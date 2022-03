Drive to Surive: 5 defectos que molestarán al aficionado

Cargar el reproductor de audio

Alerta... ¡spoilers!

Vaya por delante que Drive to Survive entretiene y permite descubrir cosas que de ninguna otra manera puedes llegar a conocer. Que es hasta necesaria e interesante, y que ha traído una gran base de nuevos fans a la Fórmula 1, lo cual siempre es de celebrar e incluso de agradecer. Vaya por delante que ojalá tenga larga vida y se siga haciendo muchos años.

De la temporada 4 de Drive to Survive, la referente a la temporada 2021 de F1, destacan varias cosas. Por ejemplo, el capítulo de Haas es brillante al descubrir el poder del padre de Nikita Mazepin, que amenaza al equipo con retirar el patrocinio de la ya ausente Uralkali al considerar que le dan un coche diferente al de su compañero Mick Schumacher.

Hay cosas interesantes también en escenas inéditas del final de temporada, como cuando precisamente Mazepin revela que le han pedido que se empotre contra Hamilton y que se lo ha pedido... una aficionada británica. O ver cómo Christian Horner no se corta en insultar a Toto Wolff cuando ve sus declaraciones por la pantalla.

Sin embargo, vuelve a quedar la sensación de que se desperdicia la ocasión de hacer algo increíble con una temporada que fue apasionante y que tuvo drama y acción en todo momento. Vamos con los defectos que le sacamos a Drive to Survive 4.

1) ¿Fórmula 1 o Fórmula Ricciardo? Drive to Survive vuelve a tener de estrella al piloto de McLaren

¿A quién no le cae bien Daniel Ricciardo? Es un personaje único, un piloto que desborda en carisma, alegre, y sería la estrella de cualquier historia que apareciera en la gran pantalla. Sin embargo, que Drive to Survive le muestre año a año como el piloto hundido y frustrado por no encontrar el punto óptimo al coche parece exagerado e innecesario.

Le dedican hasta dos capítulos (de diez, ojo, un 20% de la serie es para él), y más allá de su victoria en el GP de Italia, no había muchos motivos más para que tuviera más importancia que, por ejemplo, su compañero. Un Lando Norris que sale a su sombra pero que le sacó muchos puntos y cuya derrota por la lluvia al final de la carrera de Rusia y posterior reacción, por ejemplo, bien habría valido una historia.

2) Menosprecio a campeones como Alonso, Vettel y Raikkonen en Drive to Survive 4

Si sorprende el excesivo protagonismo de Ricciardo, lo contrario pasa con tres pilotos que suman siete mundiales de Fórmula 1.

Vale que Fernando Alonso es 'piloto Amazon', pero no tuvo problemas en aparecer en un par de ocasiones siendo entrevistado, y sin embargo se le ignora en gran parte de la temporada. Que el GP de Hungría (donde se repasa y con razón la victoria de su compañero Ocon) se cuente sin hacer ni una sola referencia a la feroz defensa de Alonso ante Hamilton clama al cielo. Precisamente esas vueltas son la de las que harían afición, la de un coche 2,5 segundos más lento siendo capaz de frenar al que entonces era campeón.

Quizá no fue el año más fácil para Sebastian Vettel, pero logró ser segundo en Bakú con el séptimo coche de la parrilla y otro segundo puesto en Hungría (que aparece, pero solo mencionándole en la narración de la carrera) tras el que le descalificaron. Ahí había un posible capítulo, en cómo afrontó el equipo Aston Martin las horas posteriores, con apelación y protestas.

Si hablamos de carisma y de personalidad única, ni siquiera Ricciardo supera a Kimi Raikkonen. El finlandés, además, se retiraba el año pasado tras una carrera exitosa, y habría sido lógico dedicarle al menos parte de un capítulo. Sí, Kimi prefería pasar desapercibido, pero los fans lo habrían celebrado.

3) En Drive to Survive, eterno favoritismo a Hamilton y Mercedes

Quien siguió la histórica temporada 2021, incluso la gente neutral o fan de otros pilotos, tomó partido entre Hamilton/Mercedes y Verstappen/Red Bull. Sin embargo, quien vea Drive to Survive y no sepa lo que ocurrió creerá que los primeros no hicieron nada mal y que los segundos fueron el diablo en persona.

Porque el inglés nunca falla, y grandes premios como el de Mónaco o el de Hungría son pura mala suerte. Eso por no hablar del brutal accidente entre los dos rivales al título en Silverstone. Tras ver desde el hospital cómo Hamilton celebraba la victoria, Verstappen verá, si es que decide echar un ojo a Drive to Survive, una ofensiva sonrisilla mientras Hamilton explica que no fue su culpa, o a Wolff asegurando que se veía venir que algún rival hiciera algo así por la manera de pilotar de Max.

Todo por no hablar de que la sanción en aquella carrera, 10 segundos que no impidieron ganar a Hamilton, dura en la serie... ¡35 segundos! Puedes cronometrarlo tú mismo. ¿Qué intención hay en alargar esos 10 segundos hasta el triple de tiempo?

4) Ferrari a la sombra... ilógico en Drive to Survive 4

En la primera temporada de la producción de Netflix (sobre la F1 2018), Ferrari se negó a participar. Luego, se ofrecieron a aparecer en las siguientes, pero probablemente se les habrán quitado las ganas tras ver el nuevo Drive to Survive.

Pese a que conquistaron cómodamente la tercera posición del mundial de constructores, Ferrari siempre aparece a rebufo de McLaren, y solo se les tiene en cuenta para hablar de los que fueron sus rivales.

Obviamente Gunther Steiner merece salir siempre, es la estrella y da juego, pero hay por ejemplo un capítulo dedicado a AlphaTauri y Yuki Tsunoda (que tampoco está tan mal) y poco o nada de Ferrari.

Si se trata de atraer nuevos aficionados, ¿no sería más justo dar un mejor y sobre todo mayor trato a la escudería más gloriosa de todos los tiempos? El pasado no se puede borrar a golpe de barridos.

5) Grabar lo que se tiene planeado y no lo que ocurre para Drive to Survive

Admitimos que es imposible tener cámaras para grabar todo lo que ocurre en las carreras. Quizá es falta de recursos, o una filosofía que no están dispuestos a cambiar, pero la sensación es que en Netflix piensan en posibles historias y luego basan sus imágenes y guión en lo que ya tenían pensado, en lugar de hacer lo contrario.

Así se imaginan rivalidades Norris-Ricciardo como en su día Ricciardo-Sainz o Sainz-Norris, o se crea un insulso capítulo de Williams (en un año ni fú ni fá), en lugar de recoger, por ejemplo, la intrahistoria del escandaloso 'No GP de Bélgica' o cómo se gestionaron las distintas banderas rojas a lo largo del año.

Al final, la sensación en Drive to Survive 4 es parecida a la de Drive to Survive 3: falla el tiro de recoger todo lo que fue protagonista y se fuerza a serlo a pilotos y equipos que, esta vez, no tenían mucho recorrido.