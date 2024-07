La solución de escapatorias de Austria también se usará en Silverstone F1

El circuito de Silverstone ha sido actualizado con elementos de las escapatorias desplegadas en el Red Bull Ring para intentar resolver el problema de los límites de pista de la Fórmula 1. Hace una semana, se presentó en el Gran Premio de Austria la nueva solución de la FIA, que consiste en añadir gravilla y reducir el tamaño de los pianos para evitar que los pilotos se salgan automáticamente de la trazada sin más consecuencias que perder su tiempo de vuelta.

Ahora, con la F1 ya en Gran Bretaña, los pilotos se enfrentarán al mismo sistema en dos puntos críticos para los límites de la pista en los últimos años, las curvas de Stowe y Copse, pero con algunas diferencias. En Copse, la rápida curva de derechas que durante muchos años fue la primera del trazado de Silverstone, el cambio se ha realizado sin añadir grava.

En su lugar, la Federación Internacional ha exigido que se pinte la línea blanca de los límites de la pista en el piano de salida de la curva, como se hizo en combinación con las mini escapatorias de grava en las dos últimas curvas del Red Bull Ring, para reducir la anchura entre el borde más alejado del piano y el borde interior de la línea blanca a 1.5 metros.

Como en el caso de Austria, esta medida se ha tomado porque los coches de Fórmula 1 miden 2 metros de ancho y, al reducir la distancia, los pilotos pueden ver con más facilidad cuándo están a punto de exceder los límites.

Motorsport.com ha podido saber que, aunque no habrá grava desplegada en este punto, salvo en la zona de la escapatoria, la FIA considera que la diferencia de nivel de agarre entre la escapatoria y el asfalto es suficiente como para actuar como elemento disuasorio.

En Stowe, los cambios son diferentes y se entiende que se han hecho con la aprobación de los pilotos de MotoGP, que correrán en Silverstone el próximo mes de agosto, tras su parón veraniego. La escapatoria de grava en el exterior de Stowe se ha desplazado hacia la pista entre 6 y 8 metros en algunos puntos, y la línea blanca también se ha desplazado hacia la izquierda en el piano de salida, como se ha hecho en Copse.

Sigue habiendo una importante zona de escorrentía a lo ancho de los pianos y entre la escapatoria de grava ampliada. Motorsport.com entiende que el plan de utilizar el nuevo sistema tanto en Silverstone como en Austria fue desarrollado para ambas pistas al mismo tiempo por la FIA.

Durante una revisión de la cuestión de los límites de las pistas en 2023, el organismo rector del automovilismo consideró que estos dos circuitos eran los que planteaban el mayor problema, por lo que tenían la intención de actuar para los grandes premios de 2024.

Motorsport.com también ha podido saber que, si bien puede que no sea posible instalar nuevas escapatorias de grava o ampliar las existentes en otros lugares donde se plantee el problema, la FIA está planeando desplegar la solución de la línea blanca para mitigar el problema en algunas de los próximas carreras. De este modo, al menos se reduciría la anchura de los pianos y se disuadiría a los pilotos de irse tan largo en determinados puntos.

Los resultados de la solución de los límites de pista en Austria también llegaron a Silverstone, con Logan Sargeant y Oscar Piastri todavía molestos por haber perdido tiempos importantes en la clasificación del Red Bull Ring, en la curva 6. El de McLaren se sintió tan frustrado por perder su tiempo en la Q3 que calificó la situación de "embarazosa" en su comparecencia ante los medios tras la qualy.

"Creo que para mí hay dos puntos", dijo Piastri este jueves en Inglaterra. "El primero es que, si hay espacio para que un coche se salga, que lo controlemos de forma justa. La prueba que llevó a que mi vuelta fuera eliminada fue de un helicóptero que sólo estaba sobre mí en ese giro, lo cual es un poco doloroso cuando hay otras personas que potencialmente también se salieron, y que no tenían un helicóptero sobre ellos. Por lo tanto, creo que es una línea muy fina, y [hay] algunas discusiones que tenemos que tener".

"Pero la forma más fácil de deshacerse de eso es hacer la línea blanca 20 centímetros más ancha [en ese punto], y no tener que preocuparse por ello en absoluto. Repetiré lo que dije la semana pasada: creo que la toma de la cámara con la mitad de mi rueda casi en la grava es realmente genial, que todo el mundo quiere ver. Así que creo que, sí, fue una pena que con todo el trabajo que hicimos en muchas otras curvas aún dejáramos bastante espacio para lo que, en última instancia, es un tema bastante doloroso para todos".

"Por supuesto, es doloroso para mí porque me borraron el tiempo, pero creo que para todos los aficionados también, no creo que nadie quiera ver, '¿están dentro, están fuera?' Hay una línea blanca ahí cuando, si hubiera ido medio metro más allá, habría destrozado completamente mi suelo, mi coche y no habría hecho una vuelta de todos modos, así que creo que hay un par de puntos en eso", finalizó.