Hamilton quería una estrategia diferente a la de su equipo

Hamilton y su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, salieron a la pista con neumáticos medios en su primer intento en la Q2.

Mientras que Hamilton logró ponerse segundo tras las primeras vueltas, Bottas cayó al octavo lugar, corriendo el riesgo de caer eliminado si no montaba blandos.

Mercedes optó por cambiar a ambos pilotos al compuesto rojo para los últimos minutos de la Q2, y ambos mejoraron, pasando a una Q3 en la que Bottas batió a Hamilton para llevarse la pole por más de dos décimas.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué pensaba de la estrategia de neumáticos, Hamilton reveló que quería salir con medios.

"Podría haber pasado con ese neumático", dijo. "Quería empezar con ellos, porque siempre me gusta hacer algo diferente, pero el equipo eligió que ambos tuviéramos el mismo compuesto".

"Veremos mañana si fue la elección correcta. Estoy seguro de que lo fue, la otra habría sido un poco más difícil".

Bottas explicó que había tenido problemas para calentar los medios durante la única sesión de entrenamientos libres en Nurburgring, el sábado por la mañana.

"Cuando lo montamos, la pista estaba bastante verde, por lo que fue difícil lograr una lectura adecuada del neumático, de cómo se está comportando", dijo Bottas. "Para mí, esa tanda fue bastante mala. No pude lograr suficiente temperatura en la vuelta de salida con los neumáticos. Estoy feliz de salir con blandos".

Hamilton marcó un tiempo más rápido en la Q2 que en la Q3, y admitió que no lo hizo tan bien en la ronda definitiva.

"Tendré que revisar los datos, pero definitivamente la Q2 estuvo bien, y cuando llegué a la Q3, simplemente no me sentí bien, el agarre no era el mismo", analizó Hamilton.

Las temperaturas de la pista de Nurburgring durante la clasificación del GP de Eifel no superaron los 16ºC, lo que dificultó a los pilotos calentar sus neumáticos.

Hamilton cree que si las condiciones son similares en la carrera, la gestión de los neumáticos delanteros será un reto difícil.

"El efecto habitual de una pista fría es que los neumáticos delanteros suelen sufrir un poco más", continuó Hamilton. "En general, sufrimos un poco más de subviraje. Si hay Safety Car, volver a poner los neumáticos en marcha será complicado, eso está claro".

"Pero estamos todos en el mismo barco. Realmente no sé hasta dónde llegarán los neumáticos, pero cuando hace un poco más de frío, generalmente pueden durar un poco más, porque funcionan en un rango ligeramente diferente".

"Espero que de alguna manera sea emocionante en la carrera".

