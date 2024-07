Ocon vuelve a arremeter contra Alpine F1 tras fichar por Haas

Esteban Ocon ya puede respirar aliviado: poco más de un mes y medio después de anunciar su salida de Alpine, el francés ha encontrado un nuevo equipo y ha firmado con Haas F1 Team para ser su piloto a partir de 2025, asegurando así que su futuro a largo plazo estará en la Fórmula 1.

Si bien podría verse como una especie de paso atrás en varios sentidos, el hecho de que no haya asientos disponibles en los equipos punteros (más allá de Mercedes), ha hecho que el piloto francés se mostrase realmente satisfecho con el acuerdo en la previa del GP de Bélgica.

"Estoy muy contento con mi elección. Y no voy a hablar de nombres ni de los diferentes equipos con los que hubo negociaciones. Ahora ya es oficial y sólo hay un nombre", añadió el piloto de 27 años.

Para Esteban Ocon, no fue complicado aceptar la oferta de Haas, ya que considera que han dado un paso adelante considerable en los últimos meses y que tienen un proyecto ambicioso.

"Cuando nos sentamos por primera vez, me explicaron sus planes para el futuro, que eran muy claros y tenían un objetivo bien marcado. No había nada de alardes, que es algo que también me gusta. Tienen unas ideas muy claras sobre cómo mejorar".

"Han progresado claramente como equipo y también el rendimiento del coche. Y los planes a futuro son bastante impresionantes. Por eso estoy muy contento con mi decisión, muy ilusionado", dijo.

Pronto en el Haas en lugar del Alpine: Ocon está deseando afrontar la nueva tarea Foto: Motorsport Images

Ocon se acordó de Alpine F1 y dejó un recado

Cuando le pidieron comparar a Haas con otros equipos de la parrilla como Alpine, que son fabricantes y que cuentan con una plantilla más amplia, lanzó un primer dardo: "Quizá sólo 300 personas trabajan allí, pero lo están haciendo mejor que algunos equipos que son dos, tres o incluso cuatro veces más grandes. Es simplemente impresionante".

Cambiar de equipo era "una obviedad" afirma Ocon, quien quiso dejar claro que llevaba mucho tiempo buscando un nuevo reto: "Para mí, esta decisión estaba muy clara, desde hace mucho tiempo. Quería escribir mi propia historia, y cinco años con el mismo equipo es mucho tiempo en la F1".

Y añadió en otro ataque a Alpine: "Hemos conseguido cosas buenas, sí, pero el equipo se ha quedado atrás. Hemos conseguido cosas buenas juntos, pero también hemos tenido momentos más difíciles, y esta temporada ha sido obviamente frustrante".

"No es ningún secreto que nadie en el equipo está contento ahora. Y no ha habido progreso suficiente, por ejemplo en algunas cuestiones técnicas, en comparación con hace unos años. Nos enfrentamos a algunos problemas con el coche actual que también teníamos hace tres años... Eso no puede ser, al menos no en el mundo de la Fórmula 1", explicó el galo.

Lágrimas de cocodrilo de Ocon para despedirse de Alpine F1

Después de varios dardos, Ocon cambió de cara y aseguró que desea a su escudería todo lo mejor para el futuro: "El equipo siempre estará en mi corazón, conseguimos mi primer podio juntos, mi primera victoria, así que eso siempre será especial. Y por eso quiero despedirme con una nota feliz".