Ferrari considera "una broma" los rumores sobre su motor de F1

Con la congelación de las unidades de potencia desde principios del año pasado, varios fabricantes optaron por arriesgar con la fiabilidad en un intento de garantizar el mejor rendimiento posible. Tanto Ferrari como Renault, que proporciona motores a Alpine, admitieron que habían llevado las cosas al límite en busca de beneficios a largo plazo, ya que sabían que el reglamento les permitiría hacer cambios para mejorar la fiabilidad, pero no la potencia.

Tras los problemas de su propulsor en 2022, los del Cavallino Rampante redujeron su despliegue a mediados de la campaña para gestionar mejor la fase final, pero pronto se supo que los de Maranello hicieron diferentes ajustes para recuperar parte de ese poder de hasta 15 CV tras incrementar su fiabilidad.

También se especuló durante el invierno que los italianos tenían otros 15 CV en el bolsillo cuando pudieran hacer una unidad de potencia más duradera, lo que desencadenó muchas historias que aseguraban que en Ferrari darían un salto cercano a los 30 CV de potencia respecto al pasado curso.

Sin embargo, el nuevo director del conjunto, Fred Vasseur, se tomó con humor esas afirmaciones, y ha restado importancia a cualquier comentario sobre que las modificaciones en la fábrica les hayan hecho ganar rendimiento: "No sé de dónde salen las cifras, pero son una broma".

"Hemos dado algún paso, aunque solo se trata de fiabilidad", aseguró el francés. "Creo que el rendimiento del motor el año pasado no fue un problema en absoluto, era la fiabilidad, y el primer objetivo es solucionarlo".

"Hasta ahora, parece que está bien, pero la realidad en la pista en un aspecto diferente. Creo que hubo un par de problemas que los equipos sufrieron, y no es solo para Ferrari", continuó. "Viene del rebote y las vibraciones, y todo el mundo tendrá una imagen mucho mejor en Bahrein dentro de unas semanas".

Los comentarios de Vasseur sobre el progreso de la unidad de potencia de Maranello llegan después de que el jefe de motores de Renault en la Fórmula 1, Bruno Famin, dijera que durante el invierno esperaba que la FIA fuera más dura a la hora de garantizar que cualquier mejora de fiabilidad fuera por un problema real, y no una tapadera para incrementar el rendimiento.

"La FIA ha sido bastante tolerante en 2022", explicó. "Creo que fue bastante normal, porque todo el mundo se vio afectado por la fiabilidad, no solo nosotros, porque tuvimos de 30 a 70 solicitudes diferentes de los fabricantes, por lo que todos tuvieron contratiempos del estilo".

"Espero que la federación internacional sea un poco más fuerte en el futuro, pero no tengo información", aseguró Famin. "¿Qué es un auténtico problema de fiabilidad? Es una pregunta a la que no podemos responder, porque detrás de eso suele haber, por supuesto, una ganancia potencial de rendimiento, el límite no siempre está muy claro".

"Si tienes un contratiempo con la bomba de agua, como el que tuvimos en 2022, creo que está bastante claro que es un problema de fiabilidad pura, no hay nada que ganar con una bomba de agua diferente", dijo. "Pero si necesitas cambiar el material de los segmentos del pistón, podrás tener algo mejor, que reciba más golpes, más rendimiento, entonces, ¿dónde está el límite? No es obvio".

