Hamilton: "No me importa que me metan en la cárcel o me maten"

La Fórmula 1 ha crecido exponencialmente a nivel global desde la adquisición de Liberty Media y, tras eso, la máxima categoría del automovilismo ha llevado a cabo una campaña por competir en más países que tenían una menor tradición. Es por ello que los monoplazas más rápidos del planeta han llegado a lugares como Arabia Saudí o Qatar, aunque es algo muy criticado debido a que son naciones que no respetan demasiado los derechos humanos.

El Gran Circo también ha impulsado en repetidas ocasiones el llamado #WeRaceAsOne, una promoción de los valores sociales para una mejor convivencia, tanto dentro como fuera del paddock. Sin embargo, parece algo hipócrita al competir en países que no cumplen con los requisitos de las Naciones Unidas, y Lewis Hamilton se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En una grabación publicada por Mercedes para celebrar su décimo aniversario, el siete veces campeón del mundo llegó a explicar que no le importaba ir a la cárcel con tal de defender sus ideales: "Creo que es increíble que todavía vivamos en un momento en que hay tantos problemas de derechos humanos en tantos países del mundo, especialmente en el Oriente Medio. Derechos de las mujeres, derechos LGBT, etc., hay leyes que se oponen a las verdaderas identidades de las personas".

"Siempre he tomado muchos riesgos, lo haré, me metan en la cárcel o no, no me importa lo que hagan, defenderé lo que creo, incluso si me matan", afirmó el británico. "Sé que suena loco, pero necesito mostrarle a la gente lo importante que es eso y hacer que se hable de ello, como hacer que los que están en el poder sientan que necesitan hablar sobre hacer un cambio porque trae negatividad a su país".

"Hice eso, y gané la carrera. Me dije, 'tengo que llegar a lo más alto del podio porque ahí es cuando daré el mayor golpe', y eso fue lo que hice'", concluyó Lewis Hamilton refiriéndose a sus victorias en Qatar y Arabia Saudí en la temporada 2021 de Fórmula 1.

