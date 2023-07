La FIA insiste en cómo es el proceso para cambiar las normas de F1

En las últimas semanas han aumentado los comentarios sobre la estructura del reglamento de la Fórmula 1 para el futuro, y eso ha incluido cierto escepticismo sobre los nuevos equipos, el malestar sobre las normas de 2026 y las opiniones sobre las unidades de potencia con la transición a combustibles totalmente sostenibles.

Además, el presidente de la categoría, Stefano Domenicali, afirmó que cualquier incumplimiento del límite presupuestario debería sancionarse deportivamente en lugar de hacerlo con dinero: "Me gustaría que la sanción fuera deportiva en caso de infracción, es algo que pedimos claramente".

"Hay tres reglamentos que respetar: el deportivo, el técnico y el financiero. Cualquier infracción debe ser castigada con medidas deportivas, no se puede ir en otras direcciones", dijo a Motorsport.com, aunque, del mismo modo, la FIA no puede involucrarse en asuntos comerciales porque no ostentan los derechos del campeonato, sino que simplemente lo regulan.

Así que, a raíz de esos comentarios que sugieren un cambio, la federación internacional emitió un comunicado el jueves en el que declaraba que no rompería el procedimiento cuando se tratara de posibles modificaciones en el futuro, ya estuvieran relacionados con los reglamentos o sanciones.

"La FIA toma nota de que recientemente han aparecido comentarios en los medios de comunicación relativos a cambios en el marco de la reglamentación actual y futura de la Fórmula 1. La federación internacional subraya que, si bien acoge con satisfacción las opiniones de las partes interesadas, los poderes reguladores sobre todos los campeonatos de la FIA, incluido el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, recaen en el organismo rector", se podía leer en el comunicado. "Cualquier sanción técnica, deportiva o financiera y/o enmienda a dicho reglamento seguirá el debido proceso".

La gobernanza del Gran Circo se rige por el Pacto de la Concordia, que establece un protocolo escrito para cualquier cambio en las reglas de los grandes premios. Las modificaciones deben debatirse y aprobarse primero en la Comisión de la Fórmula 1, formada por las escuderías, la FIA y la FOM [Formula One Management], y si se realizan después de abril, requieren una mayoría de ocho equipos, así como el apoyo de los otros dos organismos.

En cuanto al reglamento financiero, se necesita una mayoría simple para las votaciones que se hagan antes de finales de septiembre del año anterior al que entre en vigor la normativa. Si el cambio se produce después de esa fecha, entonces se retoma el mismo requisito que en las cuestiones normales.

Una vez que la Comisión de la Fórmula 1 aprueba cualquier modificación en las normas, esta debe ser ratificada por el Consejo Mundial del Motor de la FIA antes de convertirse en oficial.

