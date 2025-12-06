Racing Bulls no ayudará a Verstappen: "Tenemos nuestras propias preocupaciones"

A doce puntos de Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen necesitará un pequeño milagro en la última carrera en Abu Dhabi para hacerse con su quinto título mundial consecutivo. Aunque el holandés gane la carrera en el circuito de Yas Marina, a su rival británico le valdrá con un tercer puesto para proclamarse campeón por primera vez.

El hecho de que haya otro equipo Red Bull en la parrilla, Racing Bulls, incitará a los teóricos de la conspiración a idear todo tipo de elucubraciones en las que la escudería de Isack Hadjar y Liam Lawson ayudará a su hermano mayor, Red Bull Racing. Sin embargo, esa gente no tendrá por qué desvariar nada, subraya Peter Bayer.

Al director ejecutivo de Racing Bulls le preguntaron en 'Sky Sport Alemania' sobre hasta qué punto su equipo colaborará estrechamente con Red Bull en un fin de semana como éste. "En absoluto", respondió Bayer con firmeza. "Nosotros tenemos nuestras propias preocupaciones: Aston Martin está sólo 12 puntos por detrás de nosotros", comentó refiriéndose a la lucha por el sexto puesto en la general de constructores.

Ralf Schumacher, analista de 'Sky Sport', también interfierió en la conversación. "Pero sí os tenéis en cuenta los unos a los otros, en el sentido de que no os queréis chocar, algo que francamente nadie haría. Nadie quiere interferir en una batalla por el título. Imagínate... Hay que estar loco para golpear al líder del campeonato fuera de la pista", dijo el ex piloto de F1.

Peter Bayer, Racing Bulls F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Siempre tengo que pensar en Nicholas Latifi entonces, eso todavía me viene a la cabeza años después", respondió Bayer. El canadiense se accidentó en los últimos compases del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 tras un duelo con Mick Schumacher, lo que provocó un coche de seguridad. Tras esa discutida neutralización, quedaba una vuelta de carrera y en ella Verstappen adelantó a su rival por el título, Hamilton, decidiendo la lucha a su favor. Incluso le valió amenazas de muerte a Latifi, y también al entonces director de carrera, Michael Masi.

Bayer concluyó: "Todos somos deportistas, competidores, corredores. Todo el mundo quiere lo mejor para sí mismo y para su equipo. Y sí, nos alegramos por Max y le animamos -lo admito sinceramente-, pero no hay cooperación ni nada por el estilo".