El "círculo" que Ocon necesita tras ser ignorado por Alpine

El piloto francés lamentó la falta de comunicación en Alpine y aseguró que hará todo lo posible "para que no se pierda ni un solo detalle" en su llegada a Haas. El galo pasó las últimas cuatro temporadas y media en la escudería de Enstone, cuyo rendimiento en ese periodo de tiempo se estancó y después empeoró, ya que pasaron de la cuarta posición en el mundial de constructores en 2022 a la octava plaza actual, con solo once puntos, el peor registro desde su regreso a la parrilla en 2016, cuando todavía eran Renault.

Esteban Ocon estará con el conjunto estadounidense el próximo año, ya que él y sus compatriotas decidieron separar sus caminos, incluso después del accidente con Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, su director, Bruno Famin, indicó que habría "consecuencias".

La etapa del francés en Alpine estuvo marcada por la inestabilidad interna, especialmente a nivel directivo, con la salida de nombres importantes, cuatro directores de equipo y cinco directores técnicos. El piloto está especialmente molesto por la falta de comunicación en el seno del conjunto, lo que considera que es la principal causa de su declive.

Cuando Motorsport.com le preguntó en una entrevista exclusiva sobre si se arrepiente de haber dejado Alpine, y respondió: "No, porque di todo lo que tenía. Arrepentimientos hasta punto en el que, ya sabes, no soy solo yo, es Daniel [Ricciardo], Fernando [Alonso], Pierre [Gasly], yo mismo, todos los pilotos que han pasado por aquí dimos retroalimentación".

"Normalmente hay un círculo en el que, de los pilotos al equipo, se da cierta información. Después los técnicos nos dicen, 'sí, tenéis razón, tenemos que solucionar eso', o 'no, no podemos, por eso o aquello', no ha habido nada de eso", dijo. "Al año siguiente, descubres algunos de los problemas de los que hablabas no se han solucionado y han ido por otro camino".

"Intento guiar a esta escudería lo mejor que puedo, pero no siempre se nos ha escuchado, y por eso algunos de los contratiempos persisten después de cinco años", continuó. "Ahora hay gente nueva, dentro del equipo, técnicamente, les deseo lo mejor, y espero que puedan triunfar, pero ese círculo era clave desde el principio y no se ha puesto en marcha correctamente para que demos un paso, el suficiente para el futuro".

Sin embargo, esa experiencia negativa será muy valiosa para Esteban Ocon en su nuevo reto en Haas, donde formará dupla con Oliver Bearman. Cuando se le preguntó sobre si asumirá el papel de responsable de la escudería norteamericana dada la falta de experiencia de su compañero, matizó: "No sé si 'el líder del equipo' es lo correcto, pero pondré empeño, esfuerzo, dedicación, para no perderme ni un solo detalle y compartir todo lo que crea importante para mejorar, pero rápido".

"No hay que esperar un año a que lleguen las cosas porque tardan en desarrollarse, tardan en crearse, y si te pierdes algo durante los primeros seis meses, pues puede pasar un año y seis meses hasta que te llegue", dijo. "He aprendido que ahora, ese círculo es clave, y tiene que pasar, me aseguraré de que, una vez que diga algo, reciba comentarios al respecto y me den una explicación para poder abrir un debate, porque si hablar al aire, no va a ninguna parte".

Información adicional de Oleg Karpov

