tenido que hacer".

"Tienes que ser un poco el timón. Existe un grupo poderoso de personas inteligentes y apasionadas, y naturalmente está el jefe de equipo que es el timón principal. Pero el desarrollo, respecto a cómo hacer avanzar el coche y trabajar con las características del piloto, es mi trabajo, y yo diría que estoy muy, muy, muy orgulloso de ello, lamentablemente la gente no tiene la oportunidad de percibir todo lo que pasa en el coche entre bastidores".

"Por lo general, cada semana me reúno con el equipo en Facetime o mediante Zoom con Bono [Peter Bonnington], los ingenieros y diferentes personas del equipo. Siempre soy consciente de qué están haciendo en el coche, de cuáles son los límites, en qué están tratando de centrarse...".

"A veces también voy al túnel de viento y le digo al jefe de aerodinámica: 'Estoy fascinado con lo que estás haciendo'. Y ellos me dicen cuáles son los obstáculos que se encontraron. Ahora no hay muchos, pero antes me podían decir: 'Estamos trabajando en este campo'. Y yo les respondía que ese no era el problema, que por qué estaban trabajando en eso".

"Siempre me pareció que valía la pena tomarse un tiempo, porque ha una persona que lidera todo el grupo aerodinámico, y está bien hablar con él sobre lo que se necesita".

"Entre temporadas es cuando me siento con Bono y los chicos, y siempre les digo al final del año que estoy muy orgulloso de ellos, que es importante disfrutar del éxito, pero también les pido que describan en qué se podría mejorar. Y yo hago lo mismo por mi parte. Luego lo compartimos y establecemos planes para lo que podemos cambiar o hacer de manera diferente".

