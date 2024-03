Técnica F1: los secretos de la parte delantera del Red Bull RB20

El Red Bull RB20 es un monoplaza aún por descubrir: Adrian Newey ha asombrado a todos al dividir el sistema de refrigeración del motor Honda en cuatro elementos separados entre sí, cada una de ellos con una entada y una salida de aire caliente específicos, de modo que el sistema pueda ajustarse a las temperaturas y características de cada circuito.

Esa solución, por supuesto, ha permitido libertades en beneficio de la aerodinámica y no debería sorprender, por tanto, que el monoplaza de Milton Keynes aún requiera muchos ajustes en pista antes de poder mostrar su verdadero rendimiento.

Las soluciones extremas se han introducido porque la unidad de potencia japonesa es sin duda la que menos aire necesita para garantizar la fiabilidad del sistema. Y eso también se convierte en una ventaja competitiva que no se mide en potencia, pero que puede influir en el rendimiento.

Pero sería muy superficial descartar el valor del RB20 sólo mirando el revolucionario sistema de refrigeración: el Red Bull es nuevo en cada detalle. Si los vientres se han rediseñado a partir de una hoja en blanco, lo mismo debe decirse de la parte delantera del coche.

Recordemos que el primer chasis del equipo austriaco no pasó el crash test antes de Navidad, señal inequívoca de que estaban apostando por soluciones extremas en la estructura de absorción del morro que no se habían mantenido respecto al RB19, a pesar de que el morro era más largo y descansaba sobre el perfil principal del alerón delantero y no sobre el primer elemento.

Verstappen elogió a Red Bull por el RB20: Fórmula 1 Verstappen cree que Red Bull F1 ha "superado los límites" con el RB20

En el dibujo de Giorgio Piola es posible apreciar en detalle otras modificaciones importantes en el RB20: Newey ha trabajado mucho en la quilla de la parte inferior que había aparecido en el RB19. La parte delantera del chasis tiene una sección transversal significativamente menor y una forma más acampanada en beneficio de una mayor eficiencia aerodinámica.

La revisión de todos los elementos de la suspensión delantera pull-rod ha obligado al equipo técnico de Pierre Waché a desplazar las entradas de refrigeración del cockpit de la parte inferior a la superior, por encima del cárter de aceite de los frenos. También hay dos pequeños periscopios que sobresalen de la parte superior para conseguir una temperatura más soportable en el habitáculo para los pilotos cuando hace calor en pista.

Había pasado desapercibido que tanto el brazo de dirección como el brazo delantero del triángulo inferior se han elevado ligeramente en comparación con el RB19: no se trata de elecciones mecánicas, sino de cambios dictados por los requisitos aerodinámicos.

Como ya se ha mencionado, se ha revisado la tradicional bandeja de frenos (la segunda, del sistema que debe ser doble y separado, está situada en la derecha, debajo el paquete del radiador) en lugar del contenedor rectangular del año pasado.

La novedad más importante, sin embargo, se refiere al brazo delantero del triángulo superior: en comparación con el RB19 que fue campeón del mundo, se ha desplazado significativamente más atrás, casi alineándose con la barra de tracción que está metida en la parte inferior y permanece en el punto más alto del chasis.

Los ingenieros de Milton Keynes han abierto un espacio bastante amplio para facilitar el trabajo de los mecánicos sobre la cinemática interna de la suspensión, que se ha colocado en el suelo.

Más reacciones sobre el RB20: Fórmula 1 Stella admite que alucinó la primera vez que vio el Red Bull RB20 F1

El RB20 también conserva la barra de unión entre los dos brazos: Newey ha perfeccionado un concepto que desarrolló en los tres últimos modelos de Red Bull. La idea es unir los dos extremos delanteros, en un intento por limitar el movimiento del chasis en variaciones de carga y transitorios en busca de una puesta a punto más estable, sin pretender eliminar por completo el porpoising.

El refinamiento y el cuidado con el que se han diseñado ciertas soluciones pone de manifiesto la investigación casi maníaca de un genio como Newey, quizás el último ingeniero que conserva la visión global del monoplaza, mientras que el trabajo de diseño en los demás equipos se confía a grupos muy numerosos de técnicos que responden ante el diseñador jefe en cuestión.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!