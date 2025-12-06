Alonso y Stroll, investigados por la razón más inesperada en Abu Dhabi

El último gran premio de la temporada deja ambiente festivo y de relajación en algunos lugares y de tensión por lo que todavía hay en juego en otros. Quienes no se relajan, sin embargo, son los comisarios, como han demostrado ahora en el GP de Abu Dhabi de F1, convocando a declarar a Fernando Alonso y Lance Stroll por un inesperado motivo.

El asturiano tendrá que declarar a las 13:15h (10:15h de España) junto a un representante del equipo Aston Martin Racing, y su compañero Stroll está citado a la misma hora en el Yas Marina Circuit, por lo que la comparecencia será juntos, antes de la FP3, la definitiva sesión de libres del fin de semana y de la temporada.

La FIA informó que Alonso y Stroll tendrían que declarar ante comisarios por haber supuestamente infringido el artículo 19.2 del Reglamento Deportivo de la F1 al "no asistir a una actividad con los aficionados".

Ese artículo, en su punto C, dice: "Dentro de un periodo de una hora que termine a más tardar una hora y media antes del comienzo programado de la FP1, diez pilotos deben estar disponibles para las actividades con los aficionados durante un máximo de treinta minutos cada uno (este periodo incluye el tiempo necesario para ir y volver de la actividad de los aficionados) dentro de ese periodo de una hora".

Se trata de los encuentros de los pilotos en el escenario de la FanZone, donde son entrevistados ante los fans, y esa es la obligación que habrían incumplido los dos pilotos de la escudería británica.

Probablemente el problema estuviera en que Aston Martin fue el único equipo que no alineó a ninguno de sus dos titulares durante la primera sesión de Entrenamientos Libres del viernes, donde hubo un aluvión de caras poco habituales por la regla que obliga a ceder cada uno de los dos coches al menos dos veces al año a un novato.

Lance Stroll dejó su AMR25 en manos de Jak Crawford y Fernando Alonso en las de Cian Shields, y acabaron en las dos últimas posiciones.

Si la FIA considera que la explicación de Aston Martin sobre Alonso y Stroll no es válida, el castigo más probable es una multa económica.

Ese no ha sido el único momento de este gran premio donde Alonso y Stroll brillaron por su ausencia, ya que por un lado ellos y Nico Hulkenberg fueron los únicos que no asistieron a la cena de los pilotos del jueves, y el viernes hubo una reunión de la GPDA, la Asociación de Pilotos, donde no estuvo Alonso, al que sin embargo tuvo muy presente Lando Norris en su móvil: