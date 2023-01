Los pasos para crear el asiento de F1 perfecto para Alonso

Cargar el reproductor de audio

Estar cómodo al volante de un Fórmula 1 es algo esencial para los pilotos, y cada vez que llegan a un nuevo equipo, además de conocer a todo el personal con el que compartirán el objetivo de ganar, siempre acaban realizando una misma actividad. Se trata del asiento, el lugar en el que colocarán su cuerpo dentro del cockpit, una pieza que se hace a medida con mucho cuidado para tener la forma exacta.

A pesar de que todos los aficionados al Gran Circo han visto fotografías en las que los protagonistas de la parrilla aparecen sentados en un monoplaza en la fábrica antes de la pretemporada, ¿cuáles son los pasos para crear el asiento perfecto?

Gracias a Aston Martin podemos conocer cómo es ese proceso, hecho recientemente por Fernando Alonso para acoplar su figura al próximo AMR23 con el que debutará con la escudería británica. El primer paso es, obviamente, sentarse, algo que se hace con el mono y las botas de competición puestas, en una maqueta o en el propio chasis, sobre una bolsa rellena de espuma expansible que va tomando su forma adaptándose a los contornos del cuerpo del piloto y a la figura interna del monoplaza.

En segundo lugar, hay que ponerse cómodo, y en este caso, el ovetense tuvo que replicar los movimientos que hará cuando pilote el coche verde, como girar el volante, para asegurase de que los brazos y codos están a la medida ideal con la espuma, aunque esa espuma puede recortarse para una mejor adaptación. Es normal que los pilotos se sientan atrapados en el cockpit, pero eso se hace para que, en caso de sufrir cansancio físico, no cambie su postura y se centren en lo que importa, ir rápido.

Después se ha de construir un modelo digital con el molde a través de un escáner con un software CAD, lo que proporciona una imagen en 3D sobre el que se aplican los materiales para conseguir finalmente el asiento en fibra de carbono. A ese elemento se le hacen unas aperturas para incluir los cinturones de seguridad, así como el HANS, mientras que más tarde se vuelve a realizar una prueba con el piloto para saber si deben cambiar algún aspecto.

Tras eso, con un asiento ya listo, se realizan las modificaciones más sencillas, como la altura de los pedales y el volante, todo cumpliendo los requisitos de seguridad, ya que la cabeza del piloto no puede estar demasiado alta, minimizando así el riesgo en caso de vuelco o accidente lateral, además de que una posición más baja contribuye a la ganancia del rendimiento con un punto de equilibrio mejor.

En caso de que el piloto no esté del todo cómodo, es posible poner un tipo de relleno, aunque no demasiado, porque eso incrementaría el peso. Una vez que se ha hecho eso, llega la prueba de fuego, conocer si todo encaja a la perfección en la pista, y si no es el asiento ideal, se vuelven a hacer pequeñas correcciones repitiendo todo el proceso.

