Los factores que podrían unir a Stroll, Honda F1... ¿y Aston Martin?

Hay muchas dudas de que Honda y Aston Martin se puedan unir para 2026, pero en la Fórmula 1 no hay nada imposible, y menos cuando se trata de acuerdos entre equipos y motoristas.

De cara a 2026, Sauber dejará los motores Ferrari para convertirse en el equipo oficial de Audi, y Red Bull y AlphaTauri se separarán de Honda para correr con la nueva unidad de potencia respaldada por Ford.

Honda se inscribió entre los fabricantes para la F1 2026, y aunque eso no asegura su continuidad, sí la mantiene como muy posible. Y en ese caso, Honda necesita un nuevo socio en el que volcarse.

"La F1 está cambiando mucho hacia la electrificación, y la neutralidad de carbono es nuestro objetivo corporativo en Honda", dijo en febrero el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe.

"Creemos que la futura dirección de la F1 está en línea con nuestro objetivo, por eso hemos decidido inscribirnos como fabricante de una unidad de potencia. Tenemos curiosidad por saber hacia dónde se dirige la F1, que es la máxima categoría del automovilismo, y cómo va a evolucionar a medida que aumente la electrificación. Nos gustaría seguirlo de cerca. Por eso hemos decidido registrarnos como fabricantes de unidad de potencia".

"Después de registrarnos, varios equipos de F1 se han puesto en contacto con nosotros. Por el momento, nos gustaría seguir de cerca la evolución de la F1 y ver cómo van las cosas. Por ahora, no tenemos ninguna decisión concreta sobre si volveremos o no a unirnos a la F1".

Por razones evidentes, los otros equipos que buscarán motor (McLaren F1 y Williams) no son tan atractivos para Honda como Aston Martin. Obviamente, el fabricante de coches deportivos tiene fuertes vínculos corporativos con Mercedes y, a primera vista, cambiar Honda no tendría sentido desde el punto de vista comercial.

Dicho eso, la ambición declarada del multimillonario dueño Lawrence Stroll es luchar por el campeonato del mundo, y el paso que ha dado su equipo este año indica que hay que tomárselo en serio.

La lógica sugiere que parte de la estrategia a largo plazo para convertirse en un serio aspirante al título tiene que pasar por reducir o incluso eliminar su dependencia de un rival clave. Y dejar las instalaciones de Mercedes cuando se complete su fábrica y su túnel de viento será un primer paso en ese sentido.

Luego, tendría que reducir las piezas que recibe de Mercedes (básicamente motor, suspensión trasera y transmisión), y Sauber ya ha demostrado, mientras se separa de Ferrari y espera la llegada de Audi, que eso es posible.

En diciembre de 2022, el director técnico de Aston Martin Racing, Dan Fallows, subrayó que por el momento no había planes para reducir la dependencia de Mercedes, pero dejaba la puerta abierta a futuros cambios.

"Creo que estamos bastante abiertos a ese tipo de cosas", dijo. "Lo que este equipo ha ganado de su relación con Mercedes ha sido inmenso".

"Y a medida que avanzamos hacia el futuro y hacemos las cosas a nuestra manera o asumimos nuestros propios proyectos, somos muy conscientes de que tenemos que ser capaces de hacerlos al menos tan bien o mejor que ellos. Es una capacidad que tendríamos que desarrollar antes de pensar siquiera en tomar esas decisiones".

"Sinceramente, lo que nos planteamos en el futuro está todo abierto, la verdad. Lawrence es muy abierto sobre sus ambiciones con este equipo, y creo que siempre tenemos que evaluar qué es lo siguiente que nos ayudará a ser más competitivos".

El punto clave es que una vez que tienes tu propia caja de cambios, cambiar de proveedor de unidad de potencia es mucho más fácil, porque ya no dependes de un paquete completo. Y también te da total libertad en cuanto al diseño y el concepto del coche.

Aston Martin puede hacer su propia caja de cambios incluso quedándose con el motor Mercedes para 2026, pero un motor hecho a medida sería el paso definitivo hacia la independencia que puede buscar Lawrence Stroll.

Si alguien puede encontrar la manera de que un chasis Aston Aston lleve un motor Honda, con o sin el distintivo oficial de este último, probablemente Lawrence Stroll es el hombre adecuado.

Lawrence Stroll

También hay un panorama más amplio que prevalece sobre esas complicadas cuestiones de marca, especialmente si se empieza a pensar en Aston Martin como un "Team Silverstone" o quizás un "Stroll F1 Team".

El equipo Racing Point se conoce actualmente como Aston Martin como parte de un plan de marketing que Stroll tiene para el fabricante de coches de calle. No hay nada que le impida cambiar de rumbo en 2026 después de competir de verde durante cinco años en los que habrá impulsado con éxito la imagen de Aston Martin.

En teoría, Stroll padre podría utilizar cualquier nombre de chasis que desee en 2026 si eso le asegura un acuerdo exclusivo con el fabricante de la que es actualmente la unidad de potencia más exitosa de la parrilla. Si eso significa abandonar la identidad Aston Martin, que así sea.

Incluso abre la posibilidad de que Honda vuelva a tener un equipo oficial bajo su propio nombre, bajo su propiedad (o copropiedad) y gestionado por Stroll.

