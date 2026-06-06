24 Horas de Le Mans: horarios de todas las sesiones, cómo verlo, pilotos y más
Mira el previo más completo de las 24 Horas de Le Mans 2026, la prueba reina del WEC, cómo verlo o seguirlo en directo, qué pilotos están inscritos y más.
Salida de las 24 Horas de Le Mans
Foto de: Rolex
Llega la edición 94º de las 24 Horas de Le Mans, cuya carrera se disputará desde las 16:00h del sábado 13 de junio hasta las 16:00h del domingo 14 de junio. Pero aquí te mostramos todo el programa, los horarios, cómo verlo y mucho más. ¡Y buenas noticias! Gracias a Peugeot, tendremos representación de Motorsport.com España y gracias a Alpine, de Motor1.com España allí para traerte la información de primera mano.
Programa de las 24 Horas de Le Mans - Horario de cada sesión
|Viernes 5 de junio
|10:00h - 19:00h
|
Verificaciones administrativas y técnicas (pesaje)
(Place de la République)
|SÁBADO 6 DE JUNIO
|09:00h - 14:00h
|
Comprobaciones administrativas y técnicas (pesaje)
(Plaza de la República)
|15:00h- 16:00h
|
Desfile urbano
|DOMINGO 7 DE JUNIO
|
10:00h - 13:00h
15:30h - 18:30h
|Jornada de Pruebas
|MARTES 9 DE JUNIO
|14:00h - 17:30h
|Visita a los stands
|14:00h - 15:15h
|Desafío de parada en boxes
|15:30h - 17:30h
|Sesión de autógrafos (pitlane)
|MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
|14:00h - 17:00h
|Entrenamientos libres 1
|18:45h - 19:15h
|Clasificación LMP2/LMGT3
|19:30h - 20:00h
|Clasificación de Hypercar
|22:00h - 00:00h
|Entrenamientos libres 2
|JUEVES 11 DE JUNIO
|14:45h - 17:45h
|Entrenamientos libres 3
|20:00h - 20:20h
|Hyperpole 1 LMP2/LMGT3
|20:35h - 20:50h
|Hyperpole 2 LMP2/LMGT3
|21:05h - 21:25h
|Hyperpole 1 Hypercar
|21:40h - 21:55h
|Hyperpole 2 Hypercar
|23:00h - 00:00h
|Entrenamientos libres 4
|VIERNES 12 DE JUNIO
|15:30h - 20:00h
|Apertura de la pista al público
|16:00h - 19:00h
|Desfile de pilotos (centro de la ciudad)
|SÁBADO 13 DE JUNIO
|12:00h - 12:15h
|Warm Up
|16:00h
|Salida de las 24 Horas de Le Mans 2026 (94ª edición)
|DOMINGO 14 DE JUNIO
|16:00h
|Final de las 24 Horas de Le Mans 2026 (94ª edición)
Sesiones en Le Mans día a día
Este viernes 5 de junio empezó todo con las tradicionales verificaciones administrativas y técnicas del pesaje, organizadas en el centro de la ciudad, en la Place de la République. Las operaciones siguieron este sábado 6 de junio por la mañana, antes de un primer momento destacado para el público con la vuelta de presentación por el centro de la ciudad.
El domingo 7 de junio se darán las primeras vueltas al circuito de las 24 Horas con la Jornada de Pruebas, siempre esencial para que los equipos puedan preparar de la mejor manera posible la semana de competición.
El martes 9 de junio estará dedicado al público. En el circuito, los aficionados podrán disfrutar de la visita a los boxes, asistir al Pit Stop Challenge y conocer a los pilotos durante las sesiones de autógrafos.
El miércoles 10 de junio, la competición volverá a tomar todo su protagonismo. Las primeras sesiones de entrenamientos libres y las primeras sesiones de clasificación de las 24 Horas de Le Mans tendrán lugar a lo largo del día, antes de los siempre espectaculares entrenamientos nocturnos. Una primera sesión de clasificación para la Hyperpole completará el programa a las 19:30h del jueves hasta las 20:00h
El jueves 11 de junio será uno de los momentos clave de la semana con las últimas sesiones de clasificación y la Hyperpole, que determinará la parrilla de salida de las 24 Horas de Le Mans. La lucha por la pole en Hypercar será entre 21:05h y 21:25h y
entre 21:40h y 21:55h.
