El DAS de Mercedes crea un dilema a los equipos de zona media

La introducción del sistema de dirección doble (DAS, por sus siglas en inglés) de Mercedes abre muchas preguntas. Aunque la FIA considere ilegal ese concepto para este año, nadie sabe realmente cuánto rendimiento aporta. ¿Supone una ventaja considerable o es mínima? Desde el jueves por la mañana, el resto de equipos está analizando si merece la pena copiarlo sea cual sea el coste o no.

"Suena ingenioso", admite Otmar Szafnauer, director de Racing Point. "Estoy seguro de que todos van a estudiar cómo podemos introducirlo rápidamente. ¿Recuerdas el conducto F de McLaren? Era totalmente diferente, pero idéntico en el proceso de desarrollo: lo lanzaron y todo el mundo trató de copiarlo. A finales de año, creo que todos lo teníamos. Lo mismo pasó con el doble difusor, aunque era menos visible. Brawn GP fue el primero en hacerlo y advirtió a Toyota y Williams, y luego nosotros fuimos los primeros en copiarlo".

El dilema es mayor si se tiene en cuenta que en 2021 no se podrá usar el DAS. Y hay que sopesar los pros y los contras de los costes y recursos humanos que requieren su desarrollo. Racing Point, muy vinculado a Mercedes, no lo tiene claro. "Depende del esfuerzo y el beneficio", advierte Otmar Szafnauer. "Si supone un gran esfuerzo y aporta poco, probablemente no lo haremos, porque tenemos recursos limitados. Pero si requiere poco esfuerzo y da mucho, entonces probablemente sí".

Desde un punto de pista de reglamento, y dada su asociación con Mercedes, Racing Point podría comprar el DAS. Pero a pesar de las muchas similitudes entre el RP20 y el W10 de 2019, el equipo con sede en Silverstone dice que aún no ha comprado componentes de dirección al fabricante alemán.

"Aunque nosotros no lo hacemos, creo que es legal. Creo que es una pieza transferible si miramos las reglas. Legalmente, creo que es posible. Pero de momento no sabemos. Si decidimos introducirlo, lo haremos por nuestra cuenta. Siempre miramos a nuestro alrededor para ver lo que están haciendo los demás, para mejorar nuestro coche. Y sé que otros hacen lo mismo. Será interesante para ver quién los copia antes".

Haas parece que ya ha decidido no intentar introducir un sistema como el DAS, para no sacrificar recursos innecesariamente. "Francamente, ¡no sé qué es!", asegura su director Günther Steiner. "Veo que el volante se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero no sé qué hace. En primer lugar, no voy a decir si podemos hacerlo o no, pero creo que gastaríamos demasiado tiempo en ello. Es cierto que un equipo de la zona media no invertirá recursos para algo así, porque tenemos problemas para recuperar el dinero invertido".

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)