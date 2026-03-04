Otmar Szafnauer, nuevo CEO de un equipo de Fórmula 2

Van Amersfoort Racing ha fichado a un nombre destacado para dirigir el equipo. El conjunto holandés, que el año pasado celebró su 50º aniversario, ha nombrado al antiguo jefe de equipo de Fórmula 1 Otmar Szafnauer director ejecutivo y socio gerente. El rumano-estadounidense ocupa el cargo desde el 1 de febrero de 2026.

Con la llegada de Szafnauer, Van Amersfoort Racing incorpora a una figura muy experimentada del mundo del automovilismo internacional. Cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector y ha ocupado diversos puestos directivos en la Fórmula 1. Entre otros, fue jefe de equipo de Force India, que más tarde se convirtió en Racing Point, y también estuvo al frente de Alpine, donde coincidió con Fernando Alonso.

El nombramiento se produce en un momento en el que Van Amersfoort Racing entra en una nueva fase. El fundador Frits van Amersfoort y Rob Niessink ya se habían retirado de sus funciones operativas diarias, tras lo cual la organización pasó a estar dirigida por un equipo directivo reforzado. Ese equipo está liderado por el jefe de equipo Brad Joyce, junto con Klaudija Jakaj, Francisco Freitas y Anneleen Walch, entre otros, en puestos importantes.

Otmar Szafnauer, Van Amersfoort Racing Foto de: Van Amersfoort Racing

Szafnauer colaborará estrechamente con ese grupo para dar forma al futuro desarrollo de la escudería. Según la dirección de Van Amersfoort Racing, su llegada supone un paso importante para apoyar el crecimiento de la organización, tanto dentro como fuera de la pista.

El equipo neerlandés participa en varias categorías internacionales de formación, entre ellas la Fórmula 2, la Fórmula 3, el Campeonato Europeo Regional de Fórmula y varios campeonatos de Fórmula 4. Max Verstappen, Charles Leclerc, Oliver Bearman y Franco Colapinto, entre otros, corrieron anteriormente para Van Amersfoort Racing antes de llegar a la Fórmula 1.

Szafnauer ve en Van Amersfoort Racing una organización con una sólida reputación en el desarrollo de talentos. "Van Amersfoort Racing se ha labrado una sólida reputación en la formación de pilotos y en el rendimiento de alto nivel en diferentes categorías", afirma. "Estoy deseando trabajar con el equipo directivo y el resto de la organización en la siguiente fase del desarrollo del equipo".

El jefe del equipo, Brad Joyce, se muestra entusiasmado con la llegada de Szafnauer: "Otmar aporta una enorme experiencia y liderazgo. Su llegada refuerza la organización mientras seguimos construyendo nuestra visión a largo plazo".

