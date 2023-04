Un exdirector de F1 sobre el límite de gastos: "Es una farsa"

El ya famoso límite de gastos entró en vigor en la Fórmula 1 a principios de la temporada 2021, dicho nuevo reglamento tiene el objetivo de evitar que los equipos más poderosos gasten el doble de dinero que las escuderías más pequeñas, en busca de una mayor igualdad de rendimiento en toda la parrilla.

Sin embargo, el tope presupuestario parece no haber contentado a la gran mayoría en sus dos primeros años de acción, ya que la economía de un equipo de F1 es muy complicada de controlar. Además, el escándalo de Red Bull, que incumplió el reglamento en su primer año en activo y recibió una sanción casi irrelevante según muchos miembros del paddock, no ha hecho más que crear dudas sobre su funcionamiento.

Todos sobre el tope presupuestario de la F1: Límite de costes/gastos de F1: qué es, cómo funciona, sanciones, etc

Recientemente, el exdirector del equipo Jordan en la máxima categoría, Eddie Jordan, dijo abiertamente que "no entiende" el reglamento financiero de la Fórmula 1. En una aparición en una feria comercial en Londres, el irlandés habló sin pelos en la lengua y dijo que el límite de costes es "una farsa".

El razonamiento de Jordan para llegar a dicha conclusión es el siguiente: "Si estableces un reglamento frente a alguien, siempre encontrará las formas de eludir esa regla. Además, las regulaciones financieras son prácticamente imposibles de controlar".

Sobre el caso de Red Bull, que tras exceder el tope presupuestario ganó el título de pilotos en 2021 y repitió hazaña en 2022, conquistando ese año también el campeonato de constructores, Jordan cree que esa es la máxima evidencia de que prácticamente todo está saliendo mal en cuanto al límite de gastos.

"No puedo decir si Red Bull recibió una sanción injusta o no. Solo puedo decir que no tuvo el efecto deseado cuando ves dónde están en este momento (líderes del mundial con bastante diferencia respecto a sus rivales)".

Hasta ahora, el equipo de las bebidas energéticas ha dominado la temporada 2023 de la Fórmula 1 con tres victorias en tres carreras y ya ha abierto una clara ventaja en el campeonato de pilotos y constructores, sin opciones para sus rivales. Analizando lo que pueda suceder en los próximos fines de semana, el exdirector irlandés cree que todo seguirá por el mismo camino,

"Probablemente sería demasiado pedir que alguien compita con Red Bull este año. Me gustaría decir que es demasiado pronto para una evaluación así, pero mi corazón me dice que la temporada ha terminado".

"Simplemente no veo a nadie con el potencial, el conocimiento, la velocidad y las habilidades de Red Bull, especialmente en el lado del piloto (Max Verstappen)". Eddie Jordan concluyó diciendo que es "una tarea aterradora" enfrentarse a Red Bull en lo que queda de curso.

Eddie Jordan