El atractivo para Honda es obvio, ya que representa una hoja en blanco. Volver con McLaren F1 tendría que superar la incómoda etapa 2015-2017, y mientras que la revoltosa separación con Williams fue en 1987 - hace ya mucho tiempo - el equipo de Grove no es lo suficientemente competitivo.

Como señaló el director de Williams, el tiempo vuela, y Honda no puede esperar a ver si esa escudería progresa en los próximos uno o dos años.

Aston, por el contrario, ya ha demostrado que ha hecho verdaderos progresos, y con el traslado a la nueva fábrica -y con más tiempo para que el renovado equipo técnico se consolide bajo la dirección de Fallows- es lógico suponer que hay un potencial aún mayor por explotar en los próximos años.

Y luego, Stroll cuenta con la baza de Martin Whitmarsh, su mano derecha en Aston.

Martin Whitmarsh, ex Team Principal de McLaren

Whitmarsh estuvo en McLaren-Honda en la era de Ayrton Senna, y poco más de dos décadas después de la ruptura de 1992 con el fabricante japonés supervisó las negociaciones que llevaron al reencuentro en 2015.

En 2014, McLaren hizo una sola temporada bajo las nuevas reglas híbridas con un motor Mercedes antes de la entrada de Honda. A posteriori, es fácil decir que deberían haberse quedado con su antiguo socio durante más tiempo, sobre todo porque Mercedes tuvo con diferencia el mejor motor en los primeros años del reglamento.

Sin embargo, en un curioso paralelismo con la situación actual de Aston Martin, Whitmarsh sigue insistiendo en que McLaren tenía que aceptar el acuerdo con Honda mientras estuviera disponible.

Seguir siendo cliente de Mercedes no era una opción a largo plazo, y no sólo porque Ron Dennis se hubiera peleado con el entonces jefe de la firma alemana, Dieter Zetsche.

"Habría sido una solución razonable durante un par de años", dijo Whitmarsh a este redactor hace un par de años, antes de volver a la F1 con Aston.

"Pero un acuerdo oficial bueno y competitivo no aparece muy a menudo. Y tienes que agarrarlo. Quieres ganar todos los años. Pero al final, tienes que ganar a largo plazo. Tienes que soportar ese dolor".

"Yo estuve ahí la primera vez con Honda, y estuve ahí cuando en Monza en 1992, el Sr. Kawamoto nos dijo 'Nos vamos a final de año'. Lo que sucedió, y era todo un clásico, fue que él ya se lo había dicho a Ron anteriormente, pero Ron no había oído, o no había escuchado".

"Le dije al Sr. Kawamoto: '¡Pero estamos ganando todo y vamos a seguir ganándolo todo!'. Y me contestó: 'Señor Martin, ganar no es suficiente'. Pensé que ganar era la razón por la que estamos aquí, así que esa fue una e esas frases ingeniosas que siempre recordaré. 'Ganar no es suficiente".

"Eso fue todo, lo dejaron y nosotros nos quedamos sin rumbo. Firmamos el acuerdo con Cosworth el 12 de diciembre de 1992. Si recuerdan, era un motor cliente que salió mal, así que así nos fue al acabar un contrato oficial".

Curiosamente, Honda no fue la única opción que McLaren tanteó cuando intentaba encontrar un nuevo socio para la era de los V6 híbridos a partir de 2014.

"Literalmente, busqué por todas partes", dijo Whitmarsh. "Fui a Hyundai, fui a Toyota, fui a Honda. Buscaba el acuerdo como equipo oficial que había que tener. Y algunos de los chicos de Honda todavía seguían de nuestra anterior unión. Así que fuimos a ellos y se lo propusimos. Y nos llevó mucho tiempo".

"Y cuando llegamos al acuerdo, lo llevé a la junta, y Ron Dennis votó en contra. Era un contrato de siete años".

También a favor de Aston Martin, Whitmarsh se desvinculó de McLaren poco después, por lo que no participó en la desastrosa implosión de la relación con Honda que se produjo en los años siguientes.

"Firmé el contrato y me fui", dijo. "Suministraban motores gratis, invertían decenas de millones al año en el desarrollo de chasis. Pagaban la mayor parte de los sueldos de los pilotos y una gran parte de las relaciones públicas. Eran más de 100 millones de dólares al año para el equipo. Y sabíamos que necesitábamos ese dinero, necesitábamos el apoyo de ser equipo oficial para ganar".

Honda F1 logo

Como él no formó parte de la ruptura con McLaren, se da por hecho que Whitmarsh sigue teniendo buena relación con Honda, y sabe mejor que el resto lo que se necesita para llegar a un acuerdo. Probablemente puede ayudar también que Honda conozca bien al director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, de su etapa en Red Bull.

"En realidad tienen una gran cultura de competición, probablemente más que cualquier otro fabricante", dijo Whitmarsh sobre Honda. "Hay que tener en cuenta que la primera vez, el Sr. Honda todavía estaba vivo. Pero siguen teniendo esa cultura de competición en el equipo. Son meticulosos hasta el extremo, orgullosos hasta el extremo".

"Cuando miras atrás y ves los motores ganadores de la F1, generalmente se han conseguido refinando lo convencional, no con grandes innovaciones. Y normalmente, cuando son los fabricantes o la gente los que intentan innovar, es un desastre".

"Creo que hay que aprender la lección y dirigirla. Honda fue lenta en eso. Pero Ron se puso en modo agresivo, y ahí es cuando la gente se cierra. En lugar de gestionarlos, decidió abofetearlos".

