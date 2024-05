Magnussen reacciona a sus cuatro sanciones y 35s de penalización

El duelo entre Lewis Hamilton y Kevin Magnussen fue uno de los momentos más destacados de la carrera al sprint del GP de Miami. El piloto británico intentó vuelta tras vuelta adelantar al de Haas, pero el danés hizo que su coche fuera lo más ancho posible para mantener una octava posición que daba un punto.

Sin embargo, las cosas terminaron en drama para el danés, ya que se defendió en exceso, abriéndose demasiado y ganando ventaja en la curva 11 en particular. Eso le costó tres sanciones de diez segundos, mientras que recibió otra penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista repetidamente.

Sumando esos 35 segundos, acabó cayendo al decimoctavo puesto, y después de la carrera al sprint, se mostró sorprendentemente de acuerdo con sanciones impuestas por los comisarios.

"Todas estaban justificadas. No hay duda de ello. Tuve que volver a jugar a ese juego", dijo a los micrófonos de Sky Sports en referencia al hecho de que esta dura defensa dio a su compañero de equipo Nico Hulkenberg más espacio para respirar y hacerse con el séptimo puesto. "Estaba en una posición muy buena detrás de Nico. Gané muchas posiciones en la salida, así que fui octavo".

Pero aunque aceptó las penalizaciones, Magnussen reconoció no estar del todo contento con las tácticas de su compañero de equipo: "Tenía el DRS de Nico, así que me defendí bien de Lewis. Pero Nico atajó en la chicane y perdí su DRS. Nico podría habérmelo devuelto para que yo volviera a tener DRS para así defenderme, entonces habríamos terminado séptimo y octavo. Pero en lugar de eso, tuve que luchar como un demonio contra Lewis. Tuve que volver a crear un hueco como en Yeda".

En Arabia Saudí, este tipo de tácticas también le costaron a Magnussen dos sanciones de 10 segundos. En ese momento, el ahora jefe del equipo, Ayao Komatsu, dijo que esa no era la forma en la que quería correr como equipo, algo con lo que el danés está de acuerdo.

"Empecé a hacer tácticas diferentes. Preferiría no hacerlo, pero al final hice mi trabajo como jugador de equipo. Nico se llevó esos puntos porque yo creé ese hueco. Lewis y Yuki Tsunoda no pudieron alcanzarle. Preferiría no correr así, pero hoy tuve que hacerlo", concluyó Magnussen.

Lo que todavía podría ponerse más interesante para el danés es la cantidad de puntos de penalización que recibe por las cuatro infracciones, ya que tras el evento fue llamado a declarar ante los comisarios por "comportamiento antideportivo". Actualmente tiene cinco puntos de penalización, mientras que si alcanza los 12 estaría obligado a perderse una carrera.

