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Previo
WEC 24 Horas de Le Mans

24 Horas de Le Mans: horarios de todas las sesiones, cómo verlo, pilotos y más

Mira el previo más completo de las 24 Horas de Le Mans 2026, la prueba reina del WEC, cómo verlo o seguirlo en directo, qué pilotos están inscritos y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Salida de las 24 Horas de Le Mans

Salida de las 24 Horas de Le Mans

Foto de: Rolex

Llega la edición 94º de las 24 Horas de Le Mans, cuya carrera se disputará desde las 16:00h del sábado 13 de junio hasta las 16:00h del domingo 14 de junio. Pero aquí te mostramos todo el programa, los horarios, cómo verlo y mucho más. ¡Y buenas noticias! Gracias a Peugeot, tendremos representación de Motorsport.com España y gracias a Alpine, de Motor1.com España allí para traerte la información de primera mano.

Programa de las 24 Horas de Le Mans - Horario de cada sesión

Viernes 5 de junio
10:00h - 19:00h

Verificaciones administrativas y técnicas (pesaje)

(Place de la République)
SÁBADO 6 DE JUNIO
09:00h - 14:00h

Comprobaciones administrativas y técnicas (pesaje)

(Plaza de la República)
15:00h- 16:00h

Desfile urbano
DOMINGO 7 DE JUNIO

10:00h - 13:00h

15:30h - 18:30h

 Jornada de Pruebas
MARTES 9 DE JUNIO
14:00h - 17:30h Visita a los stands 
14:00h - 15:15h Desafío de parada en boxes
15:30h - 17:30h Sesión de autógrafos (pitlane)
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
14:00h - 17:00h Entrenamientos libres 1
18:45h - 19:15h Clasificación LMP2/LMGT3
19:30h - 20:00h Clasificación de Hypercar
22:00h - 00:00h Entrenamientos libres 2
JUEVES 11 DE JUNIO
14:45h - 17:45h Entrenamientos libres 3
20:00h - 20:20h Hyperpole 1 LMP2/LMGT3
20:35h - 20:50h Hyperpole 2 LMP2/LMGT3
21:05h - 21:25h Hyperpole 1 Hypercar
21:40h - 21:55h Hyperpole 2 Hypercar
23:00h - 00:00h Entrenamientos libres 4
VIERNES 12 DE JUNIO
15:30h - 20:00h Apertura de la pista al público
16:00h - 19:00h Desfile de pilotos (centro de la ciudad)
SÁBADO 13 DE JUNIO
12:00h - 12:15h Warm Up
16:00h Salida de las 24 Horas de Le Mans 2026 (94ª edición)
DOMINGO 14 DE JUNIO
16:00h Final de las 24 Horas de Le Mans 2026 (94ª edición)
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Sesiones en Le Mans día a día

Este viernes 5 de junio empezó todo con las tradicionales verificaciones administrativas y técnicas del pesaje, organizadas en el centro de la ciudad, en la Place de la République. Las operaciones siguieron este sábado 6 de junio por la mañana, antes de un primer momento destacado para el público con la vuelta de presentación por el centro de la ciudad.

El domingo 7 de junio se darán las primeras vueltas al circuito de las 24 Horas con la Jornada de Pruebas, siempre esencial para que los equipos puedan preparar de la mejor manera posible la semana de competición. 

El martes 9 de junio estará dedicado al público. En el circuito, los aficionados podrán disfrutar de la visita a los boxes, asistir al Pit Stop Challenge y conocer a los pilotos durante las sesiones de autógrafos. 

El miércoles 10 de junio, la competición volverá a tomar todo su protagonismo. Las primeras sesiones de entrenamientos libres y las primeras sesiones de clasificación de las 24 Horas de Le Mans tendrán lugar a lo largo del día, antes de los siempre espectaculares entrenamientos nocturnos. Una primera sesión de clasificación para la Hyperpole completará el programa a las 19:30h del jueves hasta las 20:00h

El jueves 11 de junio será uno de los momentos clave de la semana con las últimas sesiones de clasificación y la Hyperpole, que determinará la parrilla de salida de las 24 Horas de Le Mans. La lucha por la pole en Hypercar será entre 21:05h y 21:25h y 
entre 21:40h y 21:55h.

La jornada del viernes 12 de junio volverá a estar dedicada al público. La pista se abrirá a los espectadores, que podrán recorrer el mítico trazado de las 24 Horas de Le Mans a pie o mediante otros medios de movilidad sostenible. Paralelamente, el tradicional desfile de pilotos atravesará el centro de la ciudad de Le Mans.

El momento tan esperado, la salida de las 24 Horas de Le Mans 2026, tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 16:00 horas. Y como sabes, claro, al durar justo 24 horas, la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans terminará el domingo 14 de junio a las 16:00h.

Cómo ver las 24 Horas de Le Mans 2026

El canal donde ver las 24 Horas de Le Mans 2026, así como todo el WEC en España, es Eurosport, que se puede disfrutar en web pero también en DAZN con cualquiera de sus planes. También bajo suscripción está la plataforma HBO Max, también con acceso mediante DAZN.

La carrera de las 24 Horas de Le Mans 2026 se podrán ver de manera íntegra en directo y en España por Eurosport (en DAZN o Eurosport 2 como canal), HBO Max y también el servicio de pago de la propia categoría, el FIAWEC+. 

El precio para ver las 24 Horas de Le Mans 2026 en el FIAWEC+ es de 19.99€ si no tienes contratada toda la temporada.

