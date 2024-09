Colapinto se ve "bastante fuerte" tras el viernes en Singapur

La jornada del viernes del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1, con las dos horas de entrenamientos libres, serían clave para Franco Colapinto, que por primera vez rodaba en el asfalto de la pista asiática bajo la luz artificial de los focos. El argentino era consciente de que su objetivo en los primeros minutos de las prácticas era conocer el trazado callejero de Marina Bay e ir consiguiendo velocidad con el paso de las vueltas.

En su primer día con un monoplaza de la máxima categoría con la noche cerrada, no consiguió igualar los registros de su compañero, Alexander Albon, aunque se marchó a seguir estudiando el comportamiento del coche con sus ingenieros con muy buenas sensaciones, una semana después de sumar sus primeros puntos en el campeonato.

"En general, hoy ha sido una buena sesión de aprendizaje para acostumbrarme a la pista y al calor", comentó Franco Colapinto. "Me siento positivo después de las dos sesiones. En la segunda sesión de entrenamientos libres, no pude completar la vuelta con los neumáticos porque tenía mucho sobreviraje, y está claro que aquí, ese compuesto es uno de sola una vuelta, así que no había mucho más que pudiera ganar en el segundo giro".

A pesar de no haber podido completar su simulación de clasificación como esperaba, el argentino cree que, si junta todos los sectores a la hora de la verdad, podrá conseguir un resultado más acorde a lo que esperan en Grove: "Creo que me veo bastante fuerte cuando pongo todo [junto] en la vuelta, así que vamos a ver dónde terminamos mañana en la clasificación".

Mientras, el director deportivo del equipo, Sven Smeets, lo estuvo observando desde el muro, y reflexionó: "Franco [Colapinto] utilizó la FP1 para aprenderse la pista, pero se puso rápidamente en ritmo, a pesar de tener problemas con el equilibrio del coche. Lo positivo es que el monoplaza se nota mucho mejor que el año pasado, lo que es prometedor, repasaremos todos los datos esta noche, ya que sabemos que hay más rendimiento que encontrar para mañana".

