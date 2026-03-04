La F1 suspende el toque de queda como consecuencia de la guerra en Oriente Medio

La FIA ha decidido suspender los dos primeros periodos de toque de queda previstos antes del Gran Premio de Australia debido a las perturbaciones logísticas relacionadas con la guerra que actualmente asola Oriente Medio.

Como en todas las pruebas de Fórmula 1, algunos periodos están cubiertos por lo que se denomina "toque de queda", es decir, un intervalo de tiempo en el que el personal relacionado con la competición no puede permanecer en el paddock, con el fin de impedir que se trabaje en los monoplazas y de 'obligar' al descanso.

Sin embargo, para el GP de Australia de 2026, la FIA ha decidido, tras debatirlo con los equipos, adaptar la aplicación del reglamento a las dificultades creadas en materia de viajes, tanto para hombres y mujeres como para el transporte de mercancías, por el estallido del conflicto en Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de la República Islámica contra varios Estados de la región.

En el caso de la cita del Circuito de Albert Park en Melbourne el director de carrera, Rui Marques, ha enviado una nota oficial a los equipos en la que indica: "Les informamos que, tras consultar con los comisarios de la prueba, debido a un caso de fuerza mayor y, más concretamente, a las perturbaciones actuales en el transporte y el flete que se han producido durante la preparación del Gran Premio de Australia, las disposiciones del artículo B9.5.1a, es decir, el 'Periodo de restricción 1', y del artículo B9.5.1b, es decir, el 'Periodo de restricción 2', no se aplicarán a esta prueba".

Esos dos periodos duran respectivamente 13 (el primero comienza normalmente 42 horas antes del inicio de la FP1 y termina 29 horas antes) y 14 horas (el segundo periodo comienza normalmente 18 horas antes del inicio de la FP1 y termina cuatro horas antes), cubriendo así las noches del miércoles al jueves y del jueves al viernes.

Se aplican a los 60 miembros de los equipos que entran en lo que el reglamento denomina "personal operativo", así como a los 16 miembros de los equipos designados como "personal de entrenamiento", con el fin de limitar el trabajo en los coches durante los fines de semana. El resto del personal de los equipos (pilotos, marketing, medios de comunicación, etc.) puede estar en el circuito sin que ello suponga una infracción del toque de queda.

La necesidad de que algunas escuderías realizaran cambios de última hora para llevar al personal y la carga a Australia para la primera carrera de la temporada ha hecho que la preparación de la prueba inaugural fuera menos sencilla de lo previsto. Gracias al levantamiento del toque de queda, los equipos podrán trabajar con más tranquilidad a pesar del retraso de uno o dos días en la llegada de algunos miembros.

Los más afectados han sido Ferrari y Racing Bulls, los dos equipos con sede en Italia, que finalmente tuvieron que volar desde Reino Unido.

Cabe recordar que el conflicto en Oriente Medio ya ha provocado la cancelación de un test de Pirelli con Mercedes y McLaren, inicialmente previsto para el pasado fin de semana en Bahrein, y, sobre todo, el aplazamiento de la prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia, que debía celebrarse en Qatar del 26 al 28 de marzo.