¿Y ahora qué harán Porsche y Red Bull sin su unión en F1?

Todo parecía listo para que Porsche y Red Bull estuvieran juntos en F1 durante 10 años, uniendo fuerzas en el programa de motores del equipo de las bebidas energéticas y compartiendo la propiedad de la escudería con un 50% para cada una de las dos partes.

La cooperación se esperaba que se anunciara en el Gran Premio de Austria de principios de julio, antes de que la FIA retrasara la redacción final del reglamento de motores 2026. Pronto llegaron los documentos legales marroquíes que establecían el 4 de agosto como fecha para que el acuerdo se anunciara formalmente, pero ese día llegó y pasó de largo.

Antes de la pausa veraniega de agosto, el director del equipo Red Bull, Christian Horner, empezó a insistir en la importancia de que, quien estuviera interesado, encajara en la "filosofía y el ADN" de su equipo y declaró que aún faltaba un proceso de evaluación. Luego, en Spa, Audi se adelantó inesperadamente a su fabricante hermano del Grupo Volkswagen al anunciar su participación en la F1 en 2026 [revelaron solo sus planes de fabricar el motor, antes de desvelar dentro de un tiempo que se harán cargo de Sauber].

Y tras no ponerse de acuerdo en el papel que tendrían tanto Red Bull como Porsche en el equipo del Gran Circo, las negociaciones primero se bloquearon y luego fracasaron definitivamente. Red Bull domina la Fórmula 1 actual y está seguro de poder hacerlo sin tener que ceder el 50% de su propiedad a una gran marca.

El viernes por la mañana del fin de semana del GP de Italia, Porsche confirmó finalmente que el posible matrimonio con Red Bull se había cancelado. El breve comunicado decía: "En el transcurso de los últimos meses, Porsche AG y Red Bull GmbH han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de la entrada de Porsche en la Fórmula 1. Las dos empresas han llegado ahora a la conclusión conjunta de que esas conversaciones no continuarán".

"La premisa fue siempre que la asociación se basaría en la igualdad, que incluiría no solo una asociación de motores, sino también del equipo. Eso no se ha podido conseguir. Sin embargo, ahora que ya están las futuras reglas de motores, la categoría sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguirá supervisando sus opciones".

Horner, por su parte, declaró a Motorsport.com: "Porsche es una gran marca. Pero el ADN es muy diferente. Durante el proceso de discusión quedó claro que había una no alineación estratégica".

"Red Bull ha demostrado de lo que es capaz en la F1. Y, obviamente, como equipo independiente y ahora fabricante de motores, esperamos competir contra los fabricantes con nuestra unidad de potencia así como con el chasis".

Red Bull no quería ceder una participación en su equipo de F1 a Porsche

Las opciones de Red Bull para el futuro en la F1 sin Porsche

Red Bull sigue adelante con su sede de Red Bull Powertrains, que se construyó e inauguró en solo 55 semanas. Después de haber logrado la especificación precisa del pistón y la relación de compresión para el reglamento de motores de 2026, ha seguido adelante con el desarrollo de su motor de combustión V6 de 1,6 litros. Antes de las vacaciones de verano, el equipo ha comenzado a ponerlo a prueba en el banco de potencia.

Parte de la causa del fracaso del acuerdo con Porsche es que Red Bull consideraba que el fabricante germano quería intervenir demasiado. Por lo tanto, su socio ideal será probablemente uno que invierta bien pero que mantenga las distancias. Algo tipo a lo que tuvieron con Tag Heuer cuando esa firma ocupó el lugar de las pegatinas de Renault entre 2016 y 2018.

Además, Red Bull podría formar una alianza con otro fabricante que también esté dispuesto a no intervenir. Como hizo cuando llevaba el histórico logo de Aston Martin. Esta vez, por ejemplo, Hyundai podría ser una vía a explorar. La firma coreana sigue adelante con su transición a los vehículos eléctricos pero, a pesar de ello, se involucraron con el cambio del Campeonato del Mundo de Rallies a lo híbrido en este 2022. Una normativa similar a la de la F1 podría ser suficiente para que sus logos aparezcan en las futuras creaciones de Adrian Newey.

También se sabe que Honda está estudiando su regreso, después de haber cancelado su programa de motores en la F1 a finales de 2021 cuando Max Verstappen se coronó campeón del mundo por primera vez. Ahora que el ex director general del fabricante japonés en la categoría, Masashi Yamamoto, se ha unido a Red Bull Powertrains y el motor Honda sigue en los coches Red Bull como unidad rebautizada hasta finales de 2025, esa alianza puede revivir.

En cualquier caso, dado que Red Bull Powertrains ya está preparando su motor para 2026 y figura como fabricante de unidades de potencia, hay tres años y medio de margen para alcanzar un patrocinio, algo que Porsche no puede permitirse.

