El número de mujeres piloto "va a explotar" esta década

Desde hace algún tiempo se multiplican las iniciativas para promover la participación de las mujeres en el automovilismo, especialmente como pilotos.

Obviamente pensamos en el campeonato 100% femenino de las W Series, donde 18 mujeres (en 2021 tres españolas entre ellas) corren a nivel F3 sin tener que financiar su temporada e incluso ganando bonificaciones según su ranking.

La nueva Extreme E, un campeonato rally-raid de SUVs eléctricos, exigirá parejas de pilotos mixtas, y por ejemplo Carlos Sainz se alineará junto a Laia Sainz. conductores mixtos.

También hay otras iniciativas menos extremas, como el Girls on Track, que están preparando el futuro de las adolescentes. Las "estrellas en ascenso" (Rising Stars) de este programa compiten por un lugar en la Ferrari Driver Academy, la academia de jóvenes pilotos de la gloriosa Scuderia.

"Desde que comencé a competir, eso ha cambiado mucho", admite Katherine Legge, piloto británica de 40 años, para Motorsport.com.

Legge ha competido en IndyCar, DTM, Fórmula E e IMSA. "Cuando fui a Estados Unidos en 2005, estábamos Danica [Patrick], Susie [Wolff] y yo como pilotos profesionales. Ahora hay muchas más".

"Cuando yo empecé era algo bastante nuevo, y ahora ya no lo es, afortunadamente, es más o menos la norma. Cada vez más chicas están demostrando que podemos ser competitivas, así que no es algo extraordinario ya, no es una anomalía".

"Han llegado las W Series, hay más mujeres en cada campeonato. Los tiempos están cambiando".

Por ello, Legge se muestra entusiasmada con las perspectivas futuras de las mujeres en las carreras. "Ojalá fuera 20 años más joven, francamente, porque las mujeres tienen mil veces más oportunidades en el automovilismo ahora que cuando yo empecé".

"Las puertas se están abriendo, hay más gente para abrirlas, lo que va a dar más oportunidades a las pequeñas Katherine del futuro. Es realmente genial ver que eso está sucediendo y va a suceder. Creo que el número de mujeres piloto explotará en los próximos diez años, creo que veremos mujeres en la Fórmula 1 y en los principales campeonatos de automovilismo”, concluye.

Con información adicional de James Newbold

