Horner responde a Wolff sobre las normas de motores de la F1 2026

Christian Horner ha participado activamente en las reuniones de la Comisión de la Fórmula 1 y de los directores de equipo para sugerir que los máximos responsables del campeonato deben replantearse los planes para los coches de 2026.

En concreto, al jefe de Red Bull le preocupa que los motores se queden sin potencia en las rectas porque las baterías no sean lo suficientemente potentes, lo que unido a unos coches que no pueden compensarlo en términos de rendimiento podría perjudicar al espectáculo.

El británico tiene claro que, si la FIA no acierta con el reglamento de chasis a la hora de trabajar con los motores, se corre el riesgo de crear coches 'Frankenstein'. Pero la postura de Horner ha provocado el escepticismo del jefe de Mercedes, Toto Wolff, que ha sugerido que las quejas se alimentan por razones competitivas egoístas.

"Creo que lo que más le asusta, quizás, es que su programa de motores no está saliendo bien, y entonces quiera acabar con él [las normas] de esa manera. Así que siempre hay que preguntarse cuál es la motivación real para decir algo así", comentó el austriaco.

Pero Horner no está nada impresionado por lo que dice Wolff, y ha dejado claro que su prioridad es asegurarse de que la F1 no se equivoca al finalizar el paquete de reglas de 2026. "Desgraciadamente, eso es típico de Toto, que sólo se centra en su propio rendimiento", dijo Horner cuando se le preguntó por los comentarios. "En realidad, mi interés se centra en el deporte y no en el beneficio propio".

"Es todavía es demasiado pronto para decir quién va a tener un motor competitivo o no competitivo en 2026. Para mí, lo más importante es, desde un punto de vista deportivo, que todos tenemos la responsabilidad colectiva de trabajar con la FIA y con el titular de los derechos comerciales [Liberty Media] para garantizar que el producto sea lo mejor posible. De lo contrario, todos habremos fracasado".

Motorsport.com entiende que las primeras simulaciones de los motores de 2026 muestran que si funcionaran en la parte trasera de los coches actuales, que tienen altos niveles de resistencia, habría algunos grandes premios en los que la potencia se convertiría en un problema.

Sin embargo, la Federación Internacional confía en que el trabajo que está llevando a cabo para desarrollar una aerodinámica activa que reduzca la resistencia en las rectas garantice que no se produzcan problemas de este tipo cuando los coches corran de verdad. Horner cree que es importante hablar claro porque han surgido problemas a medida que los equipos han ido comprendiendo mejor las implicaciones de la nueva normativa.

"El reglamento es un híbrido de lo que se pretendía originalmente", añadió el responsable de los de Milton Keynes. "Por supuesto, sólo cuando se trabaja con un reglamento se descubren sus limitaciones. Creo que la FIA está siendo muy responsable a la hora de actuar con la debida diligencia. Y creo que algunos equipos comparten opiniones muy similares al respecto".

Preguntado por Motorsport.com sobre si tenía fe en que la FIA se estaba tomando el asunto lo suficientemente en serio, Horner dijo: "Sí, creo que sí. Pienso que tienen un equipo capaz y que son conscientes de cuáles son los retos. Habéis oído recientemente el comentario del presidente [Ben Sulayem] sobre el peso. Ahora, eso no es algo fácil de reducir, cuando miras el aumento del tamaño de las células que tenemos y la refrigeración que obviamente va con eso", finalizó.