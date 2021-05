Alonso: "Mi 100% actual aún no es suficiente para alcanzar a Ocon"

El inicio de la temporada 2021 está resultando muy complicado para los pilotos que este año han cambiado de equipo, que suelen estar por detrás de compañeros que ya conocen el coche y su escudería.

En el caso de Fernando Alonso, que vuelve a la F1 tras dos años en otras categorías, el reto es aún mayor, y el asturiano sigue su proceso de adaptación a Alpine. El asturiano heredó el décimo puesto en Imola tras una sanción a Raikkonen y fue cuarto en Portugal, marchándose de vacío de Bahrein y España.

Por su parte, Ocon ha puntuado en tres de la cuatro carreras, siempre por delante de Fernando, al que supera 3-1 en el duelo entre compañeros en clasificación. Es evidente que el francés se ve favorecido de estar en su segundo curso con la escudería anteriormente conocida como Renault, pero aun así Alonso no oculta su admiración.

"Creo que es bueno, y lo estamos viendo", declaró el bicampeón del mundo sinceramente sobre su vecino de box. "Está en muy buena forma y, ahora mismo, totalmente integrado con el equipo".

"Subió al podio el año pasado en Bahrein, en la última parte del campeonato, y ahora logra fines de semana perfectos. Así que eso es muy bueno".

Alonso no tuvo reparos en elogiar a Ocon y en admitir que él aún no consigue ese rendimiento. "Es impresionante lo que está logrando actualmente. Yo estoy dando mi 100%, y obviamente eso no es suficiente para estar en ese nivel en este momento, así que necesito seguir mejorando".

Una 'estrategia suicida' hizo caer a Alonso al 17º puesto en el GP de España, aunque durante toda la carrera pareció que, como mucho, podría ser décimo. Pese a que estuvieron por detrás de algunos rivales de la zona media, el #14 cree que su equipo tiene motivos para sonreír.

"El fin de semana en general fue muy positivo", declaró Alonso. "En Portimao éramos competitivos, pero no sabíamos si era solo por las características del circuito de Portimao, que se adaptaban mejor a nosotros"

"Pero en Barcelona ​​volvimos a ser competitivos. Así que ahora esperemos un par de grandes premios más, pero creo que podemos ser el quinto equipo detrás de Ferrari y McLaren. Y esa es una buena noticia, porque en las dos primeras carreras, fue más difícil estar en la Q3".

Obviamente, para Alpine no es como para relajarse y darse por plenamente satisfechos y, aunque la estrategia salió mal, Alonso defendió la decisión tomada. Había poco que perder y algo que ganar: "Todavía hay trabajo por hacer, y todavía hay trabajo por hacer también en la estrategia, en la comprensión de los neumáticos, etc".

"Pero no es que aquí hubiera sido una sorpresa lo que pasó con los neumáticos. Fue un riesgo que tomamos porque queríamos sumar puntos, así que no fue una sorpresa total lo que vimos con los neumáticos", concluyó.