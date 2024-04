Hamilton necesita hablar con Wolff para preparar su paso a Ferrari F1

La bomba del fichaje de Hamilton por Ferrari se anunció el 1 de febrero, y desde entonces el británico se ha centrado en su 12ª y última temporada de F1 en Mercedes. Después del GP de Australia, el director del equipo Toto Wolff declaró que lo que estaba pasando este año en Ferrari "no era la principal prioridad ahora mismo" de su piloto.

Sin embargo, llegará un momento en el que Hamilton y Mercedes tendrán que afrontar la situación, y es lógico que la escudería tratase de ocultar a su piloto cualquier detalle relacionado con su próximo coche de F1. Esa no será una situación completamente nueva para el siete veces campeón del mundo, pero su traspaso de McLaren F1 a Mercedes se anunció mucho más tarde en la temporada 2012, el 28 de septiembre.

Por eso, Lewis Hamilton está pensando en el momento en que "tendrá que empezar" a hablar con Ferrari y en cómo llegará ese momento.

"Creo que empezará con una conversación con Toto, porque no sé cómo afrontarlo", dijo el inglés. "Nunca había estado en esta posición a estas alturas del año".

"Cuando dejé McLaren, fue hacia el final de la temporada. No llegué a Mercedes hasta, creo, diciembre, cuando me ajustaron el asiento por primera vez, una vez acabada la temporada. No sé muy bien cómo voy a manejarlo".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Sin embargo, Hamilton reafirmó su deseo de dar prioridad a su actual temporada con los de las Flechas de Plata, especialmente en su intento de poner fin a una racha sin precedentes de 49 carreras sin ganar.

"Ahora mismo, quiero terminar en lo más alto", añadió. "Así que toda mi energía está puesta en esto. Por supuesto, hay ilusión por el futuro. Pero ahora mismo estamos atravesando un momento difícil. Ese es mi reto".

"Ahí es donde va toda mi energía, en intentar averiguar cómo podemos volver a la cima. ¿Cómo puedo trabajar con los chicos? ¿Cómo puedo dar mejores informes, darles una mejor dirección para volver a luchar en la parte delantera?".

"Soy un competidor ante todo, así que quiero ganar. Pensar sólo en el año que viene no me va a ayudar a conseguirlo".