Por qué el formato al sprint de F1 tendrá más sentido en Miami

Tyler Epp, que fue ascendido al cargo de presidente después del primer GP de Miami en 2022 y que anteriormente había trabajado en el automovilismo estadounidense con Chip Ganassi Racing, afirma que la necesidad de mejorar el evento mientras se preparan para su tercera carrera de lo que es un acuerdo de 10 años con la Fórmula 1 también fue clave para hacer el cambio.

Miami y China se unirán a la lista de seis carreras sprint en 2024, mientras que Bakú y Spa-Francorchamps volverán al formato estándar. Los grandes premios de Austria, Estados Unidos, Brasil y Qatar mantendrán sus fines de semana al sprint.

"Como Tom [Garfinkel, socio director de la carrera y CEO del equipo de la NFL Miami Dolphins y del Hard Rock Stadium] ha sido muy claro, año a año tenemos que evolucionar, no podemos ser el mismo evento cada temporada", dijo Epp a Motorsport.com. "Seguiremos mejorando nuestro negocio de carreras para ofrecer una experiencia de calidad para los aficionados, como Stephen [Ross, propietario de los Dolphins] y Tom se propusieron desde el principio.

"Así que fue una combinación de nuestra relación y asociación con la Fórmula 1, le damos todo el crédito a ellos por estar abiertos siempre a hablar. En nuestro equipo tenemos a una joven llamada Katharina Nowak [directora de operaciones comerciales], que fue quien realmente negoció este acuerdo con el equipo de la F1".

"Se merecen todo el mérito, y estamos entusiasmados porque creemos que es una forma de diferenciar nuestra carrera y ofrece a nuestros seguidores otra forma de ver la F1. Hemos sido muy nacionales en estos dos últimos años, en términos de base porcentual, así que creo que hemos conseguido 'nuevos' aficionados a la F1 y probablemente estén algo más abiertos a este formato menos tradicional que algunos de los aficionados más puristas".

"Y haremos todo lo posible para que los puristas también tengan una experiencia maravillosa, pero que los nuevos aficionados también puedan experimentar algo diferente el sábado", dijo.

Este año, el promotor del Gran Premio de Estados Unidos, Bobby Epstein, informó de que la venta de entradas no aumentó por el hecho de contar con una carrera al sprint, pero admitió que esto no le preocupaba, ya que Miami tiene un valor diferente para sus espectadores.

"Siempre queremos ver un aumento en todos nuestros negocios, pero esa no era la intención de nuestra decisión", dijo. "La intención es aportar más valor a los aficionados, a la gente que viene aquí. No perseguimos un número de personas en las gradas, perseguimos el número adecuado para permitir la mejor experiencia a todos los que asisten".

"Pero no creo que lo hayamos hecho para vender entradas. Bobby conoce su negocio mucho mejor que yo, sin duda lo respeto, pero creo que tenemos una estrategia diferente a la suya. Austin ha hecho un gran trabajo, pero parte de su propuesta de valor son las masas. Es como Silverstone, ¿verdad? Se trata de tener grandes asistencias".

"Ese no ha sido nuestro enfoque, pero eso no significa que no vayamos a seguir creciendo y que no queramos ver a más gente en las gradas. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que las personas que compran una entrada [en general] tengan una experiencia maravillosa."

Los equipos de la F1 votarán en enero para renovar el formato de los sprint, y se espera que la clasificación para la carrera del domingo se traslade al sábado, de modo que la llamada "shootout" para establecer la parrilla de la carrera al sprint tendría lugar el viernes.

En otro lado de la discusión, Epp afirmó que es esencial que la carrera al sprint siga contando para los puntos del campeonato del mundo para así "legitimar" su papel en el fin de semana.

"Queremos ofrecer una acción significativa en la pista en cada uno de los tres días del evento", dijo. "Creo que eso importa. Y hay que felicitar a Stefano [Domenicali] y a la F1 por hacer que los puntos del campeonato del mundo y del sprint sean los mismos".

"Después de haber pasado una década en el automovilismo norteamericano, recuerdo los eventos All-Star y las ideas que no eran puntuables, y siempre fueron tratados de manera muy diferente. Legitima un poco el proceso", concluyó el presidente del GP de Miami.