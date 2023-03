Así fue el polémico debut del HANS en la Fórmula 1

Cargar el reproductor de audio

Aunque el mono, los guantes y el casco se nos vienen casi automáticamente a la mente cuando se enumera el equipamiento completo de un piloto de Fórmula 1, a veces se pasa por alto el importantísimo HANS. Su nombre completo es 'Head and Neck Support', que significa 'Soporte de la cabeza y cuello', y forma parte de la Fórmula 1 desde hace 20 años. El HANS, que se obligó a utilizar a los pilotos en la temporada 2003 para ofrecerles una mayor protección contra las lesiones craneales, en particular el latigazo cervical, no tuvo mucho éxito al principio.

La historia del HANS se remonta a principios de los años ochenta. En una época en la que la seguridad aún era mucho menor (había solo bloques de paja delante de las tribunas para proteger a los espectadores), el jefe de competición de Renault en Estados Unidos, Patrick Jacquemart, perdió la vida en un accidente durante unas pruebas privadas en Mid-Ohio. Al volante de un Renault 5 Turbo modificado para el campeonato IMSA, Jacquemart sufrió un traumatismo craneoencefálico mortal al chocar de frente contra un terrón de arena.

En respuesta a esa tragedia, un amigo de Jacquemart, el piloto Jim Downing, y su cuñado, el Dr Bob Hubbard, se interesaron por mejorar el equipamiento de los pilotos para protegerlos mejor en caso de accidente, desarrollando lo que más tarde se convertiría en el HANS.

Listo antes del final de esa década, el sistema resultó ser muy impopular, sobre todo porque la gente de a pie desconfiaba de que no se aplicase en el automovilismo. No fue hasta febrero de 2001, después de que Dale Earnhardt (uno de los mayores opositores al HANS en Estados Unidos) muriera por una fractura basilar de cráneo en un accidente en las 500 Millas de Daytona, cuando el HANS dejó de considerarse una alternativa para convertirse en un requisito.

Los pilotos de Sauber Nick Heidfeld y Felipe Massa fueron los primeros en utilizar el HANS en la F1 al final de la temporada 2002.

Entre 2001 y 2002, las tres divisiones de la NASCAR y la CART hicieron obligatorio el uso del HANS para sus participantes, y el campeonato del mundo de Fórmula 1 hizo lo propio en 2003. Sin embargo, a pesar de los evidentes avances en materia de seguridad y de los numerosos ejemplos de muertes por fracturas craneales en el automovilismo, el sistema seguía sin muchos defensores.

Jacques Villeneuve reprochó que el HANS pusiera en peligro a los pilotos. "Hay situaciones en las que el HANS puede hacerte daño. Ningún piloto se habría salvado con el sistema en los últimos nueve años, porque ningún accidente lo requería", explicó, llegando a decir que "[Pedro] Diniz se habría matado si hubiera llevado el HANS cuando tuvo su gran accidente [en la salida del Gran Premio de Europa de 1999, foto de debajo]."

La barra antivuelco del Sauber de Pedro Diniz se había roto durante un accidente en la salida del GP de Europa de 1999.

El siempre polémico canadiense quizás no andaba mal encaminado: en las dos primeras rondas de la temporada 2003, Rubens Barrichello y Justin Wilson tuvieron que retirarse tras lesionarse con sus HANS. En Melbourne, el brasileño se estrelló debido a una pérdida de concentración, lo que le provocó una hernia cervical e hizo que la FIA le permitiera no usar el HANS en la siguiente carrera en Sepang, donde un sistema mal instalado pellizcó los hombros de Wilson hasta el punto de que perdió la sensibilidad en los brazos y fue enviado al hospital.

"En este momento, cuando estoy en el coche, soy incapaz de concentrarme plenamente en la conducción durante los dos meses que llevamos probándolo", dijo Barrichello. "El sistema es realmente doloroso. He probado todo tipo de modificaciones, pero hasta ahora no consigo sentirme cómodo. Estoy a favor del trabajo continuo para mejorar la seguridad de los pilotos, pero creo que debería ser una elección personal si un piloto utiliza o no el HANS. Me preocupa sufrir lesiones aún peores en un impacto que un piloto que no utilice HANS".

Aunque esas declaraciones se sumaron a muchas otras, la FIA se mantuvo inflexible. Max Mosley, entonces presidente de la federación, dijo: "No es que tengas que llevar HANS, pero no podrás salir del pitlane sin él". Finalmente cesaron las críticas y se salvaron muchas vidas.

GP de Malasia 2003: Rubens Barrichello fue el último piloto de F1 que salió sin HANS.