La jornada del viernes 12 de junio volverá a estar dedicada al público. La pista se abrirá a los espectadores, que podrán recorrer el mítico trazado de las 24 Horas de Le Mans a pie o mediante otros medios de movilidad sostenible. Paralelamente, el tradicional desfile de pilotos atravesará el centro de la ciudad de Le Mans.
El momento tan esperado, la salida de las 24 Horas de Le Mans 2026, tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 16:00 horas. Y como sabes, claro, al durar justo 24 horas, la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans terminará el domingo 14 de junio a las 16:00h.
Cómo ver las 24 Horas de Le Mans 2026
El canal donde ver las 24 Horas de Le Mans 2026, así como todo el WEC en España, es Eurosport, que se puede disfrutar en web pero también en DAZN con cualquiera de sus planes. También bajo suscripción está la plataforma HBO Max, también con acceso mediante DAZN.
La carrera de las 24 Horas de Le Mans 2026 se podrán ver de manera íntegra en directo y en España por Eurosport (en DAZN o Eurosport 2 como canal), HBO Max y también el servicio de pago de la propia categoría, el FIAWEC+.
El precio para ver las 24 Horas de Le Mans 2026 en el FIAWEC+ es de 19.99€ si no tienes contratada toda la temporada.
En Eurosport se podrá ver la carrera de Le Mans pero también la clasificación el miércoles y la hyperpole el jueves.
En el canal oficial del WEC en YouTube se retransmitirán de manera gratuita los entrenamientos libres y la jornada de pruebas.
Pero atento, porque en Motorsport.com tendremos un directo de más de 24 horas con Live Timing, para que en todo momento sepas cuáles son las posiciones y tiempos de la carrera.
Todos los pilotos inscritos para las 24 Horas de Le Mans 2026
Habrá tres pilotos españoles en Le Mans 2026, y los tres en la categoría más alta, en Hypercar: Alex Riberas en el Aston Martin Valkyrie #009 del Aston Martin Thor Team junto a Marco Sorensen y Roman de Angelis; Dani Juncadella en el Genesis GMR-001 #19 del Genesis Magma Racing junto a los franceses Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin y con más opciones de victoria Miguel Molina con el Ferrari 499P #50 de Ferrari AF Corse que comparte con Antonio Fuoco y Nicklas Nielsen.
|Nº
|EQUIPO
|COCHE
|PILOTOS
|
HYPERCAR - 18 coches
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Nyck de Vries
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
Sebastien Buemi
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathys Jaubert
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
Robin Frijns
Rene Rast
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
Frederic Makowiecki
Victor Martins
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
Sebastien Bourdais
Jack Aitken
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
Yifei Ye
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Nick Cassidy
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
Theo Pourchaire
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
Ricky Taylor
Jordan Taylor
|
LMP2 - 19 coches
En negrita, participantes Pro/Am
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
| John Farano
Sebastián Álvarez
Renger van der Zande
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
George Kurtz
Alexander Quinn
Laurin Heinrich
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Jonas Ried
Lenny Ried
Harry King
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Tobias Lutke
Kévin Estre
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson
David Heinemeier Hansson
Jack Doohan
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Michael Jensen
Enzo Trulli
Jake Hughes
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Vladislav Lomko
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Paul Lafargue
Valerio Rinicella
Job van Uitert
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
Esteban Masson
Oliver Gray
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
Julien Andlauer
Richard Verschoor
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Stefan Aust
Horst Jr Felbermayr
Horst Felix Felbermayr
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
Tristan Vautier
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Matthieu Vaxiviere
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Daniel Schneider
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Bijoy Garg
Reshad De Gérus
Nico Müller
|
LMGT3 - 25 coches
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
Afiq Ikhwan
Ben Green
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Orey Fidani
Lars Kern
Matthew Bell
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
Eduardo Barrichello
Jonny Adam
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Peter Dempsey
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Conrad Laursen
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sebastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Martin Berry
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
Giuliano Alesi
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
Lin Hodenius
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
Jose María Lopez
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|
Yasser Shahin
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Custodio Toledo
Riccardo Agostini
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