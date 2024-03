Las 10 cosas que aprendimos del GP de Bahrein 2024 de F1

Las carreras regresaron con la nueva temporada de Fórmula 1 que arrancó con el Gran Premio de Bahrein 2024, pero hubo tantas similitudes con el desarrollo del pasado curso que todo el asunto se decepcionó desde el principio. Max Verstappen estuvo tan al mando como siempre, mientras que sus rivales tenían sus propias luchas y su compañero de equipo no ofrecía ninguna oposición.

Sin embargo, quedan algunas migajas de consuelo para una campaña más interesante que posiblemente la cita en el circuito de Sakhir, además de más intriga en los acontecimientos fuera de la pista que actualmente arroja una gran nube sobre el equipo campeón. He aquí, lo que aprendimos del inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1.

1. La F1 de 2024 es igual que la de 2023

Todo parecía tan familiar. Max Verstappen en la pole position junto a Charles Leclerc por cuarta carrera consecutiva para abrirse paso hacia una aplastante victoria mientras que el resto se peleaba por las dos posiciones del podio restantes, porque la nueva temporada empezó como acabó la anterior.

Los Ferrari se pusieron como la segunda fuerza, con luchas durante las 57 vueltas contra el Mercedes de George Russell debido a que Lewis Hamilton no tuvo una buena clasificación, y con McLaren por delante de Aston Martin, una imagen bastante similar a la del último gran premio en Abu Dhabi en donde se decidieron las posiciones del mundial de constructores.

2. El escándalo Horner no terminó como se esperaba

El escándalo de Christian Horner dominó la pretemporada en 2024, con Red Bull y otras entidades de alto perfil, como la FOM, la FIA y el socio para el futuro de los austriacos, Ford, queriendo que se todo se resolviera antes de que comenzara la nueva campaña. La investigación se saldó con la absolución de toda culpa del británico, pero durante la jornada del jueves se filtraron unos presuntos documentos que filtraban las conversaciones de WhatsApp del protagonistas.

El inglés negó todas las acusaciones, y salvó el fin de semana con un doblete que le permitió respirar tranquillo, a pesar de que muchos dentro del paddock, como Toto Wolff, piden a los organismos más altos que se pronuncien al respecto para aclarar todo y demostrar la filosofía del campeonato en esos casos. Además, Jos Verstappen, padre de Max, pidió que saliera de su puesto para no destrozar a la escudería.

3. Sergio Pérez ya está bajo presión en la 'lucha' por el título

Una vez más, al igual que en 2023, parece ahora mismo como si dependiera de un piloto inyectar vida en la batalla por el título que Max Verstappen no tiene, y es Sergio Pérez, pero el mexicano se complicó el fin de semana en la clasificación. Tras salir quinto pudo remontar entre los Ferrari y Mercedes para colocarse al final segundo y celebrar el doblete de Red Bull.

Sin embargo, no parece ser un candidato a poder plantar cara al neerlandés, pero con la llegada a un circuito como el de Yeda en la próxima carrera, en donde sabe lo que es vencer, quién sabe si intentará revertir la situación y al fin demostrar que tiene posibilidades de algo más en la Fórmula 1 con un coche competitivo.

4. El problema de frenos de Ferrari enmascara su progreso con los neumáticos

Ferrari parecía ser el rival "más cercano" de Red Bull en los entrenamientos antes de ver cómo Mercedes les superaba en ocasiones. Sin embargo, en la sesión de clasificación se recuperaron y deberían haber logrado la pole position si Charles Leclerc hubiera sido capaz de repetir su velocidad de la Q2.

En la carrera, nunca tuvo la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, porque el monegasco sufrió con la temperatura de los frenos y eso se vio en sus repetidas pasadas de frenada, lo que le costó posiciones y el podio, que cayó en manos de su compañero español, Carlos Sainz, quien sí que pudo seguir el ritmo sin sufrir con los neumáticos.

Los problemas de Ferrari en Bahrein: Fórmula 1 Leclerc explica los problemas de frenos que le impidieron ser "segundo"

5. El verdadero potencial de McLaren para 2024 sigue oculto

"No es diferente al año pasado", señaló un Lando Norris que fue tan sincero como siempre después de terminar sexto para McLaren, pero tener la misma sensación al volante puso de manifiesto que todavía hay algunas cosas que pulir en el conjunto de Woking. Los de papaya sospechan que en las próximas carreras les irá mejor, y si pueden hacer frente a sus puntos débiles, será un equipo a tener en cuenta.

