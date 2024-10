Verstappen, sin explicación a sus problemas de los libres en México

El piloto neerlandés sigue en la búsqueda de su cuarto título mundial consecutivo en la temporada 2024 de Fórmula 1, y llegó al Gran Premio de Ciudad de México con la polémica por su adelantamiento sobre Lando Norris todavía pendiente, puesto que en el equipo del británico decidieron utilizar su derecho a revisión ante la FIA.

Sin embargo, Max Verstappen tuvo que centrarse a lo que a la pista se refiere, y el holandés estuvo presente en las dos sesiones de entrenamientos libres, aunque en la segunda de ellas tan solo pudo rodar cuatro giros por contratiempos en su monoplaza: "Desde el lado del motor estamos comprobando, no sé exactamente lo que es, pero, por mi parte, ha sido un día bastante inútil, hice como cuatro o cinco vueltas, eso no es mucho, no hay mucho más que leer".

El vigente campeón del mundo pudo ser cuarto en la primera práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y en el momento en el que se le preguntó sobre si estaba preocupado sobre una sanción por tener que cambiar componentes en su unidad de potencia por los problemas que le afectaron, respondió: "No, está bien".

Sobre su RB20 en la pista mexicana, después de volver al podio en hace tan solo una semana, explicó que no podía decir mucho por su escaso kilometraje del viernes: "No puedo decirte, nunca tuve una buena tanda. Hice cuatro o cinco vueltas en total, y eso incluso con algunas vueltas lentas, así que un día para olvidar".

Sobre lo que le ocurrió se le cuestionó al asesor de la escudería, Helmut Marko, quien indicó que no era grave, pero comentó que debían solucionarlo: "Es el mismo problema, y estamos en el proceso de averiguar por qué ha vuelto, a pesar de que ha sido arreglado. No es un problema grave, solo hay que solucionarlo, hay una fuga en alguna parte".

Al austriaco se le puso sobre la mesa si habría algún aspecto a tener en cuenta durante el sábado y el domingo en cuanto al motor, y rechazó esa idea: "Normalmente, debería estar solucionado. Prácticamente no hicimos dos vueltas cronometradas con Max [Verstappen], e incluso esos dos giros cronometrados no fueron a plena potencia, así que va a ser difícil, pero, gracias a Dios, esta segunda sesión de entrenamientos fue con neumáticos de pruebas y no se nos permitió cambiar nada, por lo que el daño es limitado".

