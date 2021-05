Debate- ¿puede Ferrari recuperar el tercer puesto de la Fórmula 1?

Varios periodistas de diferentes países han respondido a la pregunta: ¿podrá Ferrari recuperar el tercer puesto del campeonato de Constructores en la Fórmula 1 2021?

Esto es lo que piensan los periodistas de Motorsport.com sobre la mejoría de Ferrari tras el arranque de la temporada 2021.

Más bien, sí – Kevin Turner, Autosport.com

Ferrari ha hecho grandes progresos desde la debacle de 2020 y, si el Gran Premio de España y el de Mónaco sirven de referencia, está empezando a conseguir que el SF21 trate mejor los neumáticos Pirelli en las carreras.

La escudería italiana ya parece tenerle tomada la medida a Alpine y Aston Martin, dos de las escuadras (renombradas) que terminaron por delante de ella el año pasado. Lo que deja una batalla con el viejo enemigo de Ferrari, McLaren.

Ambas escuderías cuentan con dos pilotos de primer nivel, uno de los cuales todavía se está familiarizando con la nueva maquinaria, y ambas van en la dirección correcta. Es difícil de determinar, pero la profundidad y los recursos de Ferrari (incluso con el límite de presupuesto) deberían permitirle terminar en tercer lugar, dependiendo de cuándo decidan McLaren y ellos dedicar todos sus esfuerzos a las nuevas reglas para 2022.

No lo sé – Oleg Karpov, Motorsport.com Rusia

Creo que es una cuestión irrelevante, al menos para la propia Ferrari. Mientras no esté luchando por el título, este equipo no debería preocuparse por su posición final en la clasificación. Por lo tanto, no es una sorpresa que la Scuderia ya haya cambiado su desarrollo completamente al coche de 2022, porque es el mejor camino para volver a la cima.

En cuanto a nosotros, aficionados y observadores, incluso el tercer puesto de Ferrari al final del año no debería representar un logro. No olvidemos que estamos hablando de uno de los equipos más grandes de la F1, con tanta historia y grandes instalaciones. Este año solo sería considerado por algunos como un "éxito" debido a un desastroso 2020. Ferrari sigue sin estar cerca de las posiciones por las que debería luchar.

Un paso adelante es una buena señal, pero no debemos olvidar que hace unos años este equipo era el mayor rival de la poderosa Mercedes. Independientemente de los progresos que ha hecho Ferrari este año, su estado de forma solo debe verse como algo que no está a su altura. Si no supiéramos lo que pasó la temporada pasada, estaríamos criticando a Ferrari por luchar contra McLaren, no alabándoles.

Sería chocante que un equipo con tantos recursos económicos no diera un paso en 2021 respecto a 2020. Los resultados de este año son simplemente el mínimo que la Scuderia debería conseguir. Y Mattia Binotto simplemente no puede estar contento o ser complaciente con ello. Él y sus compañeros siguen sin ofrecer lo que los aficionados exigen a Ferrari. No deberían dejarse llevar por el "paso" que ha dado el equipo este año, sino considerar el año 2021 como una nueva oportunidad, ya que para un equipo como este no debería importar si termina tercero o cuarto en el campeonato de Constructores.

Sí – Sergio Lillo, Motorsport.com España

Ferrari parece haber dado un paso adelante en el inicio de 2021 respecto a su desastrosa temporada 2020. Charles Leclerc está maximizando el rendimiento del SF21 en cada carrera y Carlos Sainz empieza a sentirse cada vez más cómodo en el coche italiano. Pero McLaren cuenta con la ventaja de una gran temporada el año pasado y, a pesar de tener un nuevo piloto –Daniel Ricciardo– que también tiene que adaptarse al MCL35M, está demostrando por qué fue tercero en el campeonato de constructores de F1 2020.

Sin embargo, creo que si Ferrari mantiene el ritmo de actualizaciones, al menos hasta el verano –lo que con 2022 a la vuelta de la esquina es quizás demasiado pedir–, y Sainz consigue dar ese paso adelante que se le espera, el equipo de Maranello no debería tener mayores problemas para acercarse al top 3 del campeonato de F1 2021 y poder empezar a pensar en volver a la batalla por la victoria.

