Leclerc explica los problemas de frenos que le impidieron ser "segundo"

El piloto de Ferrari bloqueó constantemente sus neumáticos delanteros a lo largo de la carrera inaugural de la temporada 2024 de Fórmula 1 en Bahrein, en la que cayó de la segunda a la cuarta plaza. Charles Leclerc, que se esperaba que fuera el rival más cercano a Max Verstappen, explicó que el problema le afectó desde la primera vuelta antes de que pudiera empezar a controlarlo "en la 15 o 20".

"Fue imposible en las primeras 15 vueltas, el problema empeoraba cada giro", dijo el monegasco. "Obviamente, estaba basando mi frenada para la curva 9 y 10 con la vuelta anterior, que se me iba demasiado largo todo el tiempo, pero el contratiempo estaba empeorando mucho. Cada vez frenaba tres metros antes, pero seguía mirando hacia arriba, luego en la vuelta 15 o 20, el problema se estabilizó".

"El equipo me dijo por radio que había más de 100 grados de separación entre la parte delantera derecha y la delantera izquierda, lo que es mucho", señaló el de los del Cavallino Rampante. "En ese momento comprendí que lo mejor que podía hacer era llevar el coche hasta la bandera a cuadros".

"Sinceramente, en general, teniendo en cuenta que el problema no mejoró en toda la carrera", comentó Charles Leclerc antes de dudar en lo que decir tras ser cuarto. "Empezamos a ser más consistentes cuando el problema no empeoraba y en cada vuelta, lo que me ayudaba a ser más consistente".

El monegasco también confirmó que era la primera vez que experimentaba el contratiempo de frenos con el SF-24, y que Ferrari investigará el problema después de este fin de semana para entender si es necesaria una solución permanente a tiempo para el Gran Premio de Arabia Saudí del próximo fin de semana.

"Teniendo en cuenta todo, terminar cuarto es un esfuerzo realmente bueno, pero estoy muy decepcionado con los resultados. Sinceramente, creo que el segundo puesto habría sido muy posible hoy", afirmó el segundo de los Ferrari, puesto que Carlos Sainz acabó justo por delante. "No creo que haya nada que sacar de mi carrera".

"Estoy bastante sorprendido cuando escuchaba el ritmo al final de la carrera porque estábamos haciendo tiempos relativamente buenos con un monoplaza que se sentía completamente fuera de lugar", explicó. "Tuve que cambiar completamente el equilibrio de los frenos, el freno motor para intentar contrarrestar ese freno delantero derecho que no funcionaba correctamente. Con todo, el ritmo fue mejor de lo que esperaba con un problema como este, pero saber exactamente el ritmo real es difícil".

