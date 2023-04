"Sólo puedes quitarte el sombrero ante Alonso", dice un expiloto de F1

A sus 41 años, Fernando Alonso es una de las grandes estrellas de la actual parrilla 2023 de Fórmula 1. Si no la que más. Y es que, aunque Red Bull y Max Verstappen lideran el Mundial con un margen abrumador, todo el mundo habla del experimentado piloto español y del repunte de su equipo, Aston Martin.

El bicampeón del mundo ha arrancado la presente campaña con tres podios en tres carreras, finalizando tercero en Bahrein, Arabia Saudí y Australia. Una racha de grandes resultados que no conseguía desde su época en Ferrari y que han ilusionado a aficionados y personalidades del mundo del motor.

Incluso un expiloto de F1 como Pascal Wehrlein está entusiasmado con lo que está demostrando este año el ovetense: "Creo que es muy impresionante lo que está haciendo Alonso", dijo el alemán de 28 años a su antiguo compañero de parrilla.

Wehrlein coincidió en la Fórmula 1 con el asturiano durante dos años, en 2016 y 2017, pero el español ya está completando su vigésima temporada y es el piloto de F1 con más experiencia de todos los tiempos. Desde su primer año, 2001, ha acumulado kilómetros en diferentes generaciones de coches, todos ellos muy diferentes de conducir.

"Pero aún así, probablemente le resulte natural. Es una locura ser capaz de ofrecer ese rendimiento en tantas épocas diferentes de coches, incluso a su edad e incluso después de un regreso", dijo Wehrlein en una rueda de prensa antes de la primera carrera de la Fórmula E en Berlín, campeonato en el que lidera la clasificación general. "Sólo puedes quitarte el sombrero ante eso", añadió.

Pero el teutón también está convencido de que la edad no disminuye necesariamente el rendimiento. A sus 28 años, también tiene por delante "muchos años buenos en el automovilismo", como él mismo dice. "De diez a quince años no es ningún problema. En diez años tendré 38, en 15 años 43. Si quiero conducir hasta entonces, no hay ningún problema", finalizó Wehrlein.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!