No lo sé – Benjamin Vinel, Motorsport.com Francia

A estas alturas, parece evidente que ese tercer puesto está al alcance de Ferrari, que es cuarto, a dos puntos de McLaren. Debería ser un duelo emocionante entre estos dos equipos legendarios de la Fórmula 1; es la primera vez que el cuarto clasificado tiene tantos puntos después de cuatro carreras (60) desde hace ocho años (Mercedes tenía 64 en 2013). La Scuderia sí que puede contar con Carlos Sainz que, aunque todavía no está al nivel de su nuevo compañero, está realizando sólidas actuaciones y ha contribuido significativamente a la cuenta de Ferrari al sumar 38 de sus 78 puntos. Sin embargo, Lando Norris y Daniel Ricciardo rinden a un nivel similar, y esta batalla entre dos equipos revitalizados podría decidirse por detalles.

No importa - Guillaume Navarro, Motorsport.com Francia

Desde hace muchos meses, la frase favorita de Mattia Binotto para justificar la posición de Ferrari a un nivel muy alejado de lo que se espera del equipo es decir que la Scuderia, dado el nivel de madurez de su proyecto, es un equipo "joven". Aunque esta palabra es torpe y a veces difícil de aceptar cuando se conoce la historia y los recursos de Ferrari, al haber tenido previamente a Sebastian Vettel como piloto durante seis años, el equipo está en un estado de renovación constante (o gradual, según se vea el vaso medio vacío o medio lleno) que se prolonga desde las sucesivas etapas de Marco Mattiacci (2014) y Maurizio Arrivabene (2015-2018) al frente de la escudería, y que se acentuó especialmente por su incapacidad para integrar al ingeniero James Allison (2014-2016), que luego se incorporó a Mercedes, o por el tiempo que se tardó en actualizar el túnel de viento de Maranello, entonces difícil de poner en marcha. El personal clave también va y viene, afectando a la forma en que se configura la estructura general, ya que Ferrari intenta influir en los proyectos de sus socios en Alfa Romeo y Haas.

En MotoGP, el ex director de Suzuki, Davide Brivio, que ahora ha pasado a la F1 con Alpine, explicó que la filosofía de la marca en la puesta en marcha de su proyecto había sido asegurarse de que fuera sostenible en términos de rendimiento una vez que los elementos estuvieran en su sitio. Por ello, el equipo decidió apostar por jóvenes pilotos en desarrollo como Álex Rins y Joan Mir (campeón del mundo en 2020), en lugar de por estrellas envejecidas que solo pueden unirse al proyecto durante un par de años o que están menos dispuestas a comprometerse plenamente. Esto es exactamente lo que parece estar haciendo Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz, que encarnan claramente el deseo de crear un ciclo de evolución sostenible.

Personalmente, no creo que haya ninguna diferencia si Ferrari termina el campeonato de 2021 en tercer o cuarto lugar. El prestigio del equipo simplemente requiere que vuelva a ganar, no solo carreras, sino también títulos, o al menos ser capaz de posicionarse entre los contendientes. Los recursos financieros del equipo, unidos al hecho de que el límite presupuestario será gradualmente más restrictivo en la categoría, hacen que su dependencia de las primas por posición en el campeonato sea nula para Ferrari. Y ese es el verdadero problema para la Scuderia, que ahora tiene que competir en igualdad de condiciones con muchos más rivales.

No lo sé – Christian Nimervool, Motorsport.com Alemania

No soy adivino, así que no puedo predecir si Ferrari podrá terminar el Mundial de Fórmula 1 2021 en tercera posición. Sin embargo, creo que tienen una oportunidad realista de hacerlo.

Ferrari está dispuesto a luchar contra McLaren por el tercer lugar en el campeonato de Constructores, y creo que las posibilidades de McLaren de acabar tercero son ligeramente superiores a las de los italianos. Eso suponiendo que el objetivo de la Scuderia no sea 2021, sino volver con un coche ganador en 2022, lo que significa que es de menor importancia para ellos que para McLaren terminar tercero esta temporada.

Además, estoy bastante seguro de que Daniel Ricciardo se recuperará pronto de sus problemas de principios de temporada y sumará muchos puntos. Por otro lado, Charles Leclerc siempre es bueno para sacar un resultado fantástico en un fin de semana con circunstancias especiales, o en una pista que se adapte a él particularmente bien.

Así que la conclusión es que, en mi opinión, esto es imposible de predecir en este momento.