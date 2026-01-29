Foto: ¡así es el Aston Martin AMR26 de Alonso diseñado por Newey!

A la cuarta, llegó la vencida. Y aun así, hubo que esperar. Aston Martin cumplió su plan y ha logrado por fin poner el pista el AMR26, su monoplaza para la temporada 2026 de F1. Lo ha hecho este jueves en la primera semana de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con Lance Stroll al volante y una decoración provisional. Así arranca una era que se antoja apasionante.

Y es que el Aston Martin del nuevo reglamento, diseñado bajo la batuta del gurú técnico Adrian Newey y equipado con motor Honda, ha sido el último monoplaza en estrenarse, mientras todos sus rivales salvo Williams llevan al menos dos sesiones de pruebas esta semana y terminarán con tres mañana.

El viaje del AMR26 en avión desde Birmingham hasta Girona fue de lo más seguido de la tarde del martes, con más de 10.000 personas conectadas a la vez siguiendo el trayecto. Luego, lo trasladaron al Circuit de Montmeló, donde Aston empezó el montaje a fondo para salir a pista este jueves.

La mañana transcurrió sin noticias de Aston, mientras crecía la expectación. La tarde también empezó con la espera, y no fue hasta la última hora, a las 17:03h (el test acababa a las 18:00h), cuando por fin apareció sobre la pista para dar una vuelta de instalación antes de volver al box.

Aunque habrá tiempo para más análisis, en el Aston Martin para 2026 se ve una más que evidente aportación de Newey, destacando sobre todo un agresivo diseño de los pontones, y una curiosa interpretación de la caja de aire, una zona que ya hemos visto que cada escudería interpreta de una manera.

¡Pero como ves en la foto que ilustra el artículo, Aston Martin ha querido camuflarla en blanco y negro para no dejar ver demasiado! Muy de Newey eso también.

Y mientras el mundo se maravillaba con la creación del genio inglés, se anunciaba una bandera roja al quedarse tirado el AMR26 a la entrada del pitlane tras su segunda salida a pista...

¿Por qué el Aston Martin del test de F1 es negro?

El reglamento obliga a que los equipos que previamente no hayan presentado una decoración oficial, deban rodar de negro, por lo que Aston Martin ha dejado de ser verde para estos dos días. Como los siguientes test en Bahrein, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, son después de la presentación oficial de Aston, que será el 9 de febrero, esta decoración en negro desaparecerá ya tras la jornada del viernes.

Si te preguntas por qué el elegido ha sido Stroll y no Fernando Alonso, puede haber una doble explicación. Por un lado, la que ya sabes, el canadiense es hijo del propietario Lawrence Stroll, así que aprovecha él el privilegio de estrenar el primer monoplaza de la escudería que ha hecho Adrian Newey. Por otro, más útil, si el coche presenta algún problema en el crítico momento de sus primeros pasos, mejor aprovechar con tu mejor piloto, Alonso, cuando esté bien asentado.