Hamilton no tiene que aconsejar a Norris cómo "lidiar" con Verstappen

Todo el paddock de la Fórmula 1 está hablando del accidente que tuvieron Max Verstappen y Lando Norris en la carrera del Gran Premio de Austria 2024, y muchos recordaron la pelea que se vivió entre el propio neerlandés y Lewis Hamilton en 2021. Una semana después de lo sucedido, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña se le preguntó al neerlandés sobre sus pensamientos acerca del toque que desembocó en la segunda victoria en la categoría de su compañero, George Russell.

Cuando se le preguntó sobre lo que opinó sobre contacto en la tercera curva del Red Bull Ring, el británico quiso dejar pasar todo, incluso el presentador de la rueda de prensa de la FIA se dio cuenta de que no iba a "entrar" mucho en el tema: "No tengo nada que decir. Me preocupaba más mi carrera y disfrutaba de la victoria del equipo".

Sin embargo, los medios de comunicación que se desplazaron al trazado de Silverstone le insistieron sobre ello, y en el instante en el que se le cuestionó sobre si le podía dar algún consejo a Lando Norris sobre cómo "lidiar" con Max Verstappen en el futuro, dijo: "No creo que tenga que hacerlo, llevan muchos años compitiendo juntos, no voy a entrar [en el tema]".

También se le expusieron las palabras del director de McLaren, Andrea Stella, sobre que la culpa de que la FIA no castigara tanto al neerlandés en el caso vino a raíz de lo que sucedió en 2021, y señaló: "No estoy de acuerdo, no, esa es mi respuesta. No estoy de acuerdo, no tengo mucho que añadir, ya he hablado sobre esto antes".

Además de ello, Lewis Hamilton recordó cómo fue su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, una que llegó en el 2008 bajo un diluvio impresionante, y habló sobre cómo se ve con Mercedes en 2024: "Creo que 2008, ese es el más especial aquí, mi primera victoria bajo la lluvia, y el principio de mi camino junto a estos aficionados".

"Pienso que, en rendimiento puro, que no estamos en el lugar, como se ha visto en las últimas carreras, donde creo que McLaren son los más rápidos, o Max, pero estamos cerca, hemos dado pasos adelante, y es genial ver que nos acercamos a la cabeza", sentenció.

