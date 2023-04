Russell cree que la reputación de Verstappen se habría dañado con Hamilton

Las trayectorias de Max Verstappen y George Russell han seguido caminos muy diferentes pese a que se han juntado en la Fórmula 1. El neerlandés ascendió de manera meteórica hasta hacerse con un hueco en uno de los equipos más grandes, mientras que el británico tuvo que aguantar varios años en un conjunto de segunda fila hasta llegar a ser compañero de un siete veces campeón del mundo, y todo con una edad muy similar.

Eso ha hecho al piloto de Mercedes cuestionarse la facilidad con la que el holandés se ha convertido en uno de los estandartes de la máxima categoría del automovilismo, porque no ha tenido que enfrentarse a alguien como Lewis Hamilton en la misma escudería en sus inicios.

George Russell recordó su etapa en Williams antes de hablar sobre Max Verstappen: "Me digo eso porque me gusta el vaso medio lleno, y quiero sacar lo positivo de cada situación, pero podría sentarme aquí y decir que perdí tres años de mi carrera porque estaba en un coche que estaba en la parte trasera de la parrilla y no podía luchar por las victorias".

"O podemos tomar todos los aspectos positivos de mi tiempo allí", dijo a Square Mile. "Ahora miro hacia atrás en esos años pensando, 'tal vez aprendí más de las carreras al fondo del pelotón en comparación con algunos de mis rivales'. A Algunos pilotos los lanzaron desde el principio a eso, y perjudicó sus trayectorias".

"Max Verstappen obtuvo su ascenso después de 18 meses, pero tal vez si se fuera a un equipo como Mercedes y tuviera que enfrentarse a Lewis Hamilton cuando estaba en su mejor momento, eso podría haber dañado su carrera", aseguró el británico. "Así que hay que mirarlo desde ambos lados, y es seguro que después de tres o cuatro años, Max [Verstappen] se ha convertido en un rival más serio de lo que era después de 18 meses".

"Si te enfrentas a un piloto que está en su mejor momento y domina el monoplaza al que está tan acostumbrado, tal vez no estaría en la posición en la que está ahora", sentenció George Russell sobre lo que opinaba del vigente campeón y dominador de la Fórmula 1 con su Red Bull.

