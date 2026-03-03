El WEC aplaza los 1812 Km de Qatar por el conflicto de Oriente Medio: Imola abrirá 2026

El World Endurance Championship (WEC) mueve ficha de manera oficial. Los 1812 Km de Qatar, previstos del 26 al 28 de marzo como arranque del calendario 2026, han sido aplazados debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio. La temporada comenzará finalmente en Italia, en Imola.

El campeonato prioriza la seguridad ante un escenario geopolítico inestable y reorganiza su calendario en tiempo récord.

Los 1812km de Qatar, aplazados hasta la segunda mitad del año

En su comunicado, el WEC confirma que ha estado en "diálogo constante" con la Qatar Motor & Motorcycle Federation ante la situación "actual y en evolución" en la región. "La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad serán siempre la prioridad número uno de la FIA", declaró el presidente de la federación, Mohammed Ben Sulayem.

El dirigente añadió: "Como evento inaugural del FIA World Endurance Championship, el Qatar 1812km ocupa un lugar especial para muchos aficionados, pilotos y equipos, y trabajaremos estrechamente con todos los implicados para reprogramar la carrera más adelante en la temporada 2026".

Además, subrayó que la FIA "continúa monitorizando la evolución en la región" y que sus pensamientos están "con todos los afectados por estos recientes acontecimientos". Desde Qatar también respaldaron la decisión. Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente de la federación catarí y del circuito de Lusail, aseguró: "Respetamos y apoyamos la decisión del FIA WEC de aplazar la carrera. Agradecemos a los aficionados, equipos y socios su comprensión y esperamos darles la bienvenida de nuevo en Lusail".

El CEO del campeonato, Frédéric Lequien, detalló además que la nueva fecha se concretará en los próximos días: "Hemos estado trabajando mano a mano desde el sábado por la mañana para encontrar la mejor solución. Aún necesitamos unos días para finalizar la fecha exacta revisada, pero puedo confirmar que será durante la segunda mitad de la temporada 2026".

Imola será la nueva prueba inaugural del WEC 2026

La reacción del campeonato ha sido inmediata. El curso arrancará ahora con las 6 Horas de Imola, del 17 al 19 de abril, que pasan a ser oficialmente la primera cita del calendario. De esta forma, el trazado de Imola toma así el relevo de Qatar como punto de partida de la temporada.

Desde el Automobile Club de l’Ouest, su presidente Pierre Fillon fue claro sobre el contexto: "Ante todo, nuestros pensamientos están con las víctimas de este terrible conflicto. En momentos como estos, los intereses deportivos son claramente secundarios".

Y remató justificando la decisión: "Por eso se ha tomado rápidamente la decisión de que el evento no puede celebrarse en el momento actual".

La cancelación no es un hecho aislado. En los últimos días ya se habían suspendido test privados en Bahrein y tanto el WEC como la Fórmula 1 seguían con atención la evolución de los acontecimientos. El cierre de espacios aéreos, la reprogramación de vuelos y la inestabilidad regional complicaban enormemente la logística de un campeonato global como el Mundial de Resistencia.

Ahora, el mensaje es claro: el WEC 2026 comenzará en Europa y Qatar deberá esperar.