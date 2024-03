Horner se abre tras la polémica: "He tenido un apoyo tremendo dentro del equipo"

Christian Horner se encuentra en el centro de la polémica en la Fórmula 1 después de la investigación sobre su comportamiento a raíz de las acusaciones de una empleada de la compañía de las bebidas energéticas. Sin embargo, a pesar de que se desestimaron la parte que denunció al británico, el asunto no desapareció.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Bahrein 2024, una fuente anónima envió correos electrónicos a altos cargos del campeonato con supuestas pruebas del caso, y después de la carrera, Jos Verstappen pidió públicamente al director de Red Bull que dimitiera o se arriesgaba a que la escudería se desmoronara.

Los acontecimientos de los últimos días fueron la prueba de que hay sectores que tratan de forzar a Christian Horner a abandonar su papel de responsable de los de Milton Keynes tras estar en esa posición desde 2005, incluso si todavía no revelaron su identidad. No obstante, el británico sigue desafiante y dijo que, aunque es consciente de la presión que se está ejerciendo para deshacerse de él, no permitirá que le distraiga.

"No voy a comentar qué motivo puede tener cualquier persona para hacer esto", comentó tras el fin de semana inaugural de la campaña de Fórmula 1. "Mi atención se centra en este equipo, en mi familia, en mi mujer y en seguir compitiendo. Tengo el apoyo de una familia increíble, con una mujer increíble, y una escudería increíble, y todo el mundo dentro de este equipo, mi objetivo es correr, ganar carreras y hacerlo lo mejor que pueda".

Christian Horner admitió que el escrutinio sobre él, y las tensiones a las que se enfrentó en medio del frenesí mediático, no fueron divertidas de afrontar: "Obviamente, no fue agradable, algunas de las atenciones no deseadas, pero ahora todo se centra en los coches. Mi atención se centró en lo que ocurre en la pista, y el resultado [del Gran Premio de Bahrein] creo que demuestra dónde está el foco de toda la escudería, y seguimos adelante".

El británico recibió apoyo de manera pública durante la carrera que abrió la temporada, y se aseguró de entrar en el paddock con su esposa, Geri Halliwell, y se le vio en la parrilla junto el propietario mayoritario de Red Bull, el tailandés Chalerm Yoovidhya.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing & Geri Halliwell Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Businessman Chalerm Yoovidhya, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Jon Noble

Al hablar de la importancia de esos momentos, el inglés dijo: "He tenido un apoyo tremendo dentro del equipo y dentro de la empresa, ha sido un día de carreras, de inicio de año, y de empezar la temporada de la mejor manera posible. Los pilotos lo han hecho genial, el equipo también, y fue el mejor inicio posible para la escudería, para nuestros socios, para nuestros accionistas y para todo el mundo dentro del grupo".

Christian Horner declaró que estaba "absolutamente" seguro de que seguiría siendo el director de Red Bull, puesto que, según dijo, no había motivos para apartarle tras ser absuelto en la investigación: "Hubo un proceso interno completo y largo que hizo un KC [King's Counsel, es decir, un abogado independiente]. La queja planteada se desestimó, se acabó, pasemos página".

