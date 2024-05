Verstappen domina una accidentada carrera sprint de Miami de F1

En su intento de no dejar ni las migas a sus rivales, Max Verstappen ganó la carrera sprint del GP de Miami 2024 de F1 este sábado, en una carrera sin contratiempos manteniendo la primera plaza desde la salida hasta la meta.

El holandés fue ajeno al caos de la primera curva, donde Alonso tocó a Stroll y luego Hamilton tocó al español, lo que provocó toques a Lance Stroll y Lando Norris, que abandonaron a las primeras de cambio y dejaron, con el McLaren detenido en pista, un Safety Car que tuvo neutralizadas las tres primeras vueltas.

Charles Leclerc tuvo una carrera tranquila para terminar segundo, a 3.3 segundos de Verstappen, y Sergio Pérez completó el podio al sprint aunque sin poder luchar con el monegasco. Más dura fue la lucha por la cuarta plaza, pero Daniel Ricciardo aguantó todos los ataques de Carlos Sainz para terminar cuarto y dejar quinto al español.

Oscar Piastri estuvo muy cerca de Sainz, pero sin opción de mejorar su sexto lugar, y Nico Hulkenberg logró un plácido séptimo lugar. La última plaza de puntos, la octava, tuvo polémica, y Kevin Magnussen, defendiéndose de Hamilton, se ganó hasta cuatro sanciones de tiempo, lo que le hizo caer de décimo en meta a último cuando se aplicaron. En una de esas maniobras, yéndose largo, permitió que Yuki Tsunoda se colara delante del inglés.

Hamilton luego le adelantó para llevarse ese último punto, pero finalmente se fue de vacío y resignado cuando, al acabar, recibió un drive-through por haber superado el límite de velocidad cuando todos los coches pasaron, detrás del Safety Car, por el pitlane mientras los comisarios retiraban el coche de Norris al inicio. Eso le hizo caer al 16º lugar.

Último tras el incidente de la salida, Fernando Alonso tuvo una bonita batalla con Esteban Ocon, al que consiguió adelantar para salvar la honra de cerrar el pelotón. Sin embargo, un último paso por el pitlane le hizo cerrar la parrilla, hasta que Magnussen cayó al fondo de la tabla y Alonso terminó 17º.

Resultados de la carrera sprint del GP de Miami de F1 2024

Resumen de la carrera sprint del GP de Miami de F1 2024

Muchos de los pilotos eligieron montar neumáticos medios usados para ahorrar un juego para el domingo. Verstappen aguantó en cabeza en la arrancada, y dado que taponó a Leclerc, Pérez, intentando adelantar al monegasco, fue superado por Ricciardo. Por detrás hubo más tensión, y se provocó un efecto dominó cuando Alonso tóc a Stroll, Hamilton tocó a Alonso, el español de nuevo Stroll y Stroll a Norris. El de McLaren F1 acabó fuera de pista, y los Aston Martin cayeron último y penúltimo, con daños en el alerón delantero Stroll y n pinchazo Fernando Alonso. Norris abandonó e hizo salir el Safety Car, y Stroll también tuvo que decir 'adiós'. El inglés está siendo investigado por haber cruzado la pista a pie tras su KO.

Durante la neutralización, Esteban Ocon paró y cumplió sus 10 segundos de penalización por un absurdo accidente en el que había tocado a Charles Leclerc en el pitlane antes de la carrera, en la salida de camino a la parrilla.

La carrera se reanudó en la vuelta 4 de 19, y Checo Pérez no tuvo problemas para pasar rápidamente a Ricciardo, que pronto fue objetivo también de Carlos Sainz. El del equipo RB, con su coche multicolor, resistía, aprovechando que Pérez no se escapaba y le daba DRS.

Más atrás, Kevin Magnussen se defendía de Lewis Hamilton, que trataba de entrar en zona de puntos, y el danés se saltó una chicane, lo que le llevó a una sanción de diez segundos. En la pelea por no ser último, Alonso llegó a estar en paralelo con Ocon, pero no pudo superarle en el primer intento. En la vuelta 9, Ricciardo perdió por fin el DRS de Checo, pero Sainz no encontraba el lugar donde pasarle.

En la vuelta 11 Hamilton parecía adelantar a Magnussen, pero el de Haas se revolvió, con toque incluido, para mantenerse delante. Luego, le mostraron bandera blanca y negra por saltarse los límites de pista, y en la vuelta 15, cuando Hamilton conseguía pasarle, Magnussen frenó muy tarde, yéndose largo, lo que permitió a Yuki Tsunoda meterse entre ambos. Finalmente ambos adelantarían a Magnussen.

Por detrás, a falta de dos vueltas, Alonso por fin adelantó a Ocon para dejar al galo último, y nada más cambió a lo ancho y largo de la parrilla salvo que el de Aston Martin Racing pasó por el pitlane, volviendo a la última plaza. Lo siguiente, la clasificación principal de cara a la carrera del domingo.

TE LA CONTAMOS AQUÍ: Fórmula 1 F1 en directo: sigue la clasificación del GP de Miami