En Eurosport se podrá ver la carrera de Le Mans pero también la clasificación el miércoles y la hyperpole el jueves.

En el canal oficial del WEC en YouTube se retransmitirán de manera gratuita los entrenamientos libres y la jornada de pruebas.

Pero atento, porque en Motorsport.com tendremos un directo de más de 24 horas con Live Timing, para que en todo momento sepas cuáles son las posiciones y tiempos de la carrera.

Todos los pilotos inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026

Habrá tres pilotos españoles en Le Mans 2026, y los tres en la categoría más alta, en Hypercar: Alex Riberas en el Aston Martin Valkyrie #009 del Aston Martin Thor Team junto a Marco Sorensen y Roman de Angelis; Dani Juncadella en el Genesis GMR-001 #19 del Genesis Magma Racing junto a los franceses Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin y con más opciones de victoria Miguel Molina con el Ferrari 499P #50 de Ferrari AF Corse que comparte con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen.

EQUIPO COCHE PILOTOS

HYPERCAR - 18 coches
007 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
009 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
7 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
Netherlands Nyck de Vries
8 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
Switzerland Sebastien Buemi
12 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
15 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
17 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
France Mathys Jaubert
19 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
20 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Netherlands Robin Frijns
Germany Rene Rast
South Africa Sheldon van der Linde
35 France Alpine Endurance Team Alpine A424
36 France Alpine Endurance Team Alpine A424
France Frederic Makowiecki
France Victor Martins
38 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
France Sebastien Bourdais
United Kingdom Jack Aitken
50 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
51 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
83 Italy AF Corse Ferrari 499P
China Yifei Ye
United Kingdom Phil Hanson
93 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
New Zealand Nick Cassidy
94 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
France Theo Pourchaire
101 United States Cadillac WTR Cadillac V-Series.R
United States Ricky Taylor
United States Jordan Taylor

LMP2 - 19 coches

En negrita, participantes Pro/Am
3 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson Canada John Farano
Mexico Sebastián Álvarez
Netherlands Renger van der Zande
4 United States Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson
United States George Kurtz
United Kingdom Alexander Quinn
Germany Laurin Heinrich
9 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Jonas Ried
Germany Lenny Ried
United Kingdom Harry King
14 France TDS Racing Oreca 07-Gibson
Canada Tobias Lutke
France Kévin Estre
22 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Sweden Rasmus Lindh
24 United Kingdom Nielsen Racing Oreca 07-Gibson
United Kingdom Edward Pearson
25 Portugal Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson
Denmark Michael Jensen
Italy Enzo Trulli
United Kingdom Jake Hughes
26 United Kingdom Vector Sport Oreca 07-Gibson
Grenada Vladislav Lomko
28 France IDEC Sport Oreca 07-Gibson
France Paul Lafargue
Italy Valerio Rinicella
Netherlands Job van Uitert
29 France Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
France Louis Rousset
France Esteban Masson
United Kingdom Oliver Gray
30 France Duqueine Team Oreca 07-Gibson
France Doriane Pin
France Julien Andlauer
Netherlands Richard Verschoor
37 Switzerland CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
France Adrien Closmenil
Mexico Ian Aguilera
Denmark Theodor Jensen
43 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
United Kingdom Nicholas Yelloly
44 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Stefan Aust
Austria Horst Jr Felbermayr
Austria Horst Felix Felbermayr
48 France RD Limited Oreca 07-Gibson
United States Fred Poordad
France Tristan Vautier
95 United States AO by TF Oreca 07-Gibson
United States Dana Cameron
183 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson
France Francois Perrodo
France Matthieu Vaxiviere
222 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Brazil Daniel Schneider
343 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
United States Bijoy Garg
France Reshad De Gérus
Switzerland Nico Müller

LMGT3 - 25 coches
2 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Malaysia Prince Jefri Ibrahim
Malaysia Afiq Ikhwan
United Kingdom Ben Green
10 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Hong Kong Antares Au
United Kingdom Thomas Fleming
Germany Marvin Kirchhofer
13 Canada 13 Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
Canada Orey Fidani
Germany Lars Kern
United Kingdom Matthew Bell
21 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
France Francois Heriau
23 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
United States Gray Newell
27 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
32 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
33 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Netherlands Nicky Catsburg
34 Turkey Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Ireland Peter Dempsey
54 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
57 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Denmark Conrad Laursen
58 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Sweden Alexander West
Denmark Benjamin Goethe
59 France Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
France Clement Mateu
France Sebastien Baud
France Valentin Hasse Clot
61 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Australia Martin Berry
62 Qatar Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Qatar Abdulla Al-Khelaifi
Germany Julian Hanses
France Giuliano Alesi
69 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
United States Anthony McIntosh
Canada Parker Thompson
United Kingdom Dan Harper
74 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
United States Dustin Blattner
Italy Lorenzo Patrese
Germany Dennis Marschall
77 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
United States Eric Powell
United Kingdom Sebastian Priaulx
78 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
France Hadrien David
United Kingdom Jack Hawksworth
79 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Italy Johannes Zelger
Netherlands Lin Hodenius
87 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Romania Petru Umbrarescu
Argentina Jose María Lopez
88 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Italy Gianmarco Levorato
United States Logan Sargeant
91 Germany Manthey DK Engineering Porsche 911 GT3 R
92 Germany The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
Australia Yasser Shahin
150 Italy Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3
United States Custodio Toledo
Italy Riccardo Agostini

 

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