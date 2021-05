'Las excusas de Alonso', por Manu Franco

Una mesa, un restaurante en un pueblo de Madrid, apenas a 30 minutos de la capital, dos parejas, uno de ellos reconoce al tipo que les escribe estas líneas como periodista de Fórmula 1. 'Muchos años te he leído', dice uno de los hombres. Pronto interviene el otro…

-"Uff, y tú dices que conoces a Alonso. Espero que no mucho, porque vaya personaje más amargado, yo estuve una vez con el grabando un anuncio de Telefónica y…".

-"Bueno, pero eso fue en… ¿2001?", intervengo.

-"Por ahí, por ahí, no me acuerdo bien. Pero vamos, que no vuelvo a grabar con él más".

(Imaginen lo que sucedería si en ese momento sonara su teléfono y Alonso le propusiera grabar lo que fuera...)

-"Quizá tenía mal día, a todos nos pasa", dice una de las mujeres con sonrisa complice.

-"Que no, joder, se ha pasado la vida poniendo excusas, siempre era culpa del coche, de los mecánicos, del equipo… mira Hamilton, con coches regulares y ganando carreras años y años, lo que pasa es que la culpa es vuestra".

-"¿Nuestra?", digo, esperando lo que viene después.

-"Pues claro, de los periodistas, que nos habéis engañado, haciéndonos creer que era el mejor y que era tan bueno y es uno más. Bueno, sí, pero uno más".

-"Que no hacía mas que poner excusas", la otra mujer cierra entre risas, quizá consciente de que esta no es la primera vez que surge la conversación.

-"El Excusitas, sí señora, como Carlos Sainz. El padre, claro, al niño todavía ni le hemos visto y..."

-"Bueno señores, gracias, hasta pronto". Corto y cierro.

No es la primera vez que me pasa, durante mis años de dar vueltas por el mundo siguiendo el mundial de Fórmula 1 rara era la vez en la que, a la vuelta, no me encontraba con alguien que jamás había estado con Alonso, ni había hablado con él por teléfono o le había saludado de lejos… pero que me hablaba de todos los defectos, fallos, errores y malas cosas que el asturiano hacía dentro y sobre todo fuera de la pista.

Repito: ni lo habían visto, ni tenían interés, ni quizá podían. Pero criticaban y siguen haciéndolo desde púlpitos cada vez más grandes. Es lo que se llama el antialonsismo y eso es algo que solo tienen los muy grandes. No hay nada que más te haga crecer que tener antis. Pobres…

Después, llegaba a los circuitos del planeta y veía a gentes de toda condición llorar, gritar, adorar a Alonso. En Japón, Estados Unidos, Italia o Mexico y por supuesto en España. Todo el que haya estado en un entrenamiento de pretemporada en Barcelona o Jerez puede firmar debajo de lo que digo. Pero claro, para saber esto hay que estar en los sitios.

Pero de entre todas las críticas que se han hecho y harán a Alonso, la de las excusas y la de que siempre echa la culpa a otros es la que más gracias me hace, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucede este año en el que llevamos apenas cuatro carreras.

Es cierto que en dos de ellas no ha mostrado su mejor versión, ni mucho menos, que Ocon le está batiendo en clasificación sobre todo y que le está costando más de lo esperado, pero los optimistas echamos mano de la segunda mitad de carrera de Portimao (hace 'cuatro' días, no cuatro años) y….

Pero la cosa es que Alonso está diciendo lo que ha dicho casi siempre en su carrera: 'la culpa es mía', 'aún me queda', 'tengo que mejorar', 'hacer los deberes' etc… otra cosa es que durante su vida deportiva a veces le han hecho digamos, cositas, que tenía que denunciar y decir, pero han sido las menos.

Y claro que alguna vez se ha equivocado en sus declaraciones. Habla mucho… quizá más que algunos futbolistas, pero sí, a veces ha dicho cosas que no debía. Claro. Pero… ¿Recuerdan la carrera de Hungría 2006? Fue una de las mejores de siempre para un piloto, pero todo quedó en la memoria como la de El Tuercas… en fin.

Alonso, en plena lluvia, adelantó a mil pilotos y dobló incluso a Schumacher, iba camino de una victoria épica, pero un mecánico apretó mal una rueda, se salió y tuvo que abandonar. No encontrarán palabras del astur contra su equipo en un momento así...

Pero vaya, así son las cosas, es mejor quedarse en los titulares que leer el texto, mejor hablar sin saber que viviendo las cosas, mucho más fácil creernos nuestras propias creencias que buscar alternativas. Por cierto, sobre este regreso a la F1 decir, ha dicho, que el año es 2022. Esperemos… o sigamos con excusas.