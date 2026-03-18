Pregunta de la semana: ¿Algo o alguien puede frenar a Mercedes en la F1 2026?

Dado que Mercedes ha ganado dos de las primeras carreras de este año —además de una carrera sprint de Fórmula 1 en Shanghai—, parece que las Flechas de Plata van directas a llevarse ambos títulos.

Ese era el resultado más previsible de las primeras carreras: mucho antes de que diera comienzo la temporada 2026, Mercedes ya se consideraba clara favorita, y poco indica que este año no vayan a recaer ambos mundiales en Brackley.

Sin embargo, ¿es la ventaja que tiene el equipo de Toto Wolff al inicio del campeonato realmente suficiente para distanciarse de la competencia este año? Nuestro panel internacional de periodistas da su opinión. Y antes...

La diferencia no es ni de lejos tan abultada como en 2014

Filip Cleeren, Motorsport.com Global:

Intento ser una persona optimista, y tal y como están las cosas hoy, hay motivos suficientes para pensar que Ferrari e incluso McLaren pueden plantar cara a Mercedes este año.

Sí, Mercedes ha sido dominante en condiciones de aire limpio, pero la diferencia no es ni de lejos tan abultada como en 2014, y solo estamos en el punto de partida de lo que será una frenética carrera de desarrollo en 2026 que dará comienzo en el Gran Premio de Miami de mayo. ¿En qué medida las pruebas adicionales para combatir el supuesto truco de la relación de compresión de Mercedes frenarán realmente al equipo a partir de junio? Sospecho que no mucho, pero Ferrari parece creer lo contrario.

Si echamos la vista atrás al progreso que hizo McLaren durante 2023 y 2024, está claro que aún no hemos visto lo último de los actuales campeones del mundo. Ferrari tiene algo más que demostrar en cuanto al desarrollo durante la temporada, pero su alerón trasero invertido, el alerón de escape y los carenados del halo sugieren que el jefe del equipo, Fred Vasseur, y el director técnico, Loic Serra, han logrado dar rienda suelta a mucha creatividad e innovación en Maranello, lo cual es una buena señal.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

El tren ya ha salido de la estación

Stefan Ehlen, Motorsport.com Alemania

Un claro no.

Los datos de los fines de semana de carrera en Australia y China ofrecen una imagen muy clara: Mercedes tiene una ventaja significativa sobre la competencia. El equipo está por delante en la clasificación y también es capaz de distanciarse de forma decisiva durante la carrera. No hay oportunidad, ni siquiera para Ferrari. Ni siquiera las malas salidas que ha tenido Mercedes hasta ahora y los empujones en las primeras vueltas pueden ocultar ese hecho.

Sin embargo, el fin de semana en China también demostró que Mercedes no es invulnerable. Incluso tras una sesión de clasificación problemática, George Russell consiguió el segundo puesto en la parrilla, mientras que Kimi Antonelli terminó quinto en la carrera sprint a pesar de estropearlo en la salida, provocar una colisión y cumplir una penalización de 10 segundos. Eso lo dice todo, tanto sobre la fuerza de Mercedes como sobre las reservas que aún parecen estar ocultas bajo el capó.

Tal y como están las cosas, Ferrari y los demás equipos perseguidores deben esperar que surjan más problemas de fiabilidad en Mercedes o que sus propias mejoras reduzcan drásticamente la diferencia. De lo contrario, el tren del campeonato podría haber salido ya de la estación.

Próxima parada: Lauda Drive, Brackley, Inglaterra.

George Russell, Mercedes Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

Probablemente ni siquiera la guerra

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España:

Esto ya lo hemos visto antes, y es otro caso de equipo que destaca al inicio de una nueva era de reglas, rivales intentando desesperadamente alcanzarles (pidiendo un cambio de reglas o simplemente copiando) y, cuando pierden parte de su ventaja, ya es demasiado tarde. La superioridad de Mercedes quedó clara incluso en una carrera sprint en la que parecía que Ferrari podría batirles, y de momento cuentan por dobletes todas sus carreras de los domingos.

Esa era una de las esperanzas de los demás equipos (y de los aficionados), que la fiabilidad que ha afectado a otras escuderías la sufriera también Mercedes, pero de momento han logrado esquivarlo y sus pilotos no han cometido fallos destacables (salvo ese de Antonelli a pocas vueltas del final). Probablemente Mercedes no acabe el año con el mejor coche, porque más allá de Ferrari, se espera que McLaren y Red Bull avancen. Pero para entonces, como ya ha pasado otras veces, estarán muy lejos en el campeonato.

