'Alonso, los periodistas y el podio imposible de Qatar', por Manu Franco

Tuve una vez un profesor en la universidad cuando estudiaba Periodismo, allá por la penúltima década del pasado siglo, cuando asaltábamos el cielo del Larguero por asalto nocturno, éramos el equipo A para los gerifaltes de Deportes en la SER, nos quitábamos la virginidad en un periódico local por cinco mil pesetas , un amigo tenía un coche que era un harem, aún sonaban los goles de la Copa COU, soñábamos con la Spice Girls que teníamos al lado y los locos éramos reyes sin saberlo… en fin… tuve un profesor os contaba, en Periodismo, no recuerdo de qué asignatura, que él no quería ser periodista porque no quería ser de esos que cuentan lo que otros hacen, sus palabras exactas, estábamos en la época en la que en Sudáfrica estaban acabando con el apartheid, 'yo no quiero contar lo que está haciendo Mandela, yo quiero ser Nelson Mandela'. En fin. Tiene cierta lógica, es mejor ser el protagonista de la historia que el que la escribe, narra o televisa, pero…. si no hay nadie que lo cuente no hay historia, ni protagonista.

Fórmula 1, de que se ponen más de lo necesario delante de un micro o una cámara de televisión, en primer lugar decirle a mi querido amigo asturiano que esté tranquilo porque la tendencia es a la desaparición, en la F1 y en el resto de deportes o ámbitos de la vida, en el futuro habrá unos cuantos 'periodistas' oficiales de la organización, se repartirá la misma señal de televisión para todos y cada equipo tendrá su gente de prensa y a partir de ahí en las redacciones de los medios se recogerá esa información y se le dará una vuelta. Y a correr. Esa es la tendencia. Y hacia ahí vamos. Me acordé de todo esto después de escuchar a Fernando Alonso hablar de que hay demasiadas comparecencias de prensa en la

Pero más allá de todo eso me llamaron la atención unas declaraciones del genio astur en las que decía que la gente le dice algo así como 'a por el podio en Qatar '. Y que a él le dan ganas de decir la verdad, que de podio nada, que el podio es imposible etc… Y es cierto. Es imposible. Pero…

Fernando Alonso? Pues porque ha habido periodistas que hemos contado lo que ha hecho y qué es el mejor piloto a pesar de todos los pesares. Y hay gente que lo ha creído o lo ha comprobado o sabe que, aunque discutible, hay una parte razonadle de verdad en considerar a Alonso de esa manera. ¿Por qué la gente piensa en el imposible de un podio de Alonso? Pues quizá porque una vez debutó con un Minardi que terminaron de hacer media hora antes de empezar la carrera y luchaba con los Renault de entonces, que hizo poles y ganó y fue campeón con un coche azul que no era el más rápido (¿quizá ha sido el único piloto de la F1 moderna que lo ha conseguido?) , que después estuvo a punto de ser campeón con un Ferrari con el que también ganaba grandes premios a pesar de ser, por ejemplo en 2012, el cuarto coche de la parrilla en algunos circuitos, porque ha doblado en punto a un campeón como Raikkonen con el mismo coche, porque siempre (o casi) ha podido de manera holgada con sus compañeros de equipo, porque estuvo a punto de ganar las 500 Millas de Indianápolis a la primera, porque ganó dos veces seguidas Le Mans, se impuso en la lluvia de Daytona o no venció de casualidad una etapa en su debut en… el Dakar, o este mismo año tuvo vueltas y vueltas por detrás en Hungría a todo un Lewis Hamilton con un coche segundo y medio más lento… o porque su compañero Ocon ha ganado este año, y Sainz ha hecho podios (ya, ya se que Carlos lleva un Ferrari, pero en el imaginario colectivo el chaval conoció a Fernando y quiso dedicarse a esto por él) o porque esta misma temporada es el piloto que más adelantamientos lleva de todos después de estar varias temporadas sin subirse a un monoplaza de F1… en fin por todas esas cosas la gente, llamarles locos, aún piensa que Alonso es capaz de hacer cosas increíbles como un podio imposible en Qatar. Y porque en algún momento algún periodistas pesado… lo ha contado. Por cierto mi profesor sigue dando clases y alguno de nosotros hemos cambiado de sueños, pero seguimos soñando… ¿Por qué la gente, a pesar de todo, espera un podio este año de

