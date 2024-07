Verstappen: "Me importan una mierda las críticas"

El accidente entre Max Verstappen y Lando Norris en el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 parece agua pasada, porque ambos hablaron de lo ocurrido durante el lunes posterior a la carrera. Los dos atendieron a los medios de comunicación una semana después, con mucha más calma, y se pusieron de acuerdo para mantener su relación de amistad, como revelaron.

Revive el accidente entre Max Verstappen y Lando Norris: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidente Verstappen-Norris luchando por ganar!

Cuando el neerlandés habló en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, afirmó que mantuvieron una conversación más relajada una vez que se eliminó el factor de la frustración del toque minutos después de que cayera la bandera a cuadros en el Red Bull Ring: "No voy a comparar pilotos porque eso no tiene ningún sentido de todos modos, pero, para mí, lo único que me importaba era mantener mi relación con Lando [Norris], porque somos grandes amigos".

"Después de la carrera, dije, 'tenemos que dejar que las cosas se enfríen porque las emociones están a flor de piel', y hablamos el lunes, creo que llegamos a la conclusión de que disfrutamos de nuestra batalla, pero miramos el incidente, fue un pequeño toque tan tonto que tuvo grandes consecuencias para los dos, y un poco más para Lando [Norris] por cómo evolucionó el pinchazo".

"Nos gusta competir duro, lo hemos hecho durante muchos años, no solo en la Fórmula 1, incluso como las carreras en línea, donde nos divertimos mucho juntos, y estas cosas tienen que continuar, porque es lo que nos gusta hacer, y creo que es genial para la Fórmula 1 también", comentó Max Verstappen antes de explicar que estaban de acuerdo "con el 99% de todo".

Al continuar con las preguntas que le hicieron en el trazado de Silverstone, comentó: "Estamos de acuerdo con el 99% de todo, eso es creo que mucho, siempre le dije a Lando, 'cuando vas por movimientos en el interior, el exterior, puedes confiar en mí, no estoy allí para tratar de echarte fuera del camino'. Lo mismo al revés, porque hablamos de eso también".

"Sentí que todo lo que hice no fue nada exagerado y, al igual que cuando diseñas el coche, intentas ir al límite de las normas. Tal vez encuentres algunas zonas grises aquí y allá como con el monoplaza, y eso es lo mismo que cuando corres, porque de lo contrario nunca serás un piloto de primera y nunca tendrás éxito en la vida de todos modos", aseguró.

Sin embargo, en el momento en el que se le preguntó si las críticas eran merecidas, afirmó de forma rotunda: "Me importa una mierda. Me voy a casa, vivo mi vida y, como he dicho, lo único que me importa es mi relación con Lando. No estoy de acuerdo con una penalización de diez segundos, pero, de nuevo, para mí, lo único que era muy importante que sale de ese fin de semana fue solo mi relación con Lando".

