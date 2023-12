Krack: "No llegamos a la F1 2024 con la resaca de 2023, al revés"

Después de ser la gran sorpresa al inicio del curso, Aston Martin acabó dejando un sabor agridulce tras sus altibajos que le hicieron acabar finalmente en la quinta posición de constructores, mucho más atrás de lo que se podía esperar tras las primeras rondas del año donde Fernando Alonso conseguía subir al podio de forma regular.

Sin embargo, Mike Krack, director del equipo, asegura que desde dentro las sensaciones no son las mismas que fuera y, pese a que no acabaron la temporada al mismo nivel que empezaron, internamente hay mucha motivación y confianza de cara a 2024.

"No nos acercamos a 2024 con la resaca de 2023. Todo lo contrario. Esta temporada y en particular los últimos grandes premio han sido muy positivos para nosotros, nos han dado lecciones muy valiosas que trasladaremos al monoplaza de 2024. No estamos con dudas".

El luxemburgués también reconoció que el bajón de rendimiento y todas las probaturas que en el AMR23 de los últimos fines de semana les ayudaron a dar un paso adelante que podría ser muy importante el próximo curso.

"Entendimos el coche al final de la temporada, pero sería un error decir que entendimos todo sobre el AMR23. Hemos descubierto muchas cosas, sabemos lo que queremos hacer para el 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año, pero eso no significa que vamos a llegar a Bahrein el próximo año para luchar por la victoria", explicó.

El hecho que no permite a Mike Krack pensar en llegar y ganar la primer a carrera de la temporada se debe a que es totalmente consciente de que el nivel de competencia que hay en la Fórmula 1 es máximo y, que obviamente, sus rivales tampoco se quedarán de brazos cruzados este invierno.

"Nos enfrentamos a rivales que son increíble y el gran interrogante durante el invierno es siempre qué tipo de trabajo han hecho los otros equipos. Hay mucho suspense e interrogantes. Siempre nos preguntamos internamente si nosotros hemos hecho lo suficiente".

"De cualquier manera, el bucle es siempre el mismo: si el coche sale a la pista y no hemos hecho lo suficiente, entonces tenemos que trabajar duro para mejorarlo. Y si hemos hecho lo suficiente, entonces debemos trabajar duro para seguir mejorándolo y no conformarnos".

"Esa es la única receta que funciona en la Fórmula 1", concluyó el director de Aston Martin en la F1.

El AMR23 de Aston Martin Racing en la temporada 2023 de F1

