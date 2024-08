Aston Martin defiende las cosas positivas que está teniendo su 2024

Pocos dudan en poner a Aston Martin en lo más alto de la lista de decepciones de la temporada 2024 de F1, en la que han sumado casi 145 puntos menos que en las mismas carreras (las primeras 14) de 2023.

De sus problemas de ritmo y rendimiento se ha hablado mucho, pero no todo han sido sombras para la escudería, y los más positivos podrán defender que la quinta plaza que ahora ocupan es la misma en la que terminaron en 2023.

Cuando en una entrevista en exclusiva con Motorsport.com se le preguntó al director Mike Krack cómo valoraba lo que iba de 2024, contestó: "Creo que si echamos la vista atrás, empezamos la temporada donde pensábamos que íbamos a empezarla. Esperábamos ser el quinto equipo más rápido en ritmo de carrera. Y eso también creo que lo confirmamos en las primeras semanas".

"Atisbos de tal vez un rendimiento ligeramente mejor en la clasificación. Y luego, cuando empezamos a desarrollar el coche, fue en la dirección equivocada. No logramos añadir rendimiento con la actualización. Los rivales lo hicieron, así que en Fórmula 1 si no avanzas, te pasan y creo que ese es un resumen justo de la primera mitad".

Aun así, Krack explicó qué puntos son esperanzadores en lo que va de curso, aunque los podios no llegan y la segunda parte se antoje difícil. "Bueno, creo que hay muchas cosas positivas, ¿sabes?", comenzó.

"La parrilla está muy igualada, pero nosotros somos fuertes en la clasificación", dijo antes de señalar que otros cometen errores donde ellos no han fallado: "Creo que en el lado operativo, creo que hemos sido muy fuertes. El coche ha rodado fiable todo el tiempo, no hemos tenido ni un solo momento en el que no pudiéramos salir".

"No hemos cometido ningún error estratégico, ni en clasificación ni en carrera. Por ejemplo, en Montreal, creo que las decisiones estratégicas en la clasificación y en la carrera fueron perfectas y nos permitieron estar por delante de los Ferrari, que tomaron un enfoque diferente y eso nos permitió en la carrera sumar los puntos que probablemente el coche no merecía".

Tras 14 carreras, Aston es de hecho el único, junto a McLaren, que no ha sufrido abandonos por sinceridad, y Krack apuntó otro aspecto positivo más: "Así que creo que hay cosas positivas. Creo que nuestra situación en la clasificación, con un efecto DRS muy fuerte en comparación con los demás, es positiva. Por lo tanto, en general, cuando miras todo eso, hay mucho para mirar atrás y decir, 'esto lo hemos hecho bien', aunque claro, también hay elementos que tenemos que mejorar".