Ese tipo de interés comercial parece corroborar la opinión del presidente del Gran Circo, Stefano Domenicali de que, además de Porsche, hay varios otros fabricantes que tienen ganas de entrar en la F1 en la actualidad. En declaraciones previas al GP de Italia, dijo: "Solo puedo decir que Porsche es una parte integral del grupo que ha discutido y sigue discutiendo las reglas de la nueva unidad de potencia que entrará en vigor en 2026. Todos hemos leído los comentarios de Porsche y Red Bull, y serán ellos los que decidan qué hacer. Pero creo que la F1 es actualmente una plataforma muy inclusiva. También hay otros fabricantes sentados en la mesa de los ingenieros que prefieren no salir a la luz".

¿Seguirá Porsche buscando una vía para entrar en la F1?

¿Qué hará Porsche para estar en la Fórmula 1?

El Grupo Volkswagen ha dejado claro lo que la F1 -que disfruta de un gran auge de audiencia- puede ofrecer a Porsche. El segundo mayor fabricante de automóviles del mundo sigue creyendo firmemente que el histórico lema "Gana el domingo, vende el lunes" es cierto. Y como la marca de Stuttgart es la más deportiva de la organización, quiere competir en la categoría reina, que ofrece mucho más atractivo comercial y de público que incluso tras su récord de victorias en las 24 horas de Le Mans.

Por otra parte, si Porsche se desprende de su empresa matriz y lleva a cabo sus planes de salir a bolsa, el éxito en la F1 no afectará negativamente al precio de sus acciones.

Si se combinan las ventajas que ofrece la F1 tal y como está, con la firma del reglamento de motores de 2026, que introduce un límite de costes, mayores credenciales medioambientales y un reajuste parcial para que Porsche tenga más posibilidades de ser competitiva desde el principio, se llega a la última línea del comunicado que han emitido. El hecho de que Porsche no vaya a entrar en la F1 con Red Bull no significa que no vaya a entrar en el campeonato. Recordemos lo que decía: "Ahora que ya están hechas las futuras reglas de motores, la categoría sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguirá supervisando sus opciones".

Aunque Porsche quiere entrar como algo más que un socio de motores y desea tomar el mando de al menos una parte de un equipo, sigue habiendo varias formas de entrar. Cuando Audi estaba estudiando a qué escudería iba a hacer su oferta, antes de unirse a Sauber, evaluó sus opciones. La adquisición de McLaren quedó en nada tras las conversaciones iniciales, antes de que los de los cuatro anillos estudiaran Williams y Aston Martin.

Después de que el grupo invensor Dorilton Capital los adquiriera en 2020, y junto a la creciente popularidad de la F1 en la actualidad, el precio de asociarse con Williams ha subido considerablemente. Sin embargo, ya hay una coincidencia sustancial con Porsche gracias a la gran cantidad de ex figuras del automovilismo de Volkswagen que están en la escudería. El hecho de que el director del equipo, Jost Capito, el director técnico, François-Xavier Demaison, y el director deportivo, Sven Smeets, hayan trabajado en el programa brillante del Polo WRC y sean conocidos por la organización alemana no es algo negativo.

Williams cuenta con personal ex de Volkswagen Racing

Del mismo modo, Audi también realizó un estudio de viabilidad de Aston Martin. Mientras Lawrence Stroll derrocha públicamente el dinero y está haciendo una fábrica completamente nueva en Silverstone, en el paddock se oye que el multimillonario canadiense tiene en mente una cantidad por la que vendería el proyecto, dadas las enormes sumas de dinero que ha gastado sin tener aún grandes resultados. No sería inconcebible que la parte de coches de calle de Aston Martin también se beneficiara, rompiendo plausiblemente con su inversor Mercedes y alineándose más estrechamente con la tecnología de Porsche.

Y luego está lo que podría ofrecer el grupo inversor de Michael Andretti. Domenicali y los demás conjuntos han expresado su resistencia a que el ex piloto de McLaren entre con un undécimo equipo por considerar que eso dividiría aún más el bote de premios y, dicen, devaluaría a las escuderías existentes. Sin embargo, una asociación con Porsche puede ofrecer una puerta trasera para una entrada.

El director de Mercedes, Toto Wolff, considera que Andretti tiene menos que ofrecer que un fabricante. Pero una relación Porsche-Andretti podría disipar algunas de las preocupaciones del paddock. El austriaco comentó: "Si una marca o un grupo internacional, multinacional, se une a la F1 y puede demostrar que va a gastar X cantidad de dólares en su activación, en el marketing en los distintos mercados; eso es obviamente una propuesta de valor totalmente diferente para todos los demás".

El hecho de que Porsche suministre su tren motriz totalmente eléctrico al equipo cliente Andretti para la Gen3 de la Fórmula E deja una asociación ya existente que, en teoría, podría allanar el camino para una unión también en la F1.

Sin embargo, para llegar a tiempo a 2026, las conversaciones deben ser rápidas. Porsche tiene hasta el 15 de octubre para que la FIA la nombre como fabricante de motores si quiere entrar. Queda poco más de un mes...

El equipo Andretti en la Fórmula E se ha asegurado los trenes motrices de Porsche para 2022-23. ¿Podría darse un acuerdo similar en la F1?

