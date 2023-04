Sainz, decepcionado: "Todos en Ferrari esperábamos mucho más"

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 no ha sido como esperaban en Ferrari por el hecho de que han firmado su peor arranque desde que cambió el sistema de puntuación allá por el 2010. Los del Cavallino Rampante han sumado tan solo 26 unidades, 20 de ellas gracias a Carlos Sainz, quien estuvo con Estrella Galicia 0,0 e hizo un repaso sobre lo que va de campaña.

El madrileño cuenta con una cuarta plaza en el Gran Premio de Bahrein como mejor resultado, algo muy lejos de los objetivos que se ponían en Maranello, y el piloto es consciente de que deben mejorar después de ser batidos por Mercedes y Aston Martin en la lucha por alcanzar a los todopoderosos Red Bull.

El español reconoció que no fue "un comienzo de temporada fácil", pero que "todos en Ferrari" esperaban mucho más después de haber estado luchando por pole position y victorias el año pasado: "Creo que hemos ido a las carreras con esa intención. Nos ha sorprendido lo rápido que está yendo Red Bull y lo que han mejorado otros equipos como Aston Martin, hay que esforzarse mucho en la fábrica en Maranello, traer mejoras para volver al podio y luchar por el triunfo".

"Los objetivos son claros, volver al podio lo antes posible y volver a ganar", explicó Carlos Sainz. "Es verdad que, con la ventaja que tiene ahora mismo Red Bull, vamos a tener que mejorar mucho si queremos estar en la pelear por la victoria, lo cual no quiere decir que en alguna carrera le pueda pasar algo a los Red Bull y a Aston Martin y nos podamos colar primeros, pero de momento vamos a necesitar su ayuda y habrá que centrarse en lo que tenemos".

"Aun así, sigo saliendo a todas las carreras pensando que, hasta que sea matemáticamente posible, hay que intentar ganar carreras, maximizar los puntos y mejorar, que es a lo que hemos salido en estas primeras carreras", comentó el madrileño a Estrella Galicia 0,0. "Si no hubiéramos tenido la sanción de Australia, ahora tendríamos otros doce puntos importantes, que al final no me dejan sumar, pero es lo que hay".