Sus problemas en las curvas de baja velocidad provocaron que no pudieran seguir a sus rivales como querían, pero las pistas con una media más elevada podrían ponerles muy arriba, con lo que si en 2024 resuelven ese contratiempo, podrían sorprender a más de uno.

6. El error de cálculo de Mercedes con su motor

Mercedes se sintió confiada después de los entrenamientos libres, pero la clasificación fue otra historia, en la que pusieron a George Russell en la tercera posición y a Lewis Hamilton en la novena. Eso no habría sido ningún problema al haber puesto su enfoque en las tandas largas para la configuración de su W15, pero el sábado surgió un contratiempo no esperado.

El sobrecalentamiento de sus unidades de potencia les hicieron perder cerca de medio segundo por vuelta, con lo que se despidieron completamente de cualquier opción de podio o de pelear contra sus enemigos más cercanos, como reconoció su director, Toto Wolff: "Tuvimos que empezar a enfriar el motor más de lo que esperábamos, la carrocería estaba demasiado apretada".

Una carrera muy difícil para el equipo Mercedes: Fórmula 1 Mercedes F1 perdió medio segundo por vuelta por su motor en Bahrein

7. Aston Martin no quiere apagar la "televisión en la F1 2024

Aunque no fue tan bueno como en 2023, el resultado del equipo Aston Martin en el Gran Premio de Bahrein siguió siendo en la zona de puntos, con lo que no están tan mal como en parte de la segunda mitad del curso. Sin embargo, son conscientes de que necesitan dar pasos adelantes para empezar a pelear contra los que están por delante, como Ferrari, Mercedes y McLaren.

La novena y décima posición de Fernando Alonso y Lance Stroll respectivamente es algo bastante malo si se compara con hace doce meses, pero el responsable de los de Silverstone, Mike Krack, indicó que todavía era demasiado pronto como para apagar la televisión y despedirse de todas sus opciones en 2024.

"Yo no diría que apaguemos la televisión ahora, creo que todo el mundo apretará tanto como pueda, y hay grandes equipos por aquí, así que no me sorprendería que algunos de los otros se pusieran al día o hicieran buenos desarrollos", explicó. "Cuando tienes un coche nuevo, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo, y tratar de identificar dónde tenemos que mejorar, cuándo tenemos que trabajar en ello".

8. Los problemas reales de Alpine

Alpine parecía que iba mal desde el inicio de 2024, y la clasificación del Gran Premio de Bahrein lo confirmó, con sus pilotos ocupando las últimas posiciones de la parrilla. Además, se supo que el director técnico, Matt Harman, y el jefe de aerodinámica, Dirk de Beer, dimitieron antes de viajar a Oriente Medio.

"Sabíamos que el inicio de la temporada iba a ser difícil y así ha sido en Bahrein", declaró el director del conjunto, Bruno Famin, y ya solo les queda ir hacia arriba, porque más abajo no pueden ir.

Conoce lo que pasó con Alpine en Bahrein: Fórmula 1 Alpine F1 y su nuevo quebradero de cabeza con varias dimisiones

9. No todo son sonrisas entre los pilotos de RB

Se podría decir que RB tiene la alineación de pilotos más simpática fuera de la pista, con el siempre sonriente Daniel Ricciardo y el siempre divertido Yuki Tsunoda, pero en el asfalto, al final de la carrera, las cosas se pusieron feas por unas órdenes de equipo que no se desarrollaron como querían, pese a haberlas discutido antes, como insistió el australiano.

El más veterano de la dupla iba con los neumáticos blandos al final, con lo que pedía paso, pero llegó tarde y se vio incapaz de superar a Kevin Magnussen. Todo se habría quedado ahí su hubiera devuelto la posición a su compañero, pero no fue así y el nipón mostró su descontento, por lo que tuvieron que resolverlo a puerta cerrada en la noche cerrada de Oriente Medio.

El problema de las órdenes de equipo en RB: Fórmula 1 Ricciardo y Tsunoda, en desacuerdo por las órdenes de RB en Bahrein

10. Bienvenida a la nueva regla del DRS

Max Verstappen pudo escaparse de Charles Leclerc en la primera vuelta, pero hubo suficientes testigos en Bahrein para sugerir que el único cambio realmente significativo en las reglas deportivas para la nueva temporada podría hacer las carreras bastante diferentes en 2024.

El DRS ahora se activa en la segunda vuelta, y todos estuvieron de acuerdo en que modificar enormemente la forma de afrontar el inicio del gran premio, puesto que todo se compacta y se permiten adelantamientos más sencillos, sin el riesgo de que el piloto de delante se escape por puro ritmo, aunque podría ser algo artificial que beneficie el espectáculo.