¿Y la guerra? O mejor dicho, ¿las guerras? Por un lado, la batalla entre sus pilotos puede permitir que la diferencia de puntos con sus rivales no sea tan grande, y si Kimi Antonelli se mantiene firme y repite actuaciones como la de China, Mercedes tendrá que afrontar el dilema de establecer sus propias Reglas Papaya (Reglas Plateadas), o de revivir los fantasmas de 2016, aunque incluso en ese año ganaron con facilidad ambos campeonatos.

Por otro, la guerra en Oriente Medio ha cancelado dos carreras, que dará tiempo a sus rivales para acercarse, aunque el ADUO todavía tendrá que esperar y, siento ser pesimista, tal vez cuando se aplique se acabe demostrando que lo de Mercedes este año es mucho más que el motor.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd a través de Getty Images

No se puede ignorar a Ferrari

Khaldoun Younes, Motorsport.com Oriente Medio:

La misión de Mercedes puede que no sea tan fácil como parece, o al menos eso es lo que esperamos.

Ya han transcurrido dos rondas de la temporada 2026 y las dudas surgen por todas partes. Algunos creen que este es el mejor comienzo posible para una nueva era, mientras que otros parecen preocupados por las fluctuaciones en el equilibrio de poder, con algunos equipos en ascenso y otros en descenso. Además, están las críticas constantes de grandes estrellas como Max Verstappen.

La pregunta más importante: ¿dominará Mercedes el resto de la temporada?

A primera vista, la respuesta puede parecer sencilla: un ritmo rápido (de hecho, claramente más rápido que la competencia), gracias a un potente motor (potenciado por una relación de compresión más alta que la de sus rivales en condiciones de carrera), combinado con un excelente uso de la energía eléctrica.

Además, hay que reconocer el mérito del sistema de suspensión y de la forma en que el coche en su conjunto toma las curvas, lo que a su vez repercute positivamente en la gestión de los neumáticos.

Sin embargo, cualquiera que haya visto el GP de China se dará cuenta de que las Flechas de Plata no son del todo intocables: las preocupaciones sobre la fiabilidad que surgieron con el problema en el coche de Russell durante la clasificación, una caída temporal del ritmo durante la carrera principal con neumáticos duros, y también la presencia de un piloto que todavía se considera joven y, por lo tanto, propenso a cometer diversos tipos de errores (a pesar de su innegable talento).

Además, Ferrari parece ser actualmente un auténtico tapado en todos los sentidos de la palabra: si el equipo logra mejorar el ritmo de carrera de su coche a medida que avanza la temporada, la Scuderia supondrá una amenaza que no se puede ignorar, especialmente si se tienen en cuenta sus salidas fulgurantes y el hecho de que sus dos pilotos parecen sentirse cómodos al volante.

Y lo más importante: en verano entrará en vigor un endurecimiento de la normativa que ajustará las reglas sobre las relaciones de compresión de los motores, lo que supondrá un reto adicional para el equipo de Wolff.

Seamos realistas: Mercedes es actualmente el rival más fuerte, pero la misión no es tan fácil como parece; al menos, eso es lo que esperamos.

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

George Russell y Kimi Antonelli

Ewan Gale, Autosport:

Sería prudente suponer que el destino del título de constructores esta temporada es Lauda Drive, en Brackley, pero el dominio de las Flechas de Plata en este inicio de temporada podría conspirar para impedir el doblete en el campeonato al llegar el final de la temporada.

Russell y Antonelli parecen estar enzarzados en una batalla privada por la corona de pilotos: el italiano está impresionando y se sitúa a solo cuatro puntos tras las dos primeras rondas, lo que mantiene a su compañero de equipo alerta.

Pero eso podría ser un factor que dé esperanzas a otros, especialmente al dúo de Ferrari, Hamilton y Leclerc.

Tomemos como ejemplo 2025 y el dominio de McLaren. Con dos pilotos fuertes como Lando Norris y Oscar Piastri, el dúo se quitaba puntos mutuamente de forma constante mientras el equipo estaba en su máximo rendimiento.

Eso significó que, para cuando Red Bull y Verstappen resolvieron los problemas con su propio coche, una racha de forma estelar tras el parón veraniego llevó al holandés a terminar el año con más victorias que las que ambos McLaren individualmente, y el cuatro veces campeón terminó a solo dos puntos del eventual vencedor, Norris.

Si Russell impone su experiencia y dominio sobre Antonelli antes del tradicional parón de agosto, el doblete del campeonato debería estar asegurado para Mercedes. Pero si Antonelli planta cara al británico carrera a carrera y Ferrari consigue desarrollar rápidamente el SF-26 —como suele ocurrir al inicio de una nueva era normativa—, entonces el título de pilotos podría no ser tan sencillo de conseguir como se preveía inicialmente.