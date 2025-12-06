Cuatro equipos de F1 se saltaron el toque de queda en Abu Dhabi

Con el objetivo de dar descanso al personal de los equipos y que puedan recuperarse durante las noches antes de volver al trabajo la siguiente mañana, la Fórmula 1 establece un toque de queda, un periodo en el que los garajes quedan cerrados y ningún miembro de la escudería puede acceder a él, sea o no para retocar los coches.

Las escuderías tienen dos comodines al año para saltarse el toque de queda, es decir, para trabajar durante la noche, y puesto que el GP de Abu Dhabi es el último de la temporada, hasta cuatro equipos aprovechó para usarlo y consumir los dos permitidos.

La FIA anunció este sábado que esos equipos fueron los de los tres pilotos de habla hispana Aston Martin, Alpine y Williams, más Racing Bulls.

"Anoche, el personal de los equipos Aston Martin Aramco Formula One Team, BWT Alpine Formula One Team Fórmula Uno, el equipo VISA Cash App Racing Bulls Fórmula Uno y el equipo Atlassian Williams Racing asociados con el funcionamiento del monoplaza, se encontraban dentro de los confines del circuito durante durante el período de trece horas y media (13,5) que comenzó a las 22:00 horas locales del 05 de diciembre, dieciséis horas y media (16,5) antes de la hora prevista para el inicio de la FP3, y que finaliza tres (3) horas antes de la hora prevista para el inicio de la FP3 a las 11:00 horas del 6 de diciembre", dice el comunicado de la FIA.

"Esta era la segunda de las dos (2) excepciones individuales permitidas para el Aston Martin Aramco Aston Martin Aramco, el equipo BWT Alpine, el equipo VISA Cash App Racing Bulls y el equipo Atlassian Williams durante la temporada 2025 del Campeonato de Fórmula 1 y, por lo tanto, no debe tomarse ninguna medida al respecto".

Por ello, las cuatro escuderías mencionadas ni siquiera tuvieron que alegar ante comisarios y no serán sancionadas por ello.

Normalmente los toques de queda se rompen cuando algo ha fallado o salido mal y se necesita trabajo extra durante la noche para solucionarlo a tiempo de cara a la siguiente jornada, pero en esta ocasión parece simplemente aprovechar para afinar los monoplazas lo mejor posible de cara a la última sesión de clasificación del curso y a la última carrera.