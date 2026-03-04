Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

FIA F2

Otmar Szafnauer, nuevo CEO de un equipo de Fórmula 2

Van Amersfoort Racing ha nombrado a Otmar Szafnauer director ejecutivo (CEO) y socio gerente. El antiguo jefe de equipo de Alpine F1 vuelve al paddock.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Editado:
Otmar Szafnauer, Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort Racing ha fichado a un nombre destacado para dirigir el equipo. El conjunto holandés, que el año pasado celebró su 50º aniversario, ha nombrado al antiguo jefe de equipo de Fórmula 1 Otmar Szafnauer director ejecutivo y socio gerente. El rumano-estadounidense ocupa el cargo desde el 1 de febrero de 2026.

Con la llegada de Szafnauer, Van Amersfoort Racing incorpora a una figura muy experimentada del mundo del automovilismo internacional. Cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector y ha ocupado diversos puestos directivos en la Fórmula 1. Entre otros, fue jefe de equipo de Force India, que más tarde se convirtió en Racing Point, y también estuvo al frente de Alpine, donde coincidió con Fernando Alonso.

El nombramiento se produce en un momento en el que Van Amersfoort Racing entra en una nueva fase. El fundador Frits van Amersfoort y Rob Niessink ya se habían retirado de sus funciones operativas diarias, tras lo cual la organización pasó a estar dirigida por un equipo directivo reforzado. Ese equipo está liderado por el jefe de equipo Brad Joyce, junto con Klaudija Jakaj, Francisco Freitas y Anneleen Walch, entre otros, en puestos importantes.

Otmar Szafnauer, Van Amersfoort Racing

Otmar Szafnauer, Van Amersfoort Racing

Foto de: Van Amersfoort Racing

Szafnauer colaborará estrechamente con ese grupo para dar forma al futuro desarrollo de la escudería. Según la dirección de Van Amersfoort Racing, su llegada supone un paso importante para apoyar el crecimiento de la organización, tanto dentro como fuera de la pista.

El equipo neerlandés participa en varias categorías internacionales de formación, entre ellas la Fórmula 2, la Fórmula 3, el Campeonato Europeo Regional de Fórmula y varios campeonatos de Fórmula 4. Max Verstappen, Charles Leclerc, Oliver Bearman y Franco Colapinto, entre otros, corrieron anteriormente para Van Amersfoort Racing antes de llegar a la Fórmula 1.

Szafnauer ve en Van Amersfoort Racing una organización con una sólida reputación en el desarrollo de talentos. "Van Amersfoort Racing se ha labrado una sólida reputación en la formación de pilotos y en el rendimiento de alto nivel en diferentes categorías", afirma. "Estoy deseando trabajar con el equipo directivo y el resto de la organización en la siguiente fase del desarrollo del equipo".

El jefe del equipo, Brad Joyce, se muestra entusiasmado con la llegada de Szafnauer: "Otmar aporta una enorme experiencia y liderazgo. Su llegada refuerza la organización mientras seguimos construyendo nuestra visión a largo plazo".

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alpine F1 ficha a Alex Dunne para su cartera de pilotos

Mejores comentarios

Más de
Erwin Jaeggi

Verstappen avisa que la F1 2026 será "difícil de seguir" para los aficionados

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen avisa que la F1 2026 será "difícil de seguir" para los aficionados

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Verstappen ve a Red Bull "por el buen camino" tras el penúltimo día de test

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen ve a Red Bull "por el buen camino" tras el penúltimo día de test
Más de
Otmar Szafnauer

Szafnauer reconoce haber pagado los salarios de Force India en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Szafnauer reconoce haber pagado los salarios de Force India en F1

Szafnauer critica a Aston Martin F1 por no estar "entre los tres primeros"

Fórmula 1
Fórmula 1
Szafnauer critica a Aston Martin F1 por no estar "entre los tres primeros"

Szafnauer saca pecho y se compara con la actual mala racha de Alpine F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Miami
Szafnauer saca pecho y se compara con la actual mala racha de Alpine F1
Más de
Van Amersfoort Racing

Bruno del Pino ficha por Van Amerfoort y seguirá en la Fórmula 3 en 2026

FIA F3
FIA F3
Monza
Bruno del Pino ficha por Van Amerfoort y seguirá en la Fórmula 3 en 2026

F3 Australia: Ramos da a México la victoria, con accidente español

FIA F3
FIA F3
Albert Park
F3 Australia: Ramos da a México la victoria, con accidente español

Así acabó el campeonato de F2 2024: clasificación, puntos, posiciones

FIA F2
FIA F2
Yas Marina
Así acabó el campeonato de F2 2024: clasificación, puntos, posiciones

Últimas noticias

Tras Buriram, qué pilotos se arrepienten y cuáles no, de haber firmado contrato para 2027

MotoGP
MGP MotoGP
Tras Buriram, qué pilotos se arrepienten y cuáles no, de haber firmado contrato para 2027

DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
DAZN F1 presenta su temporada 2026: periodistas, programación y precios

¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
¡Un sancionado incluso antes de empezar la F1 2026! ¿Cómo es posible?

Así fue el debut de Fernando Alonso en F1 en 2001: caótico

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Así fue el debut de Fernando Alonso en F1 en 2001: caótico